Dota Underlords-bèta is beschikbaar op Steam en voor Android en iOS

Valve heeft een publieke bètaversie van Dota Underlords uitgebracht op Steam en ook de mobiele versie is beschikbaar voor Android en iOS. De game is een eigen versie van de populaire Dota 2-mod Auto Chess.

De publieke bèta volgt een week na de aankondiging van de game. Valve voerde al tests uit met eigenaren van de Dota 2 Battle Pass, maar de bèta is nu voor iedereen beschikbaar. Dota Underlords is te vinden op Steam, in de Google Play Store en in de iOS App Store. Het spel werkt op apparaten met Android 5.0 of nieuwer en voor de iPhone- en iPad-versie is iOS 11 vereist.

Dota Underlords is een officiële versie van de bestaande Dota 2-mod Auto Chess. Die mod heeft in de Steam Workshop bijna negen miljoen abonnees. De strategische game speelt zich af op een schaakbord, met in plaats van schaakstukken de heroes uit Dota 2. Het is een tactisch spel met geautomatiseerde gevechten tussen de heroes die spelers inzetten. De strategie zit in het maken van combinaties en het bereiken van een onderlinge synergie tussen de gekozen heroes.

Drodo Studio, de maker van de Dota Auto Chess-mod, werkt ook aan een eigen standaloneversie van het spel. Die komt later dit jaar uit in de Epic Games Store. Valve heeft geprobeerd een samenwerking met Drodo op te zetten, maar de partijen kwamen niet tot overeenstemming.