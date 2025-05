'Microsoft wil AI-tool ChatGPT integreren in Bing-zoekresultaten'

Microsoft is van plan om de ChatGPT-chatbot van OpenAI toe te voegen aan zijn Bing-zoekmachine. Dat melden bronnen van verschillende media. Het bedrijf wil ChatGPT gebruiken om betere antwoorden op zoekopdrachten te geven.

Microsoft wil ChatGPT gebruiken om bepaalde Bing-zoekopdrachten te beantwoorden, in plaats van alleen een lijst met links te tonen. Dat melden anonieme bronnen aan The Information en Bloomberg. Microsoft zou daarmee gebruikers weg willen lokken bij Googles zoekmachine, die een aanzienlijk groter marktaandeel dan Bing heeft.

De feature zou dit kwartaal nog kunnen uitkomen, maar Microsoft onderzoekt momenteel nog hoe accuraat ChatGPT is en hoe snel dit AI-model in Bing geïntegreerd kan worden. De eerste release zou beperkt kunnen blijven tot een kleinschalige test onder een klein aantal gebruikers. Een concrete releasedatum is nog niet bekend. Microsoft en OpenAI hebben nog niet gereageerd op de berichten.

OpenAI, een AI-bedrijf waarin Microsoft eerder een miljard dollar investeerde, bracht in november een publieke versie van ChatGPT uit. Deze AI-tool is in staat om volledige gesprekken met gebruikers te voeren, inclusief het beantwoorden van vervolgvragen. De bot noemt daarbij soms incorrecte informatie, maar kan mogelijk gebruikt worden om publieke informatie uit zoekmachines samen te vatten, schrijft ook Bloomberg.