Microsoft haalt Windows-cloud-pc-app uit Preview en brengt Android-versie uit

Microsoft heeft de Windows-cloud-pc-app uit Preview gehaald en daarmee breed beschikbaar gesteld. De dienst is vooralsnog alleen bedoeld voor zakelijke klanten. Daarnaast er is nu een Android-Preview-versie.

De Windows-app is een clouddienst waarmee gebruikers verschillende clouddiensten kunnen gebruiken, zoals Windows 365, Azure Virtual Desktop, Remote Desktop, Remote Desktop Services en Microsoft DevBox. Microsoft bracht de app eind vorig jaar in Preview uit voor iOS, iPadOS, macOS, Windows en webbrowsers. Die versies zijn nu breed beschikbaar. Daarnaast brengt Microsoft een Android-versie uit, die nog in Preview is.

Microsoft ziet de Windows-app als een dienst waarmee meerdere gebruikers met hun eigen Microsoft-account van dezelfde pc gebruik kunnen maken en dat account ook onderweg op eigen apparaten kunnen gebruiken. De app biedt aanpasbare homescreens, en ondersteunt meerdere beeldschermen en dynamische resoluties.

Het bedrijf zegt de Windows-app te hebben verbeterd, onder meer met extra 'acties' bij bepaalde apparaten en apps, ondersteuning voor Windows 365 Frontline Cloud PC's, de mogelijkheid om feedback te geven en Entra ID-ondersteuning om eenvoudiger tussen accounts te kunnen switchen. De Windows-app is nu beschikbaar in de appwinkels van ondersteunde platforms en moet op termijn de Remote Desktop-clients vervangen. De app is vooralsnog alleen voor zakelijke gebruikers bedoeld, al heeft Microsoft ook gesproken over de wens om van Windows een volledige clouddienst te maken.