Ontwikkelaar maakt battle royale-versie van Super Mario Bros

Een ontwikkelaar heeft van de originele Super Mario Bros-game een soort battle royale-versie gemaakt. Het is min of meer de originele game, maar dan gespeeld met maximaal 99 andere spelers. Die beïnvloeden elkaar ook in de gamewereld.

De ontwikkelaar, die zich online uitgeeft als InfernoPlus, zette een filmpje online van Super Mario Bros als battle royale-game. Dat houdt min of meer in dat een speler door de game heen kan lopen zoals gebruikelijk is, maar dat dit tegelijkertijd wordt gedaan met maximaal 99 anderen. Dat betekent ook dat spelers met elkaar moeten concurreren voor het verkrijgen van de powerups in het spel. Daarnaast beïnvloeden ze elkaar ook met bijvoorbeeld het wegschieten van de schildjes van de Koopas; een speler kan een leven verliezen door geraakt te worden door een schildje dat door een andere speler is weggeschoten.

Volgens de maker is de game geschreven in html5, en daarmee is het geheel dus speelbaar in een browser, en wel via de website infernoplus.com. Op de website is te zien hoeveel mensen online zijn en momenteel aan het spelen zijn. Na het starten van een game, met maximaal 100 spelers, loopt iedereen zelfstandig door de game heen, waarbij spelers slechts een leven hebben. Rechtsboven in het scherm is te zien hoeveel spelers er nog over zijn.

Het is onduidelijk wat Nintendo, als copyrighthouder, van de battle royale-versie van Marios Bros vindt. in de video spreekt InfernoPlus over de angst voor een rechtszaak, en de titel op de website van de game heet dan ook Infringe Royale. Het is bekend dat Nintendo hardhandig optreedt tegen ontwikkelaars die gebruik maken van content waar het bedrijf copyright op heeft.