Microsoft introduceert Copilot+-pc's en nieuwe AI-functies voor Windows 11

Microsoft komt met een nieuwe merknaam voor systemen met ingebouwde hardware voor het uitvoeren van AI-rekentaken: Copilot+. Microsoft introduceert ook nieuwe functies voor Windows 11 om van deze hardware gebruik te maken.

Vrijwel alle grote laptop-oem’s gaan Copilot+-pc's leveren. Daaronder vallen Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo en Samsung, zo maakt de techgigant op maandagavond bekend. Ook Microsoft zelf gaat Surface-apparaten onder dit programma uitbrengen. De fabrikanten lijken zich in eerste instantie te richten op de nieuwe Snapdragon X-chips van Qualcomm, hoewel op termijn ook Copilot+-pc’s met processors van AMD en Intel beschikbaar komen. De eerste systemen komen op 18 juni beschikbaar vanaf 999 dollar.

De systemen in kwestie beschikken sowieso over een neural processing unit voor het uitvoeren van AI-rekentaken. Deze moet minimaal 40Tops aan rekenkracht bieden. De npu kan hiermee gebruikt worden voor speciale AI-features in Windows 11, die exclusief werken op systemen onder het Copilot+ PC-programma. De apparaten dienen verder over ten minste 16GB geheugen en 256GB-ssd-opslag te beschikken om in aanmerking te komen voor de Copilot+-merknaam.

Dergelijke systemen krijgen toegang tot verschillende nieuwe AI-features voor Windows 11. Daaronder valt bijvoorbeeld Recall, een nieuwe functie die Microsoft op maandagavond aankondigde. De techgigant omschrijft deze functie als een doorzoekbaar fotografisch geheugen voor Windows, waarmee gebruikers ‘alles dat ze gedaan hebben’ kunnen doorzoeken. De functie 'logt' de activiteit van gebruikers in apps, websites en documenten.

Gebruikers krijgen daarvan een timeline te zien waarin ze bijvoorbeeld gesloten webpagina's of transcripten van videovergaderingen kunnen terugvinden. Ze kunnen ook AI-zoekopdrachten uitvoeren om dergelijke activiteiten terug te vinden. Microsoft belooft dat de Recall-gegevens lokaal en privé worden opgeslagen, en dus niet worden gedeeld met derden. Gebruikers kunnen de feature ook uitschakelen en specifieke apps of websites uitsluiten van de index.

Het bedrijf toont daarnaast Cocreator. Gebruikers kunnen daarmee schetsen maken of afbeeldingen met woorden omschrijven in Paint. Een AI-model maakt daar vervolgens een afbeelding van hoge kwaliteit van. Volgens Microsoft werkt dat 'bijna in real time'. Windows 11 krijgt ook live ondertiteling en vertalingen voor 'alle audio' die door de pc komt. De functie werkt bijvoorbeeld voor podcasts en videovergaderingen. Volgens Microsoft kan de feature audio in meer dan veertig talen in real time omzetten naar Engelse ondertitels.

Recall, Cocreator en Live Captions werken alleen op Copilot+-pc's met een npu die voldoende AI-rekenkracht heeft. De functies komen dus niet beschikbaar voor huidige pc's met processor zonder npu.

Recall in Windows 11

Microsoft claimt verder dat de nieuwe Copilot+-laptops met een Qualcomm X Elite-processor tot ’58 procent sneller’ zijn dan een MacBook Air 15" met M3-soc. Uit een blogpost blijkt dat de fabrikant daarmee doelt op resultaten uit de Cinebench 2024-multicorebenchmark. De Qualcomm X Elite heeft twaalf cores, terwijl de M3 van Apple er acht heeft. Microsoft zegt ook dat de laptops een accu hebben die de hele dag meegaat. Vermoedelijk doelt de fabrikant hiermee specifiek op laptopmodellen met een Qualcomm-soc op basis van Arm.

Microsoft omschrijft Copilot+ PC met de AI-integratie als 'de grootste verandering aan het Windows-platform in decennia'. Het bedrijf lijkt zich ook meer dan voorheen in te zetten op Arm. Microsoft brengt al jaren Windows-apparaten met Arm-socs op de markt, maar die waren tot nu toe altijd minder performant dan varianten met een x86-chip van Intel of AMD. De claim is nu dat de nieuwe Qualcomm-socs daar verandering in brengen, hoewel Copilot+-pc's op termijn dus ook geleverd zullen worden met nieuwe processors van AMD en Intel. Intel deelde op maandag bijvoorbeeld meer details over zijn komende Lunar Lake-processors, die met hun npu van 45Tops lijken te voldoen aan de Copilot+ PC-eisen.