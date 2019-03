NPO Start blokkeert sinds maart downloads van streams met behulp van drm

De NPO heeft sinds begin maart vrijwel al zijn streams beveiligd met drm. Dat was al het geval voor video's waarvan de uitzending aan bepaalde rechten gebonden was. Het opslaan van NPO Start-content met een downloadtool is door de drm-uitbreiding vooralsnog onmogelijk.

Alleen zeer oude uitzendingen en online-only-content zijn nog te downloaden. De ontwikkelaar van GemistDownloader, een bekende tool voor dit doeleinde, maakt de ontwikkeling bekend op het support-forum. In een e-mail laat hij verder weten dat het gaat om een drm-variant van Widevine. Hij tekent ook aan dat het omzeilen van beschermingen als drm onrechtmatig is en kan uitmonden in schadeclaims. Daarom staakt hij de ontwikkeling van de tool na bijna tien jaar. Ook Downloadgemist, een web-based variant, loopt tegen hetzelfde probleem aan. Deze ontwikkelaar gaat voorlopig nog door met de ontwikkeling.

Gebruikers die alsnog proberen om een videofile te downloaden, krijgen nu een korte video met een scène uit de comedy Office Space uit 1999 te zien. Waarschijnlijk is dit bedoeld als een grap tussen de beheerders van NPO Start en de ontwikkelaars van deze downloadtools. Eerder deze maand werd nog een muziekvideo van Rick Astley geserveerd, waarmee gebruikers dus gerickrolled werden. Wellicht dat de NPO de rechten niet heeft om deze muziekvideo te verspreiden want de rickrolls zijn inmiddels gestaakt.

De NPO geeft geen tekst en uitleg over de specifieke wijzigingen. De woordvoering van de NPO stelt alleen dat het al sinds anderhalf jaar drm hanteert en dat het downloaden van programma's van NPO Start illegaal is omdat de rechthebbenden van de content, veelal de programmamakers zelf, geen toestemming hebben gegeven voor offline opslag door gebruikers. "Omroepen en producenten verwachten dan ook dat we deze rechten beschermen - en dat doen we."

Het downloaden van deze bestanden maakte meerdere gebruiksscenario's mogelijk zoals het kijken van content zonder internetverbinding, buiten de landsgrenzen en nadat het niet meer via de NPO Start-dienst wordt aangeboden. Wat offline kijken betreft, zegt de NPO de mogelijkheden te onderzoeken om legaal aan die behoefte te voldoen. In het buitenland kunnen kijken komt er waarschijnlijk niet. De publieke omroep stelt dat het simpelweg te duur is om deze rechten wereldwijd af te kopen.