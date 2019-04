Nintendo laat Commodore 64-port van Super Mario Bros. offline halen

Een Commodore 64-port van de originele Super Mario Bros. voor de NES is middels een dmca-verzoek offline gehaald door Nintendo. De game, waar zeven jaar aan gewerkt is, stond slechts vier dagen online.

De port stond vier dagen lang op de site van de Commodore Computer Club, maar moest er weer af. Dat maakt de club bekend op Twitter. Ook van andere websites is de game verdwenen. Nintendo is al langer erg waakzaam als het gaat om zijn intellectuele eigendom. Tot voor kort was het nog verboden om vrijuit Nintendo-games te streamen of beelden ervan op YouTube te zetten.

Er staat nog wel beeldmateriaal van de Commodore 64-port online. Daaruit blijkt dat de port vrijwel niet is te onderscheiden van de originele Super Mario Bros. Op de Commodore 64 Scene Database en het Lemon64-forum waar de maker postte regende het complimenten voor maker ZeroPaige. De maker heeft zelfs zowel een Japanse als een Europese versie gemaakt, inclusief ondersteuning voor respectievelijke 60 en 50Hz-monitoren.

De Commodore 64 was een 8bits-homecomputer die in 1982 op de markt kwam en buitengewoon populair was. Tot op de dag van vandaag maken mensen als ZeroPaige nog nieuwe software voor de inmiddels bejaarde pc. Tweakers heeft onlangs de illustere computer in de schijnwerpers gezet in de videoserie Techjuwelen.