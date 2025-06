Surface Laptop van Microsoft krijgt Qualcomm Snapdragon X-soc

Microsoft heeft zijn nieuwe Surface Laptop-model aangekondigd. Deze beschikt over een Snapdragon X Plus- of Elite-soc van Qualcomm, in plaats van een Core Ultra-processor van Intel. De laptop komt medio juni beschikbaar vanaf 999 dollar.

Microsoft levert de komende laptop met een 13,8"- of 15"-touchscreen, zo meldt de techgigant. Beide varianten bieden een 120Hz-refreshrate. Microsoft claimt dat de nieuwe laptop 'tachtig procent sneller' is dan de huidige Surface Laptop 5, maar deelt geen concrete cijfers om die claim te ondersteunen. De fabrikant zegt wel dat het apparaat een accu krijgt die tot 22 uur meegaat tijdens het bekijken van lokaal opgeslagen video's.

De gebruikte socs worden ditmaal ontworpen door Qualcomm. Het betreft de nieuwe Snapdragon X Plus- en Elite-chips, met tien tot twaalf custom Arm-cores die door Qualcomm zijn ontworpen. Het gebruikt daarvan de technologieën van Nuvia, het chipontwerpbedrijf van oud-Apple-medewerkers dat in 2021 werd overgenomen door Qualcomm. De nieuwe Surface Laptop wordt verder geleverd met maximaal 32GB geheugen en ondersteunt Wi-Fi 7.

De nieuwe laptop valt daarnaast onder het Copilot+ PC-programma van Microsoft. Deze 'nieuwe apparaatcategorie' omvat systemen met minstens 16GB geheugen, minimaal 256GB-ssd-opslag en een npu met tenminste 40Tops AI-rekenkracht. Het apparaat ondersteunt daarmee nieuwe Windows 11-AI-functies als Recall, waarmee gebruikers al hun activiteit binnen het OS kunnen doorzoeken.

De nieuwe Surface Laptop kan per direct worden vooruitbesteld op de Amerikaanse Microsoft-website. De Surface Laptop 13.8" krijgt een adviesprijs vanaf 1000 dollar, terwijl de 15"-variant beschikbaar komt vanaf 1300 dollar. Microsoft noemt een leverdatum van 18 juni op zijn Amerikaanse website. Het apparaat wordt geleverd in vier verschillende kleuren.