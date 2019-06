Hardt test baanwisseling voor hyperloop met testbuis in Delft

Hardt Hyperloop uit Delft heeft zijn testbuis voor hyperlooptransport in gebruik genomen. De buis stelt het Nederlandse bedrijf onder andere in staat om zijn techniek voor het wisselen van baanvak te testen.

De baanwisseling die Hardt heeft ontworpen maakt dat de pods voor hyperlooptransport niet hoeven te stoppen, maar hun weg in het buizenstelsel bij een afslag kunnen vervolgen. De uitwerking van de wissels is relatief eenvoudig: de baan voor magnetische levitatie splitst simpelweg in tweeën. Dankzij magnetische ophanging kunnen de pods een van de twee ontstane tracks volgen voor het juiste traject. De methode vereist geen bewegende of mechanische onderdelen, stelt Sascha Lammer, mede-oprichter van Hardt en onderzoeksleider van het bedrijf.

De dertig meter lange testbuis van Hardt in Delft is na twee jaar ontwikkeling functioneel. het bedrijf kan deze gebruiken om onder andere de levitatie en voortstuwing van testvoertuigen te testen. In de buis is de omgeving bijna-vacuüm, waardoor voertuigen zeer weinig weerstand ondervinden. De pods komen in beweging met een elektromotor, waarna de track met magneten en elektromagneten voor de verdere voortstuwing zorgt.

Hardt is opgericht door studenten die in 2017 de door Elon Musk uitgeschreven SpaceX Pod-competitie wonnen. Na de oprichting hebben zij onder andere hun ontwerp aangepast naar een systeem met ophanging. Volgens het bedrijf is het mogelijk om over tien jaar een werkend hyperloopsysteem in de praktijk in te laten werken. Een netwerk met afgesloten buizen op steunpilaren moet op termijn bijvoorbeeld Europese steden met elkaar verbinden. Het systeem zou zo aanzienlijk sneller zijn dan de trein en veel energiezuiniger dan vliegen.