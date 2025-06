Microsoft stelt omstreden Recall-functie voor Copilot uit

Microsoft heeft besloten de Recall-functie niet beschikbaar te maken bij de release van Copilot+-pc's half juni. Het bedrijf wil de functie uitgebreider testen nadat meerdere ontwikkelaars en beveiligingsexperts kritiek hadden geuit over de veiligheid van Recall.

“We stellen de release van Recall uit om de expertise van de Windows Insider-gemeenschap te benutten en ervoor te zorgen dat de functie voldoet aan onze hoge normen voor kwaliteit en veiligheid”, schrijft Microsoft in een blogpostupdate op donderdag. Wanneer de nieuwe testversie van Recall beschikbaar komt voor Windows Insiders-deelnemers is nog niet bekend.

Eind mei werd Recall aangekondigd als een prominente functie van Copilot+-pc's, die op 18 juni op de markt verschijnen. Microsoft omschrijft Recall als een 'fotografisch geheugen voor Windows'. De functie maakt meerdere keren per minuut screenshots die vervolgens door AI in een tijdlijn worden geplaatst. Niet lang nadat de functie beschikbaar kwam in het Windows Insiders-programma, volgde veel kritiek van ontwikkelaars en beveiligingsexperts.

Microsoft beweert dat het de gegevens lokaal opslaat en dat alleen de gebruiker toegang heeft tot de screenshots. Beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont liet echter zien dat externe apparaten die Recall officieel niet ondersteunen toch toegang kunnen krijgen tot de functie. Ook was het Microsoft-leaker Albacore al gelukt om Recall draaiend te krijgen op een low-end pc met een Snapdragon 7cx+ Gen3. Een ander nadeel van Recall is dat het gevoelige informatie, zoals wachtwoorden, niet automatisch uit screenshots schrapt.

Naar aanleiding van de eerdergenoemde kritiek voegde Microsoft afgelopen week meer beveiligingsmaatregelen toe aan Recall en maakte de functie opt-in.