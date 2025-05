Microsoft verwijdert Paint 3D vandaag uit Microsoft Store

Microsoft zal Paint 3D vandaag verwijderen uit de Microsoft Store. Het beeldbewerkingsprogramma zal ook geen updates meer ontvangen. Gebruikers die Paint 3D hebben geïnstalleerd, kunnen de app blijven gebruiken.

Microsoft heeft de wijziging deze zomer aangekondigd. Het Amerikaanse bedrijf raadt gebruikers die 2d-afbeeldingen willen bewerken aan om dat voortaan via Paint of de Foto’s-app te doen. 3d-content kan via de 3D Viewer-app worden bekeken.

Paint 3D is een beeldbewerkingsprogramma uit 2017 dat via de Windows 10 Creators Update werd geleverd. Paint 3D moest de standaardversie van Paint vervangen, als moderne versie van dat grafische programma. De software had een moderne gebruikersinterface meegekregen en had onder andere ondersteuning voor lagen en driedimensionaal tekenen. De app moest samen met Microsoft 3D Viewer en Microsoft Remix 3D de 3d-functies van de Windows 10 Creators Update kracht bijzetten.