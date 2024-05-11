Gerucht: Dell werkt aan Inspiron- en XPS-laptops met Snapdragon X-soc

Computerfabrikant Dell zou dit jaar een nieuwe Inspiron 14- en XPS 13-laptop willen uitbrengen. Deze laptops zouden volgens geruchten over een Qualcomm Snapdragon X-soc beschikken. Het is niet duidelijk wanneer de apparaten op de markt verschijnen.

Volgens Windowsreport is er alvast sprake van een nieuwe Dell Inspiron 14 7441 Plus. De techwebsite schrijft dat deze laptop een Snapdragon X Elite zal meekrijgen, met zestien rekenkernen. Uit gelekte benchmarkresultaten moet echter blijken dat de Inspiron 14 7441 Plus over een Qualcomm-soc met twaalf rekenkernen zal beschikken. De basisversie zou ook 16GB aan ramgeheugen meekrijgen.

Het ontwerp van de Dell Inspiron 14 7441 Plus is naar verluidt aangepast. De laptop zou iets dunner zijn en afgeronde hoeken bevatten. Het apparaat zou over twee USB-C-poorten beschikken, een USB-A-poort, een microSD-kaartlezer en een Copilot-toets. Het toestel zou ook een vingerafdrukscanner meekrijgen en over Windows Hello-authenticatiecamera’s beschikken.

Windowsreport schrijft dat de computerfabrikant ook een nieuwe Dell XPS 13-laptop in de pijplijn heeft zitten: de Dell XPS 9345. Deze laptop zou eveneens over een Qualcomm Snapdragon X Elite beschikken, of een Intel Ultra-chip. Het ontwerp van deze laptop zou gebaseerd zijn op de Dell XPS 13 Plus. De techwebsite claimt dat beide laptops met Windows 11 24H2 zullen worden geleverd. Het bestaan van deze update is begin dit jaar door Microsoft bevestigd en wordt in de tweede helft van 2024 verwacht. Windows 11 24H2 zou enkele nieuwe AI-toepassingen met zich meebrengen. Begin vorig jaar deden er al geruchten de ronde dat Dell in 2024 laptops op de markt zou brengen met een Qualcomm-chip.

Dell Inspiron 14 7441 en Dell XPS 13
Dell Inspiron 14 7441 en Dell XPS 13Dell Inspiron 14 7441 en Dell XPS 13Dell Inspiron 14 7441 en Dell XPS 13

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 11-05-2024 09:48 54

11-05-2024 • 09:48

54

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Dell XPS 13 Ultrabook

geen prijs bekend

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Reacties (54)

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duderuud 11 mei 2024 10:49
Dit is het begin van het kip en ei verhaal. Fantastisch dat er nu écht ARM Windows devices op de markt komen. Echter, veel software leveranciers hebben nu nog alleen X86 gecompileerde versies dus software support zal een serieus issue zijn.

Ja, je kan emuleren maar dat komt de performance niet ten goede. Dus de grote vraag is, hoe lang gaat het duren voor de software markt ARM versies uit gaat brengen.
CAPSLOCK2000 @duderuud11 mei 2024 11:53
Dit is het begin van het kip en ei verhaal. Fantastisch dat er nu écht ARM Windows devices op de markt komen. Echter, veel software leveranciers hebben nu nog alleen X86 gecompileerde versies dus software support zal een serieus issue zijn.
Het is niet helemaal mijn wereld, maar Windows heeft toch al minstens 10 jaar ARM support? Wikipedia zegt sinds Windows 8 (onder de naam Windows RT. Ik dacht eerlijk gezegd dat het hele Surface ecosysteem op ARM draaide maar ik zie nu dat het niet klopt.
Ja, je kan emuleren maar dat komt de performance niet ten goede. Dus de grote vraag is, hoe lang gaat het duren voor de software markt ARM versies uit gaat brengen.
Is dat tegenwoordig echt nog een probleem? De gemiddelde kantoormedewerker gebruikt toch niet meer dan een paar procent van wat hun CPU kan. Daarbij stijgt het aantal web/cloud-gebaseerde applicaties snel waardoor velen niet meer dan een webbrowser nodig hebben.
C64Boy @CAPSLOCK200011 mei 2024 13:42
Je hebt ARM support en ARM support.... Pas sinds Windows 11 ARM is er sprake van een volledig vergelijkbaar OS.
Emuleren dat is inderdaad minder een probleem. Alhoewel op kantoor? Wie gaat dat allemaal onderhouden? Dan kun je beter denken aan virtualiseren / Centraal op een server.

Web/Cloud neemt inderdaad toe, of je daar gelukkig mee moet zijn weet ik niet. Je krijgt dan ook steeds meer het abonnementsmodel opgedrongen. En of je gelukkig ermee moet zijn: je ziet toch dat de web/cloud gebaseerde software vaak niet de zelfde gebruikservaring geven. Je kunt ook vaak niet meer bepalen of en wanneer je updates wel of niet installeert, met alle mogelijke gevolgen van dien.
sfranken @C64Boy11 mei 2024 13:53
Emuleren dat is inderdaad minder een probleem. Alhoewel op kantoor? Wie gaat dat allemaal onderhouden? Dan kun je beter denken aan virtualiseren / Centraal op een server.
Hoezo onderhouden? Dat is geen apart onderdeel, maar zit gewoon in Windows 11 ingebakken. Daar merkt een (eind)gebruiker dus extreem weinig van, als het goed is.
GertMenkel @sfranken11 mei 2024 16:43
Van wat ik gelezen heb is de meeste software prima te draaien, maar gaat het bij drivers nog wel eens mis. Dat zal zichzelf vanzelf herstellen zodra er meer ARM-Windows-computers op de markt komen, maar ik denk dat er wel degelijk IT-teams tijd zullen moeten reserveren voor het doortesten van dingen als docks en USB-apparatuur eer dit zomaar grootschalig uitgerold kan worden.
sfranken @GertMenkel11 mei 2024 21:15
Drivers is een apart iets, want dat is inderdaad geen deel van het OS maar toch ook weer wel. Als hardware een "Works with Windows/Microsoft" sticker heeft zal het ook moeten draaien op de ARM versie van Windows, dus ook daar hoeven IT teams geen aandacht aan te besteden. Nu gaat een zichzelf respecterend IT team geen ARM hardware uitleveren aan "normale" gebruikers, dat levert veel te veel werk/zooi op

[Reactie gewijzigd door sfranken op 22 juli 2024 16:02]

GertMenkel @sfranken11 mei 2024 23:25
Nu gaat een zichzelf respecterend IT team geen ARM hardware uitleveren aan "normale" gebruikers, dat levert veel te veel werk/zooi op
Chromebooks zijn in gebruik bij zo'n 60% van de Amerikaanse basisscholen, en ook op de middelbare school zijn ze populair.

ARM is het probleem niet voor normale gebruikers, Windows is het probleem :)
sfranken @GertMenkel12 mei 2024 16:01
Dat was meer dan duidelijk dacht ik zo, dus het feit dat je Chromebooks erbij betrekt voegt 0,0 toe hieraan ;-)
Darkstriker @sfranken11 mei 2024 22:04
Je kunt dergelijke hardware eigenlijk aan niemand geven. Zelfs laptops die (binnen x86/Win) afwijken van de norm zijn al gauw op een of andere manier problematisch omdat je aanpassingen en software nooit op alle modellen kunt testen. Bij een wat grotere organisatie is alleen al daarom een standard-issue laptop handig. Een ARM Windows laptop zou zelfs in handen van een tweaker al gauw veel te problematisch zijn.
sfranken @Darkstriker11 mei 2024 22:05
Nu nog wel voor standaard gebruikers, maar voor tweakers een probleem? Nah
MiesvanderLippe @CAPSLOCK200012 mei 2024 10:14
Bij ons op kantoor gebruiken veel mensen uitsluitend de Office 365 applicaties en een handjevol web applicaties. Voor hen is een kleine, lichte laptop die goed in slaapstand kan etc. een uitkomst. Als dat onder Windows kan scheelt het weer in het beheer en support.

Overigens gebruik ik zelf al tijden een M1 MacBook Air en daar is het gebrek aan X86 echt totaal geen probleem. Af en toe een tooltje onder emulatie, maar die performance is er wel met dat de belangrijke dingen allemaal native draaien.
SMSfreakie @duderuud11 mei 2024 10:57
Als je ARM versie van je OS goedkoper is dan de x86-64 smaak krijg je wel meer vraag naar de software die nu alleen op x86-64 gebrouwen wordt om er ook een ARM variant van te brouwen
snowleopard2 @duderuud11 mei 2024 21:18
Het is toch eigenlijk Windows on Qualcomm?
Qualcomm en Microsoft hebben daar in 2016 een deal voor gemaakt.
fenrirs @duderuud11 mei 2024 22:37
In de windows wereld is het wachten op klanten die gaan zeggen dat tool xyz niet werkt

In de mac wereld gelukkig wat meer ervaring, maar ook daar loopt emulatie niet altijd lekker
b12e @fenrirs12 mei 2024 01:19
In de mac wereld gelukkig wat meer ervaring, maar ook daar loopt emulatie niet altijd lekker
Ik heb nu al een paar jaar een Macbook met Apple Silicon (dus ARM). En ik moet zeggen dat ik in het afgelopen jaar eigenlijk nooit een probleem ben tegengekomen dat door Rosetta werd veroorzaakt.
BeosBeing @b12e14 mei 2024 14:12
Ik heb nu al een paar jaar een Macbook met Apple Silicon (dus ARM). En ik moet zeggen dat ik in het afgelopen jaar eigenlijk nooit een probleem ben tegengekomen dat door Rosetta werd veroorzaakt.
Je draait dan waarschijnlijk geen legacy Windows applicaties waarvoor nooit een alternatief is uitgekomen.
Op Intel Macs kom je dan nog een heel eind met virtualisatie of desnoods multi-boot (MacOS, Win64, Win32, ...)
b12e @BeosBeing14 mei 2024 20:52
Dat klopt, ik draai (al dan niet legacy) MacOS applicaties.
Coolstart @duderuud12 mei 2024 09:13
En wat is er juist kip-ei verhaal aan? Ik zie er geen. Apple heeft met Rosetta 2 toch al bewezen dat een ARM transitie kan? Waarom zou Microsoft dat niet kunnen.

Daarbovenop draait softwate van vele professionele softwarehuizen zoals Adobe en Autodesk al op een tijd op ARM. Maar ook Zoom, Dropbox etc. Ook windows 11 zelf draait op ARM. Welk kip-ei excuus is er nog? Juist. Geen.

De enige verliezer is Intel en AMD. Hun x86 patent en licentie krijgt concurrentie en plots kan iedereen ARM docs (na licentie ARM) op te markt brengen. Daarvoor was er defacto een duopolie. Als Microsoft inzet op ARM kunnen AMD en Intel tientallen miljarden verliezen. Ik verwacht dan ook veel tegenstand uit die hoek.
- peter - 11 mei 2024 09:53
Ben erg benieuwd! Vooral of de ARM chip net zo presteert als de Apple M varianten qua zuinigheid en performance.
quintenV @- peter -11 mei 2024 10:18
De grotere vraag is wanneer Windows goed genoeg zal draaien op ARM voor arm effectief een kans kan krijgen.
Dutchzilla @quintenV11 mei 2024 11:51
zodra Microsoft net zoveel ballen heeft als Apple. Die gaan gewoon over op arm.
En gezien de hoeveelheid native software die er mu al beschikbaar is, hebben ze gewoon goed gegokt.
Tevens zou het microsoft sieren de hele versie van ARM windows vanaf de grond op te bouwen, tot een voor de verandering stabiele windows versie.
C64Boy @Dutchzilla11 mei 2024 12:32
Voor Apple ook een stap om hun iPhone/ iPad/ Mac line up op een zelfde soort processor te krijgen. Wat je ziet is dat de iPad en de Macbook naar elkaar toegroeien, zonder dat daarbij het onderscheid helemaal verdwijnt. Iets wat je met een toetsenbord bedient of met een pen en vingers heeft andere eisen aan de GUI. Het gaat alleen (mijn mening) veel en veel te langzaam. Theoretisch zou je gewoon volledige MacOS applicaties moeten kunnen draaien: de processor e.d. staat dat toe, maar het OS is er (nog) niet klaar voor. Zelfs applicatie, zelfde features, maar de ene keer een GUI gericht op touch, de andere keer toetsenbord en muis. Of zelfs omschakelaar zoals je op dat moment er mee werkt?

Op mijn Mac mini draai ik ook Windows ARM en dat gaat eigenlijk best behoorlijk en is ook stabiel. De emulatie voor oude x86 software is beter geworden, maar is nog steeds van het niveautje gaat wel: ik niet enthousiast van. Betekent wel dat windows machines met een ARM Chip een hele mooie ontwikkeling zijn en ook ik ben heel erg benieuwd wat dit betekent voor accuduur, performance e.d. Of het helemaal vanaf scratch opnieuw bouwen zinvol zou zijn betwijfel ik. Wel zouden ze agressiever mogen zijn met backwards compatibility. Dat levert nu volgens mij gewoon veel problemen op. Als bedrijven nog oude meuk (moeten) inzetten dan virtualiseren ze dat maar.
n4m3l355 @C64Boy11 mei 2024 14:11
Ik vraag me juist af qua performance waar dat geen gaat, ik heb nu 3 generaties XPSes achter elkaar. Het zijn mooie maar vooral krachtige zakelijke laptops. Dat de batterij lang meegaat is mooi maar het is net zo belangrijk dat wanneer ik het nodig heb, prestaties daar zijn. En daar vraag ik me toch met een Arm af of dit d e juiste kant opgaat. Apples zijn ongekend effecient maar op raw power laten ze het toch wel afweten met de derde generatie.
C64Boy @n4m3l35512 mei 2024 07:58
Eens. Het valt ook te bezien of MS nu wel een ARM chip weet neer te zetten met niet alleen efficiëntie, maar ook met genoeg raw power. Qua multicore performance is er ook bij Apple /ARM nog flink werk aan de winkel. Daar blijven de M processors achter en het is natuurlijk wel jammer dat je er niet een beefy graphics card bij kunt prikken.
Snowfall @C64Boy11 mei 2024 17:32
Op mijn Mac mini draai ik ook Windows ARM en dat gaat eigenlijk best behoorlijk en is ook stabiel.
Ja omdat die M chips gewoon krachtig zijn. De huidige Windows ARM laptops gebruiken allemaal een SQ2 of SQ3. En die chips zijn gewoon niet snel genoeg. net zoals Project Volterra van MS om ARM applicaties naar Windows ARM te krijgen was gewoon een hele trage development Kit.

Wij hebben toen 2 Volterra Kits op kantoor gehad en het was ook voor ontwikkel werk gewoon onwerkbaar. Vooral als je ook nog eens moest Emuleren.
Dat is een van de velen redenen waarom Windows on ARM gewoon geen gemeengoed is.

Kan de nieuwe Snapdragon X chip wel verandering in brengen. Vooral omdat de nieuwe Snapdragon X met het hoogste verbruik wat sneller is dan de M3. Dus de fundering mits de benchmarks kloppen ligt er dus om ook Windows ARM een eventueel succes te maken.
sfranken @Dutchzilla11 mei 2024 13:49
Het probleem is schaal. Apple heeft veel minder hard- en softwarecombinaties die hoeft te ondersteunen. Microsoft moet, ook in de Windows kernel, allerlei oude shit supporten voor applicatie X of Y. Dat is ook de reden dat ze "windows vanaf de grond op te bouwen" niet kunnen doen, of niet willen doen.
TheVivaldi @sfranken13 mei 2024 11:58
Dat is zeker waar, maar ze zouden natuurlijk wel een einddatum kunnen stellen voor niet-ARM. Dus dat bijvoorbeeld in 2035 de uitfasering begint. Dan hebben bedrijven en ontwikkelaars nog 11 jaar de tijd om alvast op ARM over te gaan en dan nog wat jaartjes (uitfasering is immers niet direct een volledige stop) voor de allerlaatsten.
sfranken @TheVivaldi13 mei 2024 12:45
Microsoft is daar veel en veel te conservatief voor
Sito @Dutchzilla11 mei 2024 16:25
Goed gegokt zou ik niet willen zeggen. Het is eerder dat de consument een zuinigere en stille laptop wil die niet continu aan de oplader moet.

Je merkt dat x86 processoren gewoon niet beter worden, zonder compromissen te sluiten ten aanzien van warmteproductie en TDP. x86 is gewoon een verouderde instructieset waar we hopelijk afscheid van gaan nemen.

Mijn volgende zakelijke laptop wordt zeker geen Dell en ook geen x86, maar een M3/M4. Dit terwijl ik vooral werk met de Microsoft stack.
CAPSLOCK2000 @quintenV11 mei 2024 11:59
De grotere vraag is wanneer Windows goed genoeg zal draaien op ARM voor arm effectief een kans kan krijgen.
Uit interesse: is dat dan nog niet zo? Zijn er nog echt grote problemen met Windows op ARM?
Gaat het dan om performance of functionaliteit?

De meeste applicaties/gebruikers worden al lang niet meer gelimiteerd door hun CPU dus ik verwacht niet dat perfomance een probleem zou zijn.

Wat betreft drivers zie ik meer uitdagingen omdat MS daar ook afhankelijk is van hardwareleveranciers die daar zelf niet noodzakelijk in geinteresseerd zijn. Misschien doen ze liever alleen Android, al kan ik me haast niet voorstellen dat ze niet geinteresseerd zouden zijn in samenwerking met MS om de Windows-markt voor ze te openen.
jaenster @quintenV11 mei 2024 10:34
Het voelt aan alsof er een hoop MKB bedrijven zijn die nog draaien op een stuk windows specifiek software die nog net op 32 bit x86 draait uit 1997. Dat soort software kan nooit zwaar zijn en toch prima te emuleren op een arm a la apple doet met rosetta.

Windows draait prima op arm, het gaat om de software die je op windows draait

[Reactie gewijzigd door jaenster op 22 juli 2024 16:02]

quintenV @jaenster11 mei 2024 11:20
Ja dat bedoelde ik. Dus wanneer windows software vlot gaat draaien en alles werkt.
Zelf ben ik een mac gebruiker en was ik een beetje afwachtend met de switch naar apple silicon, ik vermoed dat dit een stuk minder soepel zal lopen bij windows omdat het meer gefragmenteerd is? Maar ik weet het niet zeker, misschien zijn er zaken die ik niet ken.
SG @quintenV11 mei 2024 21:51
Apple heeft voordeel dat het hardware OS en Software zelf in sync ontwikkeld.
Dat houd in waar hardware only met kip en ei probleem of generiek producten genereren of niet zo makkelijk mee gaan in custom design.
Wordt bij apple de hardware en software tegelijk uitbedacht en dus gelijk tijdig released.
Losse bedrijven sluiten dat niet uit maar binnen 1 bedrijf mis je dan die intercorporatie bureaucratie en overhead dat beslissingen sneller en centraal genomen worden.

Ik staar mij niet blind op ARM x86 ook het OS is belangrijke keuze.
Windows zit mij nu al in de weg dat ZEN1 te oud is voor W11 naast out of the box support voor STM32 en mijn ouwe workgroup kleuren laser printer.
CAPSLOCK2000 @jaenster11 mei 2024 11:29
Het voelt aan alsof er een hoop MKB bedrijven zijn die nog draaien op een stuk windows specifiek software die nog net op 32 bit x86 draait uit 1997. Dat soort software kan nooit zwaar zijn en toch prima te emuleren op een arm a la apple doet met rosetta.

Windows draait prima op arm, het gaat om de software die je op windows draait
Legacy is een beetje een dubbel ding voor Microsoft. Aan de ene kant hebben ze lang het voordeel van backwardscompatibility gehad waardoor mensen bij Windows moesten blijven vanwege een of andere applicatie die niet op een ander OS draait.

Van de andere kant loopt MS zelf ook tegen het probleem aan dat mensen niet willen overstappen naar hun nieuwe producten zodra het niet perfect backwardscompatible is en dat maakt het lastiger om het OS te moderniseren .

MS heeft al verschillende pogingen gedaan om dat met emulatoren op te lossen maar door eerdere mislukkingen is het idee ontstaan dat het een slechte strategie is. Ook Apple heeft een periode gehad dat ze hun oude OS en hardware moesten emuleren en dat ging niet altijd vlekkeloos.

We zijn inmiddels generaties verder, maar het beeld van toen is blijven hangen. Emuluatie en virtualisatie zouden langzaam zijn en vragen om lastige problemen. Ondertussen draait de hele Cloud er op en dat is nooit een probleem. Zelfs games lopen tegenwoordig prima met een compatibility laag als Wine (Proton). Als het goed genoeg is voor gamers dan is ook goed genoeg voor al die suffe zakelijke applicaties.
PaulHelper @- peter -11 mei 2024 16:39
Ik had wat benchmarks/preview reviews gezien waarbij ze dus nog niet echt goed konden benchmarken maar wel iets. Daar leek het beter dan volgens mij M2 te performen en nog wat energiezuiniger. Maar houd me er niet aan. Dus dat zou wel wat beloven maar ik denk vooral dat het ecosysteem er langzaam komt is het belangrijkste. Dan kan er een energiezuinig alternatief komen voor lichte mobiele/laptop gebruikers en mogelijk als het doorzet zelf de wat zwaardere gebruikers op de lange termijn
MiesvanderLippe @PaulHelper12 mei 2024 10:15
Voor wat ik ervan gezien heb is het kiezen tussen prestaties en efficiëntie, is het niet en sneller en zuiniger, maar afhankelijk van de tuning die de laptopmaker kiest.
steina 11 mei 2024 09:56
Iemand enig idee of er ook fabrikanten zijn die deze SOC op een development board willen uitbrengen? Ik draai nu voor de grap llm's op een orange pi5, maar zoek eigenlijk iets snellers. 🙂
Remc0_ @steina11 mei 2024 10:10
Nvidia jetson is dan niks?
steina @Remc0_11 mei 2024 11:15
Iets te prijzig voor mij 🙂

De NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit zou wel een leuke optie zijn als die ook in 16 of 32gb variant beschikbaar is.

Edit: In NX leverbaar met 16gb, maar 8/900€ 😅

[Reactie gewijzigd door steina op 22 juli 2024 16:02]

Remc0_ @steina11 mei 2024 12:36
Jahh ik wist wel dat het dure bordjes zijn. Je hebt natuurlijk ook nog de MS devkit project Volterra https://www.microsoft.com...tivetab=pivot:overviewtab

Maar dat is ook niet de goedkoopste en uiteindelijk een zwakkere chip dan die er aan zit te komen.
CAPSLOCK2000 @steina11 mei 2024 12:17
Iemand enig idee of er ook fabrikanten zijn die deze SOC op een development board willen uitbrengen? Ik draai nu voor de grap llm's op een orange pi5, maar zoek eigenlijk iets snellers. 🙂
Is een SOC op een devbord dan wel de beste oplossing?
Moet het per se ARM zijn? Moet het klein zijn? Goekdoop? Zuinig? NPU?
Waarom die keuze ipv een Intel/amd systeem?

De OP5 is een prachtig bordje maar ik vind het geen absolute winnaar. Als Intel Alderlake niet had bestaan had ik er misschien anders over gedacht, maar (met name) de N100 vult min of meer dezelfde niche en is x86 compatible en vaak tegen een lagere prijs. Zodra je een beetje buiten die niche gaat zijn er redelijk wat alternatieven op de prijs/performance ladder.

Het is niet dat ik geen plek zie voor ARM maar meer dat weinig punten zie waarop ARM overtuigend beter is, ik verwacht geen grote revolutie waarin we opeens allemaal ARM in onze desktop willen. A\ denk ik dat we daar vroeg of laat wel uit komen, maar dat is omdat de mobiele wereld tegenwoordig leidend is en de PC steeds meer volgt.
steina @CAPSLOCK200011 mei 2024 22:06
[...]

Is een SOC op een devbord dan wel de beste oplossing?
Moet het per se ARM zijn? Moet het klein zijn? Goekdoop? Zuinig? NPU?
Waarom die keuze ipv een Intel/amd systeem?
Nee zeker niet de beste oplossing, maar ik draai een paar websites vanuit huis op een orangepi5; goedkoop en zuinig. 🙂

Om op dezelfde server een LLM actief te draaien lijkt me wel een leuke gimmick.

De N100 is ook een leuke optie, maar kwa performance is er volgens mij niet veel verschil. Wel bredere ondersteuning.
GertMenkel @steina11 mei 2024 16:45
Als je Windows wil draaien voor development, is er de Windows Dev Kit.

Als je goedkoop + snel genoeg voor LLM's wil, zal je naar Nvidia Jetson moeten kijken. Goedkoper dan dat wordt het voorlopig niet.
steina @GertMenkel11 mei 2024 22:10
Ik draai Ubuntu, maar voor de hobby is de Jetson mij te duur.🙂
Cobalt 11 mei 2024 12:10
Ik vind het nieuwe uiterlijk wat weg hebben van een Apple Macbook Pro 13". Die heeft de speaker, touchpad, keyboard op exact dezelfde manier. Dell heeft de traditionele Dell look vervangen door de zilveren Apple look. De gebogen onderkant van voren ziet eruit al een Macbook uit 2017-2020
maxboone 11 mei 2024 12:13
Hopelijk fixen ze dan eindelijk eens de WSL2 support op ARM, dat is echt dramatisch op dit moment: https://github.com/microsoft/WSL/issues/11274
MiesvanderLippe @maxboone12 mei 2024 10:17
WSL is sowieso dramatisch als je ook maar iets meer wil dan ls typen. Voor mij zijn de filesystem performance en het gebrek aan IPv6 echt vervelend.
Sebas3aan 11 mei 2024 10:09
Copilot toets? Dat is net als wanneer er 10 jaar geleden een internet explorer toets zou zijn. Daar gaat de EU vast iets aan doen. ;)
CAPSLOCK2000 @Sebas3aan11 mei 2024 11:42
Je maakt een grap maar je zou kunnen argumenteren dat het niet echt eerlijk is dat 90% van de toetsenborden komt met reclame voor Windows/Microosft en dat alleen MS in de positie is om voor te schrijven welke knoppen er op een toetsenbord moeten zitten.

Daarmee zeg ik niet dat MS iets verkeerd doet. MS kan het niet echt verplichten en de toetsenbord markt is groot genoeg dat er een hoop alternatieven zijn. Dat is allemaal geen probleem voor de toetsenbord markt, daar gaat het niet omt. Niettemin is het in praktijk zo dat de meeste toetsenborden de "Windows"-toetsen hebben, zeker alle toetsenborden van de grote zakelijke PC & laptop-bouwers.
Nu zal de impact van die toetsen niet heel groot zijn, maar toch, alle beetjes helpen. In het geval van Windows is het marktaandeel al zo groot dat het sowieso meer gaat om de markt vasthouden dan om verder te groeien. Dan gaat het sowieso om kleine invloeden, 1000 kleine spijkers om het marktaandeel op zoveel mogelijk manieren vast te pinnen.

Nogmaals, dat bedoel ik net als boze opzet maar als logisch gevolg. De ellende van megabedrijven is dat alles wat ze doen een enorme impact heeft. Intentie is niet eens van belang, bij iedere voet die ze verzetten trilt de wereld mee. Dan ga je vanzelf bij iedere trilling afvragen wat de gevolgen nu weer gaan zijn, of er nu intentie achter zit of niet.
MiesvanderLippe @Sebas3aan12 mei 2024 10:18
Er zijn genoeg toetsenborden met het internet explorer logo erop. Opent de default browser. Aan de linker kant staat er het Windows logo op, da's ook niet bepaald neutraal.
Stufipower 11 mei 2024 10:16
Jammer van die copilot toets.
Roelant001 12 mei 2024 08:33
Benieuwd of MS er vol voor durft te gaan. Als ze in github actions een Windows arm runner pushen icm een 'arm compatibility LLM assistant' kan het wel eens hard gaan.

Vervolgens WSL verder integreren voor een meer native feel, en een Arm Subsystem for X86 aan toevoegen en gaan met die banaan: een OS waarop ARM/X86, Windows en Linux apps seamless werken? Count me in!

[Reactie gewijzigd door Roelant001 op 22 juli 2024 16:02]

Verwijderd 12 mei 2024 14:02
XPS met een ARM SOC? Wat is het publiek voor de laptop?
QaZ. 13 mei 2024 19:03
Ah zo wil Dell ARM gaan pushen, als de renders kloppen hebben deze wel F-key's en dat hebben ze nou net vervangen op de nieuwe Intel XPS.

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