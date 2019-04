OpenAI Five-bots verslaan Dota 2-topteam

OpenAI Five, het Dota 2-team aangedreven door de ai van onderzoeksgroep OpenAI, heeft een team van professionals verslagen. De ai gebruikte agressieve tactieken die gericht waren op kortetermijnvoordelen, maar dat legde de ai geen windeieren.

OpenAI Five speelde in de San Francisco Open AI Five Finals tegen het professionele team OG in een best-of-3. De mode was Captain's Draft, waarbij teams mogen bedingen dat bepaalde heroes niet gebruikt mogen worden en teams om beurten heroes mogen kiezen. OpenAI Five schakelde ook summoning en illusions uit, omdat dit variabelen met zich meebrengt waar de ai nog niet mee om kan gaan, maar voor de menselijke spelers versimpelt het de game ook. De ai kan ook maar overweg met achttien van de 115 heroes.

Ondanks dat de spelmodus de game versimpelde, is Dota 2 ingewikkeld. Het spel kent naast meer dan honderd heroes ook variabelen als abilities, mobs, gebouwen, lanes, items en een hele ingame-economie op basis van de prestaties van een speler. Professioneel Dota 2 spelen is een serieuze zaak; op The International, het officiële Dota 2-toernooi, werd in 2018 meer dan 25 miljoen dollar aan prijzengeld weggegeven.

OpenAI Five ging agressief te werk. Het is bekend van de kunstmatige intelligentie dat het geen voorkeur heeft voor strategieën die pas op de langere termijn resultaat opleveren. Zo verkoos OpenAI Five ervoor om gestorven heroes tegen betaling onmiddellijk te laten terugkeren, ondanks dat menselijke spelers er vrijwel altijd voor kiezen om hun geld vroeg in een match aan andere dingen te besteden. De tactiek gaf OpenAI Five de overhand en hoewel de eerste wedstrijd een half uur duurde, pakte de ai de overwinning. In de tweede wedstrijd was OpenAI Five nog agressiever en wist het in twintig minuten te winnen. Daarmee had het ai-team afgetekend gewonnen.

De vijf bots van OpenAI worden allemaal aangestuurd door lagen van de ai, op basis van zijn reinforcement learning-systeem. Dat wil zeggen dat de ai niet geleerd is om de game te spelen, maar dat het door trial & error, wat het tot op heden 45.000 jaar lang heeft gedaan, heeft geleerd welke handelingen leiden tot een verbetering van zijn stats. De ai kan 180 jaar aan games per dag spelen, schrijft Venturebeat in een gedetailleerde uiteenzetting.

De ai ontwikkelt zich zienderogen. OpenAI Five verloor vorig jaar nog van een professioneel Dota 2-team, maar wist tegen die tijd al wel een semiprofessioneel team te verslaan. In 1-op-1-wedstrijden weet de ai al sinds twee jaar geleden al een professionele tegenstander te verslaan. OpenAI-concurrent Alphastar versloeg eerder dit jaar overigens nog een professional in een potje StarCraft II, waarmee het dus ook behoorlijk aan de weg timmert.

Dit is voorlopig de laatste exhibition match van OpenAI Five. De ontwikkelaars nodigen het internet uit om nu online met of tegen OpenAI Five te spelen, individueel of in teamverband, in Dota 2. Daarvoor kunnen geïnteresseerden zich tot 18 april inschrijven.