Microsoft stelt release van omstreden Recall opnieuw uit, nu tot december

Microsoft heeft de omstreden Recall-functie voor Windows 11 opnieuw uitgesteld. De tool zou in oktober uitkomen, maar dat gebeurde niet. Het bedrijf zegt nu in een verklaring dat Copilot-pc-gebruikers de tool pas in december in de previewfase kunnen gebruiken.

Microsoft zegt dat op vragen die The Verge stelde. Dat vroeg waar de release van Recall bleef; aanvankelijk zou die in oktober uitkomen, nadat Microsoft dat al eens eerder had uitgesteld. Nu oktober voorbij is en Recall nog steeds niet beschikbaar is, zegt Microsoft dat dat nog langer duurt.

"We willen een veilige en vertrouwde ervaring kunnen bieden met Recall", zegt het bedrijf tegen The Verge. "Om ervoor te zorgen dat deze belangrijke updates er komen, hebben we meer tijd nodig om de ervaring op te poetsen voordat we die aan Windows Insiders kunnen laten zien." Microsoft mikt erop dat Recall 'in december' beschikbaar komt. Het bedrijf noemt geen concrete datum. De eerste release wordt vervolgens alleen voor Windows Insiders.

Recall is een functie voor Windows 11 op bepaalde pc's die AI-functionaliteit ondersteunen. Dat zijn in de praktijk nieuwe Copilot+-pc's met Qualcomms recentste Snapdragon-processor. De functie is omstreden. Microsoft zegt dat het gaat om een AI-functie waarmee gebruikers hulp kunnen krijgen bij het uitvoeren van bepaalde taken, maar daarvoor maakt Recall constant screenshots die het analyseert. Microsoft deed daar na kritiek al concessies over en wil het mogelijk maken de functie te verwijderen.