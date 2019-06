Nintendo laat battle royale-Super Mario Bros voor de tweede keer offline halen

De ontwikkelaar achter een battle royale-achtige Super Mario Bros-game heeft volgens Nintendo auteursrechten geschonden, waardoor de game offline moest worden gehaald. Eerder kreeg de maker al een waarschuwing en de aanpassingen bleken niet voldoende te zijn.

Op zijn site laat ontwikkelaar InfernoPlus weten dat ondanks de aanpassingen na de vorige takedown op basis van de Digital Millennium Copyright Act, Nintendo nog steeds vindt dat de game auteursrechten schendt. Welke auteursrechten dit zijn weet de ontwikkelaar niet maar het lijkt erop dat de levels en algemene gameplay nog te veel lijken op die van de originele Super Mario Bros. De ontwikkelaar geeft aan dat hij niet weet wat hij moet aanpassen en niet blindelings dingen wil veranderen om nog meer juridische gevolgen te voorkomen. Infernoplus geeft aan dat hij binnenkort in detail zal treden over de game en zijn korte levensduur op zijn YouTube-kanaal.

De battle royale-achtige game verscheen een aantal weken geleden plots op internet, waarna de ontwikkelaar a snel het bericht kreeg van Nintendo dat hij het spel offline moest halen. Infernoplus paste daarna het spel aan met aangepaste voorwerpen en personages. De game heette sindsdien DMCA Royale met als hoofdpersonage Infringio in plaats van Mario.

In de game speelden honderd spelers tegen elkaar in willekeurig gegenereerde levels. De speler die als eerste de finish haalde won en plek twee en drie kregen ook een vermelding, maar alle overige spelers vielen in de lava. De honderd Mario's konden geen directe interactie met elkaar aangaan maar wel via de spelwereld, door bijvoorbeeld schilden strategisch in beweging te brengen.