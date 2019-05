NPO Start-app voor Android TV komt begin juni uit

De NPO Start-app komt binnenkort uit voor Android TV. Volgens de makers zou deze begin juni beschikbaar moeten zijn. Vorig jaar verscheen de app al voor Apple TV. Via de app zijn NPO-uitzendingen terug te kijken en live te volgen.

De Nederlandse Publieke Omroep noemt de komst van de Android TV-app begin juni in een faq op zijn website. Het was al langer bekend dat zo'n app er zou komen en in april meldde de NPO nog aan een tweaker dat de laatste hand gelegd werd aan de Android TV-versie.

In juni vorig jaar kwam de NPO Start-app voor Apple TV uit. Met de app zijn de NPO-zenders live te bekijken en zijn uitzendingen terug te kijken. De app is gratis te gebruiken, maar er is ook een betaald NPO Start Plus-abonnement, waarmee terugkijken in hogere beeldkwaliteit mogelijk is.