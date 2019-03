Valve brengt Dota Pro Circuit-app uit om te gokken op e-sports-wedstrijden

Valve heeft de Dota Pro Circuit-app uitgebracht voor Android en iOS. Met de app kunnen spelers live wedstrijden volgen en nieuws over teams lezen. De app komt ook met een gokfunctie om ingame-geld in te zetten op wedstrijden.

Het goksysteem werkt bij iedere DPC -match, schrijft Valve in een blogbericht. Gebruikers kunnen de ingame-valuta shards inzetten op de partij van wie zij denken dat de wedstrijd gaat winnen. Gokkers krijgen te zien wie de meeste kans heeft om te winnen en hoeveel shards ze kunnen verdienen. Na de wedstrijd krijgen de gebruikers die juist hadden gegokt hun geld. Wie het fout had verliest de inzet.

De gokfunctie is opvallend omdat Valve volgens VPEsports eerder professionele teams 'adviseerde' geen sponsoring meer te accepteren van gokwebsites. Mogelijk vindt Valve de functie in de DPC-app minder een probleem omdat het hier puur gaat om ingame-geld. Spelers kunnen shards alleen bemachtigen via een Dota Plus-abonnement. Ze kunnen met de valuta exclusieve items kopen.

Naast gokken kunnen gebruikers met de app ook nieuws en informatie over wedstrijden, spelers en teams lezen. Gebruikers kunnen wedstrijden volgen met een live minimap-functie. Eveneens nieuw is de fantasy challenge-functie, waarmee gebruikers teams kunnen samenstellen met e-sports-spelers. Met die teams kunnen spelers tegen anderen strijden om punten en shards.

Voor de app is een Dota Plus-abonnement vereist. Naast de shards krijgen abonnee's ook extra functie's als een chatwiel, een in-game-assistent en analysetools. Een Plus-abonnement kost 3,50 euro per maand. De DPC is het competitieve seizoen van Dota 2 en begon in september 2018. Het seizoen loopt nog tot eind juni 2019.