Microsoft maakt omstreden Recall-functie in oktober beschikbaar voor Insiders

Microsoft maakt de omstreden Recall-functie in oktober beschikbaar voor Windows Insiders. De uitrol werd eerder uitgesteld, omdat het bedrijf de functie uitgebreider wilde testen na kritiek van ontwikkelaars en beveiligingsexperts.

Recall werd eind mei aangekondigd als prominente functie van Copilot+-pc's, die in juni op de markt verschenen. De functie maakt meerdere keren per minuut screenshots, die door AI in een tijdlijn worden geplaatst. Microsoft noemt het een 'fotografisch geheugen voor Windows'.

Al snel na de aankondiging van de functie kwam er kritiek. Beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont liet bijvoorbeeld zien dat externe apparaten die Recall officieel niet ondersteunen toch toegang kunnen krijgen tot de functie, terwijl Microsoft beweert dat de gegevens lokaal worden opgeslagen en alleen de gebruiker toegang heeft tot de screenshots. Een ander kritiekpunt is dat Recall gevoelige informatie zoals wachtwoorden niet automatisch uit screenshots verwijdert.

Microsoft besloot daarom eerst om de functie opt-in te maken en meer beveiligingsmaatregelen toe te voegen. Een week later werd besloten om de release uit te stellen en Recall op een later moment eerst uitgebreid te testen onder Windows Insiders. In een blogpostupdate laat Microsoft nu weten dat de functie in oktober naar Windows Insider-gebruikers wordt uitgerold.

Op welke datum de functie precies beschikbaar wordt voor Insiders, is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk wanneer Recall algemeen beschikbaar wordt gemaakt. "Beveiliging blijft onze belangrijkste prioriteit", aldus Microsoft. "Als Recall in oktober beschikbaar wordt voor Windows Insiders, publiceren we een blog met meer details."