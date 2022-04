Microsoft krijgt exclusieve licentie op GPT-3-taalmodel van OpenAI

Microsoft heeft een exclusieve licentie verkregen op GPT-3. Het taalmodel van OpenAI wordt in de toekomst geïntegreerd in software en diensten van Microsoft. De partijen werken al langer samen; vorig jaar investeerde Microsoft een miljard dollar in OpenAI.

OpenAI blijft zijn GPT-3-taalmodel en andere ai-modellen aanbieden via zijn api die beschikbaar is via Azure, maar Microsoft krijgt een exclusieve licentie om het taalmodel te gebruiken in zijn producten en diensten. Welke integraties er precies komen, is nog niet bekend. Microsoft zou het taalmodel kunnen integreren in software als Office en Windows, maar GPT-3 kan ook code schrijven, wat het een aanvulling zou kunnen maken voor bijvoorbeeld GitHub en Visual Studio Code.

Microsoft zegt GPT-3 beschikbaar te willen maken voor iedereen. Zowel wetenschappers, ondernemers, hobbyisten als bedrijven zouden er toegang toe moeten hebben. Het taalmodel wordt al getraind op Azure-servers van Microsoft. Dat gebeurt sinds vorig jaar, nadat Microsoft een miljard dollar investeerde in OpenAI.

GPT-3 is een taalmodel dat coherente teksten kan schrijven, door telkens het volgende woord te voorspellen. Er is enige input nodig, zoals een titel en korte intro, vervolgens kan het taalmodel zelf een volledig artikel schrijven, of een discussie tussen verschillende personen nabootsen. Het taalmodel is niet publiek beschikbaar, maar wetenschappers kunnen toegang krijgen. Een Amerikaanse student demonstreerde onlangs met een blog dat de door de AI geschreven teksten door veel mensen als authentiek ervaren worden.

Het taalmodel is de opvolger van GPT-2, dat vorig jaar verscheen. Bij die versie was OpenAI al huiverig voor misbruik en daarom werd het model niet vrijgegeven. GPT-2 maakte gebruik van 1,5 miljard parameters en bij GPT-3 zijn dat er 175 miljard. Het is volgens de makers het meest geavanceerde taalmodel dat bestaat.

In 2015 werd het onderzoeksinstituut OpenAI opgericht door verschillende topmensen uit de techindustrie, met als doel om fundamenteel onderzoek te doen naar kunstmatige intelligentie, zonder de noodzaak van een commercieel doel. Tesla-ceo Elon Musk was een van de oprichters, maar hij verliet de organisatie om zijn eigen bedrijven meer aandacht te geven. Aanvankelijk was OpenAI een non-profitorganisatie, maar vorig jaar is er een bedrijf opgericht, naar eigen zeggen om sneller te kunnen groeien. Daaruit volgde de samenwerking met Microsoft.