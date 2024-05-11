Gerucht: Dell werkt aan Inspiron- en XPS-laptops met Snapdragon X-soc

Computerfabrikant Dell zou dit jaar een nieuwe Inspiron 14- en XPS 13-laptop willen uitbrengen. Deze laptops zouden volgens geruchten over een Qualcomm Snapdragon X-soc beschikken. Het is niet duidelijk wanneer de apparaten op de markt verschijnen.

Volgens Windowsreport is er alvast sprake van een nieuwe Dell Inspiron 14 7441 Plus. De techwebsite schrijft dat deze laptop een Snapdragon X Elite zal meekrijgen, met zestien rekenkernen. Uit gelekte benchmarkresultaten moet echter blijken dat de Inspiron 14 7441 Plus over een Qualcomm-soc met twaalf rekenkernen zal beschikken. De basisversie zou ook 16GB aan ramgeheugen meekrijgen.

Het ontwerp van de Dell Inspiron 14 7441 Plus is naar verluidt aangepast. De laptop zou iets dunner zijn en afgeronde hoeken bevatten. Het apparaat zou over twee USB-C-poorten beschikken, een USB-A-poort, een microSD-kaartlezer en een Copilot-toets. Het toestel zou ook een vingerafdrukscanner meekrijgen en over Windows Hello-authenticatiecamera’s beschikken.

Windowsreport schrijft dat de computerfabrikant ook een nieuwe Dell XPS 13-laptop in de pijplijn heeft zitten: de Dell XPS 9345. Deze laptop zou eveneens over een Qualcomm Snapdragon X Elite beschikken, of een Intel Ultra-chip. Het ontwerp van deze laptop zou gebaseerd zijn op de Dell XPS 13 Plus. De techwebsite claimt dat beide laptops met Windows 11 24H2 zullen worden geleverd. Het bestaan van deze update is begin dit jaar door Microsoft bevestigd en wordt in de tweede helft van 2024 verwacht. Windows 11 24H2 zou enkele nieuwe AI-toepassingen met zich meebrengen. Begin vorig jaar deden er al geruchten de ronde dat Dell in 2024 laptops op de markt zou brengen met een Qualcomm-chip.