LG presenteert nieuwe Gram-laptops met oledschermen

Op de CES laat LG zijn nieuwe Gram-line-up voor 2023 zien. De serie lichte laptops wordt uitgebreid met een extra dun model en een designvariant met glazen afwerking, beide voorzien van oledschermen. Alle modellen hebben nieuwe Intel Raptor Lake-processors.

De LG Gram-line-up voor 2022 bestond uit drie modellen, die vooral verschilden in schermgrootte, 14", 16" of 17", waarbij er van de kleinere modellen ook een 2-in-1-convertibleversie was. Dit jaar wordt het aanbod uitgebreid met een 15,6"-model met een afwijkende schermverhouding van 16:9 in plaats van 16:10 bij de andere schermmaten. Er komen bovendien twee speciale Gram-varianten: de Gram Ultraslim en de Gram Style.

Alle nieuwe Gram-laptops hebben Raptor Lake-processors van de 13e generatie, die Intel onlangs heeft aangekondigd. Net als bij de Grams van vorig jaar kiest LG voor chips uit de P-serie met 28W-tdp. De laptops worden geleverd met maximaal 32GB Lpddr5-werkgeheugen en een ssd van maximaal 1TB. Alle modellen hebben ook een full-hd-webcam met gezichtsherkenning.

LG Gram Ultraslim (15Z90RT)

De Gram Ultraslim, verkrijgbaar in 15,6", is zoals de naam al zegt extra dun: 1,25cm op het dikste punt en 1,1cm aan de voorkant. Met een gewicht van 998g is de laptop niet lichter dan de lichtste Gram van vorig jaar: de LG Gram 14. De Gram Ultraslim heeft wel een grotere 15,6"-display. Dat is een oledscherm met antireflectiecoating en een resolutie van 1920x1080 pixels. Vermoedelijk heeft LG de laptop toch lichter kunnen maken door de kleinere accu ten opzichte van de andere modellen, met een capaciteit van 60Wh. Door de extra dunne vormgeving is er op dit model geen ruimte voor USB-A-poorten, waarvan de andere nieuwe Gram-laptops er wel nog een hebben.

Model Gram Ultraslim (15Z90RT) Gram Style (16Z90RS) Gram Style (14Z90RS) Scherm 15,6", 1920x1080, oled, 60Hz 16", 3200x2000, oled, 120Hz 14", 2880x1800, oled, 90Hz Afmetingen 35,6 x 22,7 x 1,25cm 35,5 x 24,1 x 1,59cm 31,1 x 21,3 x 1,59cm Gewicht 998g 1230g 999g Aansluitingen 2x USB-c/TB4

1x USB-c

3,5mm 2x USB-c/TB4

1x USB-a 3.1

3,5mm

microSD 2x USB-c/TB4

1x USB-a 3.1

3,5mm

microSD Processor Intel Raptor Lake-P (28W) Videokaart Intel Iris Xe Geheugen 8GB / 16GB / 32GB Lpddr5 Opslag 256GB / 512GB / 1TB PCIe Gen4-ssd Accu 60Wh 80Wh 72Wh

De Gram Style, verkrijgbaar in 16" en 14", heeft een glazen kap met een van kleur veranderende afwerking. De palmsteun is van hetzelfde glas gemaakt, waarbij de touchpad 'onzichtbaar' in het oppervlak is weggewerkt, met kleine trilmotortjes die een klik simuleren. Eerder deed Dell al zoiets bij de XPS 13 Plus. Om de grenzen van het aanraakgevoelige oppervlak af te bakenen, heeft LG ledjes toegevoegd, die oplichten als je de touchpad aanraakt. Het antireflectieve oledscherm heeft bij het 16"-model 3200x2000 pixels en een 120Hz-refreshrate, en bij het 14"-model een resolutie van 2880x1800 pixels bij 90Hz.

LG Gram Style (Z90RS)

De 'gewone' Grams hebben nog steeds ips-lcd's, met resoluties van 1920x1200 pixels bij het 14"-model, 1920x1080 pixels bij de 15,6"-laptop en 2560x1600 pixels bij de 16"- en 17"-modellen. De laatste hebben bovendien een variabele refreshrate van 31 tot 144Hz. De kleinere schermen verversen op 60Hz. Alle varianten kunnen optioneel met een Nvidia Geforce RTX 3050 worden uitgerust. Ten opzichte van vorig jaar zijn de gewichten ongeveer hetzelfde gebleven; het zwaarste model, de 17"-Gram met Nvidia-gpu, weegt 1450g, terwijl de lichtste 14"-variant onder een kilogram blijft. Van de 14"- en 16"-modellen wordt opnieuw een 2-in-1-convertibleversie uitgebracht. Die zijn wat zwaarder dan de standaardversies door hun aluminium frame en de glasplaat voor het paneel. Ze beschikken niet over een optionele Nvidia-gpu en HDMI-poort en ook de 16"-laptop heeft een scherm met 60Hz-refreshrate.

Vanaf volgende maand brengt LG de nieuwe Gram-laptops wereldwijd uit. Het is nog niet bekend welke modellen naar de Benelux komen en wat ze precies gaan kosten. In 2022 heeft LG de 2-in-1-variant hier bijvoorbeeld niet uitgebracht.