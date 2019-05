Nintendo kondigt features Super Mario Maker 2 aan

Nintendo heeft de nieuwe mogelijkheden van Super Mario Maker 2 tentoongesteld. De game heeft onder andere een uitgebreidere verhaallijn, nieuwe items om mee te bouwen en speciale uitdagingen. Super Mario Maker 2 komt op 28 juni uit voor de Switch.

Nintendo toonde woensdagnacht in zijn Nintendo Direct-livestream de nieuwe mogelijkheden van Super Mario Maker 2. De game zal onder andere een uitgebreidere verhaallijn bevatten dan zijn voorganger. Nadat het kasteel van Princess Peach is vernietigd, is het aan Mario de taak om de boel op te knappen door munten te verzamelen. Munten worden verzameld door levels uit te spelen en Nintendo heeft meer dan honderd speelvelden gemaakt om de mogelijkheden van de editor tentoon te stellen.

Ook zit de game vol met nieuwe spullen en onderdelen om je eigen levels mee te maken. De hellingen, nieuwe vijanden en grotere variatie aan thema's werden eerder al door Nintendo gepresenteerd. Nu is er ook de maan van Super Mario Bros 3. toegevoegd. Zodra de maan aangeraakt wordt verdwijnen alle vijanden van het scherm. Afhankelijk van het thema gebeuren er dan aparte dingen, zo kunnen goomba's gaan drijven, krijgen spookhuizen gedimde verlichting en kunnen er zandstormen in woenstijnlevels onstaan.

Verder zijn er speciale uitdagingen aan Super Mario Maker 2 toegevoegd. Bijvoorbeeld levels waar je een bepaald aantal vijanden moet verslaan, een bepaald aantal munten moet verzamelen of waar je geen schade op mag lopen. Ook kunnen levels nu zowel verticaal als horizontaal scrollen.

Er zijn ook nieuwe thema's bij de game gevoegd. Zo is er een sneeuw-, bos-, lucht- en woestijnthema. Ook hebben deze thema's hun eigen muziek gecomponeerd door Koji Kondo, mede bekend van de muziek van Super Mario Odyssey en de originele Super Mario Maker. Verder zijn er nog een aanta l nieuwe voorwerpen toegevoegd zoals nieuwe vijanden, schommelende platforms en schuine loopbanden.

Ook komt er een nieuwe extra stijl om levels in te maken. Buiten de vier bestaande stijlen komt er een Super Mario 3D World-stijl bij. Deze stijl bevat onder andere exclusieve vijanden en eindbazen en heeft het andere mogelijkheden dan de andere stijlen.

Tevens is er ook een multiplayer aan Super Mario Maker 2 toegevoegd. Met maximaal vier spelers kunnen er levels samengespeeld worden. Ook zijn er modus als Co-op en Race beschikbaar gesteld. Er kan er offline met twee spelers aan een level gewerkt worden.

Als laatste is er nog een online hub waar spelers, die gebruik maken van Nintendo Switch Online kunnen zoeken naar levels. Ook kunnen spelers hun Mii-karakter aanpassen met hoeden en kleren. Verder is er nog een Endless Challenge, waar spelers doorlopend levels moeten verslaan totdat ze een game over-scherm krijgen. Super Mario Maker 2 komt op 28 juni uit voor de Switch.