Windows 11-update met AI-assistent Copilot verschijnt op 26 september

Microsoft maakt zijn AI-assistent Windows Copilot op 26 september algemeen beschikbaar. De update waarin deze tool wordt toegevoegd, bevat meer dan 150 nieuwe functies waarvan het gros eerder dit jaar al in testversies beschikbaar was.

Microsoft gaat Windows Copilot integreren in de taakbalk van het besturingssysteem, schrijft The Verge op basis van de presentatie van de techgigant. Met een klik komt de applicatie in een zijpaneel beschikbaar. Naast dat gebruikers de bot, net als bij Bing Chat, vragen kunnen stellen, kan deze ook bijvoorbeeld Windows-instellingen en -apps openen, en systeemfuncties zoals darkmode in- of uitschakelen.

Copilot werkt niet alleen op Windows, maar moet ook verbinding kunnen maken met de telefoon van de gebruiker. In de presentatie werd bijvoorbeeld de prompt 'Zoek mijn vluchtinformatie naar New York van oktober in mijn sms'jes' op de pc ingevuld, waarna de berichten op de telefoon van de gebruiker door de AI-assistent werden doorzocht naar de juiste info. Ook kan Copilot gebruikt worden om, zonder de telefoon zelf te openen, een sms'je te laten sturen naar een van de contacten.

Tot slot wordt getoond dat ook het Knipprogramma van Windows compatibel wordt met Copilot. De assistent moet bijvoorbeeld automatisch achtergronden van geknipte foto's kunnen verwijderen, en kan de screenshots meteen laten openen in een Adobe-app. Daarnaast is Copilot in staat om Knipprogramma-screenshots uit te lezen. Zo wordt er een voorbeeld getoond van een wiskundesom in een pdf-bestand. Indien daar een screenshot van genomen wordt, kan Copilot deze zien en de som meteen oplossen.

Windows Copilot
Bron: The Verge

Andere functies in de update

De update bevat naast Copilot ook een hoop andere nieuwe functie, die vrijwel allemaal al in eerdere testversies beschikbaar waren gemaakt. Zo ook de Ink Anywhere-functie. Op Surface-apparaten is het hiermee mogelijk om overal op het scherm met een stylus te tekenen. Daarnaast krijgt de Verkenner een nieuwe look, met grotere afbeeldingen en een 'Home'-pagina, waarin de recentste en als favoriet aangemerkte bestanden staan.

Verder krijgt Windows Hello toegang tot passkeys, krijgt Paint een donkere modus, komt de vernieuwde Outlook-app beschikbaar en krijgt Windows ingebouwde rar- en 7-zip-ondersteuning. Ook komt de update met een volumemixer in het quick settings-paneel en wordt het mogelijk om rgb-hardware te bedienen vanuit de Windows-instellingen. Ook komt er een losstaande back-upapp waarmee gebruikers sneller een back-up van hun computergegevens in de cloud moeten kunnen maken. Bij het instellen van een nieuwe pc kunnen bestaande instellingen hiermee meteen worden overgezet. De volledige lijst nieuwe functies heeft Microsoft op het moment van schrijven nog niet bekendgemaakt.

Update, 19.13: In een eerdere versie van dit artikel werd beweerd dat dit de 23H2-update betreft. In een blogpost van Microsoft meldt het bedrijf echter dat deze update nog onderdeel is van 22H2. Het artikel is hierop aangepast.

Windows Verkenner
Windows Verkenner

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 21-09-2023 17:36 127

21-09-2023 • 17:36

127

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Reacties (127)

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Carlos0_0
21 september 2023 18:49
Voor de gene die graag geen ai willen

https://www.ghacks.net/20...ndows-copilot-in-windows/

De vraag zal vast komen dus hierboven vast de link.
Zenomyscus @Carlos0_022 september 2023 08:19
Mooi, dat ga ik gelijk uitzetten. Uberhaupt zou ik geen koppeling naar mijn telefoon willen hebben bijvoorbeeld. Ik hou er niet zo van als wie of wat dan ook door mijn telefoon neust. Reken maar dat er (meta) data naar Microsoft verzonden wordt. Leuk hoor al die speeltjes, maar uiteindelijk zijn ze er niet voor jou als klant maar is het gewoon een middel om meer aan je te verdienen. Hier gaat ie mooi uit. Net als Cortana destijds en alle andere troep die door je strot geduwd wordt.
Carlos0_0
@Zenomyscus22 september 2023 08:25
Ik heb sowieso geen koppeling met mijn telefoon, aangezien ik mijn mobiel niet koppel met mijn laptop via die telefoon app.
Maar ik ga hem ook uit zetten inderdaad, ik hoef geen snuffelende AI in mijn systeem.
dimdek @Carlos0_022 september 2023 21:28
Ik begrijp dat Microsoft nu dus weer een legitieme reden heeft gevonden om ongegeneerd door al je data heen te struinen. In dit geval bieden ze de gemiddelde gebruiker dus geen eenvoudige oplossing om hier niet mee akkoord te gaan. Dus geheel in de lijn met wat elk Big Tech bedrijf u doet harken ze snel al je data door en maken een uitgebreid profiel. Daarna worden ze teruggefloten door bijvoorbeeld de EU omdat dat niet mag. Dan maken ze het omslachtig mogelijk om het toch eenvoudiger te blokkeren, maar dat doet er dan niet meer toe, want ze hebben de grote bulk aan data al binnen. Misschien krijgen ze tijdelijk iets minder data totdat ze weer een nieuw truukje hebben bedacht en het hele proces weer van voren af aan gaat.
Wat mij betreft ben ik helemaal klaar met Microsoft. Af en toe heb ik het nog nodig omdat ik een programma onder Windows moet draaien, maar ik stel geen persoonlijke gegevens beschikbaar aan zo'n achterbaks systeem waarvan de makers vinden dat ze het recht hebben om zonder toestemming in mijn spullen te neuzen. Ik verbaas me er altijd over dat anderen dit accepteren terwijl ze het in de materiele wereld nooit zouden accepteren als de slotenmaker, aannemer, verzekeraar, supermarkt, keukenboer of witgoedspecialist een huissleutel zouden eisen zodat ze ten aller tijden in je huis kunnen rondneuzen.
manuarmata @Carlos0_023 september 2023 10:56
Of wie een permanente oplossing zoekt. https://fedoraproject.org/
Verwijderd 21 september 2023 20:26
Updates, AI, nieuwe functies, enzovoort, enzovoort. Misschien leuk.

Hoelang bestaat Windows nu al? Inderdaad een hele tijd.
Net een nieuwe laptop gekocht, met Windows 11 erop.
Je kijkt bij betrouwbaarheid en ziet daar meteen al kritische fouten staan.
Verder word je getrakteerd op vreselijke advertenties.
Je koopt windows bij je laptop en betaalt infeite om die rottige advertenties te zien.
Een deel van die gepresenteerde ads kun je idd uitschakelen, maar toch.
Van klantvriendelijkheid getuigt het allemaal niet.

Om terug te komen op die lange tijd dat Windows al bestaat: al die veranderingen
en toevoegingen zijn niet meteen een verbetering; laat staan noodzakelijk.
Waar Microsoft aan voorbij gaat is een gebruiker die zijn pc of laptop met plezier
wil gebruiken.
Met Windows erop wordt dat steeds moeilijker: veel troep, onnodige bestanden, die de ruimte van je sd's innemen, apps en bestanden waar je op gewezen wordt, alsof je beginnende dementie hebt, ... enz
(Microsoft weet het plezier goed te reduceren)

Geherformuleerd: laat Microsoft de targets nog eens onder de loep nemen, zich richten op klanttevredenheid. Back to basic is ook goed.
Laat ze dat eens in de AI gooien. Ik ben benieuwd wat er uitkomt.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:53]

MvdW- @Verwijderd21 september 2023 20:53
Windows XP en 7, dat waren heilige gralen. Ik vind het echt niet kunnen dat je in Windows gewoon reclame krijgt en dat je met die bloatware zit te kijken.

Daarom ben ik overgestapt naar MacOS. Sommige dingen mis ik wel van Windows en zijn beter en ik zou meteen mijn Macs weg doen als XP of 7 in een vernieuwde versie zou worden uitgebracht dan het Windows 10 en 11 van nu. Maar zolang het blijft zoals het nu is blijf ik bij de Macs.
Verwijderd @MvdW-21 september 2023 21:53
Ja, helemaal mee eens. Windows XP en Windows 7: prima.
Wilde je meer functies of programmas, dan kon je er voor kiezen deze te installeren.
Kortom: ruimte voor de gebruiker.

Met Windows 11 moet je eerst beginnen de onnodige, je door de strot geduwde apps, te verwijderen, onnodige functies uit te schakelen, gegevens verzameling uit te zetten.
Daarna instellingen langslopen. (Allemaal zo gebruikersonvriendelijk)

Voor de verandering en afleiding open je even de Weerapp .. en ja hoor een advertentie.
(Te onbeschoft voor woorden, eigenlijk)

Inderdaad tijd voor een Mac of Linux ! :-)
CivLord @Verwijderd22 september 2023 11:38
En hoe heb je die laptop uitgezocht?
Op basis van prijs en specificaties? Of puur op basis van specificaties, waarbij de prijs niets uitmaakt?

Je ziet al een tijdje dat goede prestaties steeds betaalbaarder worden, zolang je geen bijzondere eisen stelt aan uiterlijk of materialen. Dat betekent dat alle onderdelen, incl. voorgeïnstalleerd OS zo goedkoop mogelijk moeten zijn
De goedkoopste nieuwe Windows laptop in de Pricewatch is op dit moment de Medion Akoya E14223 MD62560 voor slechts € 229. De oudere Asus Chromebook C523NA-EJ0170 op Chrome is slechts € 60 goedkoper. In dat verschil in kostprijs zitten én de betere specificaties én het OS waarvoor betaald moet worden. Dat betekent dus een flinke discount voor het OS, dat opgevangen moet worden door o.a. advertenties en meegeleverde apps.
Apps hoeven trouwens niet alleen door Windows toegevoegd te worden, maar worden ook vaak extra door de laptopfabrikant toegevoegd. Wanneer je bij die fabrikant een Linux laptop zou kunnen kopen, zouden daar dus ook extra programma's op voorgeïnstalleerd worden. (Vergelijk het met alle Samsung-meuk die voorgeïnstalleerd is op een Samsung telefoon.)
Verwijderd @CivLord22 september 2023 15:27
.... op basis van de specs :-)

Het is een SKIKK Loki 17 II - RTX 3070 , in de aanbieding voor € 1949.
Prima laptop. Uitstekende support. Het enige nadeel is, wanneer je een boot/restore usb wil maken, dat er geen wim/image aanwezig is. Je moet dan een ADK-kit downloaden, enz.
Gewoon jammer.
..... en er zit geen € teken op het toetsenbord :-( ;-)

Deze laptop wordt goed schoon uitgeleverd. Alleen van Intel (driver controle en consument participatie) 2 functies uitgezet.
Veel vervelende-gegevens verzamelende opties, stonden gelukkig al op uit.

Maar nu komt het: van Windows 11 wel 6 of 7 apps verwijderd.
Sommige apps kun je niet verwijderen, o.a videobewerking
Vervelend is ook, dat je de nieuws feeds niet kunt uitzetten
(alhoewel Microsoft dit geloof ik wel mogelijk wil maken).
Daarom maar meteen het hele linker pop-scherm maar uitgeschakeld...

Wat me het meeste irriteert, wanneer je niets aanpast, is dat je een stortvloed van informatie over je heen krijgt of liever gezegd ziet.
Laat ik het erop houden dat dit voor een deel aan mijn leeftijd ligt (?)
De informatievoorziening en -verwerking gaat dan wat trager (?)
Blijkbaar is de doelgroep van Windows 11 er een die houdt van: snel, flitsend,
vluchtig, als-het-maar-werkt, enz.
Ik overdrijf natuurlijk, maar toch.

Wat ik al eerder zei: je bent in het begin vooral bezig om alles langs te lopen en in te stellen.
En dan moet je daarna nog je eigen apps of programma's installeren ....

Anders opgemerkt: waarom geen handige lijst met apps die je kunt aanvinken om ze eventueel te installeren?
-Mag ik zelf weten welk glas ik uit de kast pak?-
Waarom niet één keuzemogelijkheid om de verzameling van persoonlijke en diagnostische gegevens uit te zetten? (Ooit de O&O shut up ingezien?)
-Moet je bij de supermarkt na het afrekenen ook je adres inleveren?-

Kortom: in termen van gebruikersvriendelijkheid scoort Microsoft bij mij een 3.
(Echter zo veel gebruikers, zo veel meningen)

Laat ze de termen klantgerichtdenken, een-gebruikersvriendelijk-OS in hun AI gooien.
Benieuwd wat daar uit komt.
In ieder geval niet Microsoft en Windows 11 ;-)

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:53]

CivLord @Verwijderd22 september 2023 16:19
Jij hebt het over klantvriendelijkheid.
Jij weet precies wat je wel en niet wilt. In dat opzicht vind je het niet gebruikersvriendelijk dat je verschillende zaken uit moet schakelen of verwijderen. Daar valt op zich wat voor te zeggen.
De meeste gebruikers weten ook precies wat ze willen: Een OS dat gewoon werkt, waar zie níet eerst langs alle instellingen langs moeten om handige snufjes aan te zetten (die snufjes die jij juist uit wilt zetten) en programma's die onderhand gezien worden als standaard onderdelen van het OS apart moeten installeren. Jouw gewenste kale uitvoering is voor die gebruikers juist uiterst gebruikersonvriendelijk.
Voor welke groep denk jij dat Microsoft Windows zal optimaliseren? Voor jou en een relatief beperkte groep tweakers? Of voor de grote massa?
Verwijderd @CivLord22 september 2023 21:30
Bedankt voor je reactie!
Ik begrijp waar je op doelt. Ik schreef ook al: zoveel gebruikers, zoveel meningen :-)
Ik snap ook, dat het moeilijk is om het iedereen naar de zin te maken.
Dat gaat moeilijk.

Waar het natuurlijk omgaat is de (keuze)vrijheid die Microsoft de gebruiker aanbiedt
of niet. Dat heeft niks met handige snufjes te maken ;-)
Wanneer Microsoft AI kan integreren, dan moet het zeker lukken de gebruiker een keuze
aan te bieden of laten maken.
Mensen kunnen in een restaurant of snackbar toch ook een menu lezen en een
keuze maken .....
Heb je een vraag, dan kun je die stellen. Ook geen probleem.

Zonder blikken of blozen krijg je door Microsoft nu o.a . Spotify, Whatsapp, Solitair, Videobewerking, Nieuwsfeeds, de Aandelenmarkt, enz door de strot geduwd.
Thuis sla ik op de TV het reclameblok over, ... voor je betaalde Windows versie mag je
ads gaan bekijken. (Omgekeerde wereld)
Zet je bepaalde opties niet uit, dan is o.a het interessegebied van de gebruiker in een vloek
en zucht door Microsoft herkend.
Een paar sites bezoeken en de profilering komt goed op gang.
De meeste mensen (massa?) hebben idd geen zin om alle opties, functies, instellingen en apps langs te lopen; weten niet wat ze er mee aanmoeten; hebben geen tijd; enz.
Mocht Microsoft zich op deze doelgroep richten dan biedt ze een OS aan, waar waarschijnlijk 20% van wordt gebruikt? (Email, internet en foto's bekijken ;-)
Ik kan me niet voorstellen dat dit de bedoeling is.
Wat waarschijnlijk wel de bedoeling is, dat de massa zoveel mogelijk (Apps) gaat proberen en
gebruiken omdat Microsoft er geld mee kan verdienen (voorkauwen dus, laat de mensheid niet teveel zelf nadenken ;-)
Vandaar de vele apps die je advertenties laten zien. Vandaar de gegevensverzameling.
Vandaar de vele weggestopte opties ;-)
En dit op zijn beurt zegt vooral wat over de mentaliteit van Microsoft en de manier waarop ze de massa behandelt. Ik behoor niet tot die massa :)

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:53]

Nemesh @Verwijderd24 september 2023 11:05
Hier ook Windows 11.
Echter, na installatie als eerste O&O ShutUp uitgevoerd.
O&O ShutUp kan je hier vinden.
Verwijderd @Nemesh25 september 2023 22:12
Ja, fijn dat je nog even de link geeft!

Op dezelfde site is de app O&O Appbuster te downloaden.
Portable, gratis en zeer handig om overbodige apps te verwijderen.
Het ruimt goed op.
(Je kunt de apps later eventueel weer installeren.)

Het was handiger geweest als Microsoft zo'n 'lijst' zelf had ingebouwd! :)
EldraziKlap 21 september 2023 17:40
Ik vind het zo moeilijk met AI. Ik word als ADHD'er echt super enthousiast van dit soort praktische dingen als 'Wat heb ik ookalweer afgesproken met Pietje 3 weken geleden op de app'. Dat kan mijn leven praktisch gezien vele malen leefbaarder maken.
Maar ik vind het ook eng, het lijkt erg simpel voor bedrijven, die nu al zoveel meer data van ons jatten dan we weten, om hier misbruik van te maken.

Ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met AI. Word van de techniek super enthousiast maar ook nerveus.
MicGlou @EldraziKlap21 september 2023 17:51
Wat dacht je van de afhankelijkheid die je er van gaat krijgen? En hoe hulpeloos/machteloos je bent als het eventjes niet werkt vanwege een storing of noem maar op. Mensen worden er ook lui van tot op zekere hoogte als er steeds meer voor je gedacht wordt... ja lekker makkelijk dat je dan ruimte in het koppie hebt voor andere zaken. Maar persoonlijk vind ik ook wel dat er belang zit dat mensen gewoon nog dingen onthouden zoals afspraken, verjaardagen, belangrijke telefoonnummers etc, of gewoon zelf het denkwerk doen voor je dagelijkse bezigheden, dat is goed voor de geest.

In diezelfde strekking zie ik bijvoorbeeld ook al die rijhulpmiddelen die het verkeer veiliger zouden moeten maken, maar juist het effect hebben dat men daardoor steeds minder oplet in het verkeer en het denken aan de auto overlaat... rijstrook assistent, automatische cruisecontrol, automatisch remmen, allerlei piepjes, pingeltjes en lampjes om je voor zaken in het verkeer te waarschuwen... maar die kunnen het ook wel eens af laten weten en zijn sowieso niet foutloos.

Niet dat ik het helemaal niet gebruik overigens, maar ik vertrouw er ook niet op... rijstrook assistent staat bij mij uit bijvoorbeeld, IK moet opletten in het verkeer. Belangrijke telefoonnummers ken ik nog steeds uit mijn hoofd, afspraken in mijn agenda neem ik regelmatig door zodat ik de belangrijkste uit mijn hoofd ken. Ben ik dan misschien ouderwets? Tja misschien... maar ik sta niet geheel machteloos als mijn mooie smart apparaatjes eens niet werken... net zoals dat ik nog altijd "voldoende" cash geld op zak heb, nu al 2x meegemaakt dat ik bij de supermarkt stond met een volle mand en er een pinstoring was maar ik kon gewoon cash afrekenen, de meeste anderen moesten gefrustreerd aftaaien.

[Reactie gewijzigd door MicGlou op 22 juli 2024 15:53]

Ra_gdd @MicGlou21 september 2023 18:17
Ik ben 100% met je eens.
Die technologie is een hulpmiddel en mag het eigen kunnen en kennen niet verdringen.
Mensen die afhankelijk zijn van technologie en als deze niet werkt hulpeloos zijn.
En Technologie is niet feilloos.

Mensen die niet meer kunnen hoofdrekenen omdat er toch calculators zijn.
Mensen die niet weten hoe snel ze mogen rijden tenzij ze op hun GPS kijken en die is info is het evangelie,niet de verkeersborden langs de straat.
Als maximale snelheid verkeerd wordt weergegeven op hun GPS en ze krijgen boete, is hun fout niet.
Mensen die geen wegenkaart meer kunnen lezen.
Mensen die niet achteruit kunnen parkeren zonder camera en sensors.
david-v @Ra_gdd21 september 2023 20:01
Je noemt allemaal dingen die door techniek juist makkelijker zijn geworden. Ja we zijn afhankelijk geworden van techniek voor al het gemak, maar we zijn ook afhankelijk geworden van andere zaken die we nu als essentieel beschouwen en waar we niet meer zonder kunnen. Denk aan electriciteit en het feit dat er drink water uit je kraan stroomt. Deze laatste twee zijn voorbeelden van zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn maar in andere delen van de wereld simpelweg niet aanwezig is.

Zo heeft niemand meer een papieren telefoon boek van je contacten of een agenda.

Het meest verschrikkelijke scenario is voor de mens denk ik wel het wegvallen van de electriciteit voor een langere periode. Dan heb je echt redelijke chaos.
Edmond @david-v21 september 2023 22:54
Ik ben het niet met je eens, er zijn nog steeds mensen met een telefoonboek en of een agenda.
In de loop der jaren wordt het aantal steeds kleiner, maar ze bestaan.
jpsch @Edmond21 september 2023 23:08
Telefoonboek wordt toch al jaren niet meer gedrukt?
Papieren zakagenda blijft handig.
Theodor @Edmond22 september 2023 01:37
Idd ben 68 jaar en gebruik het nog steeds,opgegroeid met een msx 1 msx 2 pc prive projecten.
Nu nog een amdtje aann het draaien,met smartphones heb ik helemaal niets...
En ja heb een telefoonboek en een agenda,maar is dat een zonde?
FeareX @Theodor22 september 2023 07:21
Niks om je voor te schamen hoor! Gewoon doen waar je je zelf het prettigst bij voelt :)

Ik heb ook geen smartphone en ik besta nog.

Al vind ik het met Microsoft wel een gevalletje *zucht*, wat moet ik nu weer allemaal in gaan stellen /uit gaan zetten. Ik wil gewoon een basic OS. Linux staat mij onwijs aan, maar dan mis ik een aantal tools die ik veel gebruik.
Edmond @Theodor22 september 2023 07:32
Nee, dit is absoluut geen zonde.
Cergorach @Ra_gdd21 september 2023 20:52
Die technologie is een hulpmiddel en mag het eigen kunnen en kennen niet verdringen.
Then you're in luck! Hoe de huidige LLMs (aka. AI) moet je gewoon ook weten of het antwoord klopt of niet.
YGDRASSIL @Ra_gdd22 september 2023 18:21
En mensen die niet kunnen achteruit parkeren zonder spiegels moet je ook niet vergeten!
ultimate-tester @MicGlou21 september 2023 18:29
Even ingaande op je statement dat dit mensen lui maakt: denk even aan alles wat tot nu toe is uitgevonden, is dat niet bijna allemaal gebeurt met als gevolg dat mensen luier werden? We leven toch om dingen makkelijker te maken en daar wordt je toch lui van?
SirLenncelot @ultimate-tester21 september 2023 19:56
Door Nederland rijden zonder navigatie is voor veel mensen wel al echt een uitdaging hoor.
The Realone @SirLenncelot21 september 2023 23:36
Maar dat is niet enkel de schuld van navigatiesystemen. De wegen zijn enorm veel drukker geworden, er is tegenwoordig overal wel een oerwoud aan borden en éénrichtingsstraten. Tel daarbij op dat door die drukte het vaak nog eens noodzakelijk is om met live verkeersinformatie te rijden.

Je kunt je ook prima afvragen wat het gebrek aan navigeren uit het koppie toevoegd.
emre076 @The Realone22 september 2023 09:29
precies dit. ookal weet ik de route uit mij hoofd ik check ALTIJD even navigatie voor verkeersinformatie.
mij broer doet dat niet en hoppa hij heeft meerdere keren rechtstreek de file ingereden terwijl ik tegen hem meerdere keren heb gezegd checkje navi voor dat je vetrekt!
punishedbrains @SirLenncelot22 september 2023 07:08
Dat was het vroeger ook, ja ik kan kaart lezen daardoor, nee ik gebruik ze totaal niet meer. Dat is lang niet altijd lui, simpelweg praktischer. Wel zou het goed zijn als mensen zich nog weten te redden als alle electriciteit een week uitvalt, dat kan ik bijv. ook, van paniek geen sprake (en we hebben allemaal gezien hoe snel dat toeslaat). :) Ik gebruik alle nieuwe tech juist in praktische zin en geniet ervan, het stelt me in staat om veel.meer kennis op te doen dan zonder. Maar zelfredzaamheid helpt enorm, iets wat op school veel meer aandacht zou moeten hebben.

[Reactie gewijzigd door punishedbrains op 22 juli 2024 15:53]

Cergorach @MicGlou21 september 2023 20:47
Wat dacht je van de afhankelijkheid die je er van gaat krijgen? En hoe hulpeloos/machteloos je bent als het eventjes niet werkt vanwege een storing of noem maar op. Mensen worden er ook lui van tot op zekere hoogte als er steeds meer voor je gedacht wordt... ja lekker makkelijk dat je dan ruimte in het koppie hebt voor andere zaken.
Dat is natuurlijk een beetje boel BS. Datzelfde kan worden gezegd van elke technologische vooruitgang. Heel veel mensen doen alsof ze niet zonder auto kunnen en deze overal voor gebruiken, zelfs dat ritje van nog geen anderhalve kilometer naar de winkel. Terwijl je dat ook gewoon kan lopen. Als puntje bij paaltje komt, kan het overgrote deel van de mensen ook nog steeds lopen. Mensen kunnen ook prima functioneren zonder een constante verbinding met hun smartphone. Of constante alerts van email, apps, etc. Dat kan ook samen met wel een smartphone hebben en veel andere automatisering. Dat geld natuurlijk ook voor zaken als AI assistants. Daarnaast zouden mensen in theorie ook dingen kunnen die ze voorheen niet konden of dingen veel efficiënter doen. Onzin dingen uit je hoofd leren deed je op de middelbare school, daarna hoefde je een hoop ongein niet meer puur uit je hoofd te leren, je moest laten zien dat het had geleerd en het jezelf eigen had gemaakt.
Maar persoonlijk vind ik ook wel dat er belang zit dat mensen gewoon nog dingen onthouden zoals afspraken, verjaardagen, belangrijke telefoonnummers etc, of gewoon zelf het denkwerk doen voor je dagelijkse bezigheden, dat is goed voor de geest.
Nog meer BS! Je doet alsof men dit deed voordat we allemaal elektronische hulpjes hadden? We gebruikten hiervoor gewoon een pen een een papieren agenda. De reden dat je dergelijke dingen weet, is omdat je ze vaak gebruikt. Het enige wat telefoons met een fastdial functionaliteit hebben gedaan is dat we het telefoonnummer niet meer constant hoeven in te typen en dat kon ook al voordat smartphones gemeengoed werden.

Een Pinstoring kan altijd gebeuren, daar zijn ook oplossingen voor, dingen zoals eenmalige machtigingen. Dat moet een bedrijf wel willen/kunnen natuurlijk. Maar dat deed ik al ~25 jaar geleden. Heb ik altijd wat cash op zak, zeker! Maar de laatste keer dat ik dat heb gebruikt omdat er een technische storing was, is heel, heel lang geleden! En wat doe je bij een stroomstoring? Kan men de kassa's niet gebruiken, dan ben je veel verder van huis, want het gros van de (grote) bedrijven/winkels gaat niet met een rekenmachine met een zaklantaarn in het donker voor je uitrekenen wat je moet betalen...

15+ jaar geleden was het al zo dat bij een HBO IT opleiding, slechts een handjevol mensen ooit de commandline had gebruikt. Nu vraag ik je, hoeveel mensen konden direct programmeren in binary 30 jaar geleden op een IT opleiding? 45 jaar geleden waren dat er een heleboel meer! Zou je nu nog op een IT opleiding mensen willen laten leren hoe ze direct in binary kunnen programmeren? Wat schiet het op?
jurroen @Cergorach21 september 2023 23:39
[...]
15+ jaar geleden was het al zo dat bij een HBO IT opleiding, slechts een handjevol mensen ooit de commandline had gebruikt. Nu vraag ik je, hoeveel mensen konden direct programmeren in binary 30 jaar geleden op een IT opleiding? 45 jaar geleden waren dat er een heleboel meer! Zou je nu nog op een IT opleiding mensen willen laten leren hoe ze direct in binary kunnen programmeren? Wat schiet het op?
Specifiek op dit stuk wil ik even aanhaken. Ik deel de ervaring dat een stukje fundamentele kennis op IT opleidingen al lang geen gemeengoed meer is. De nieuwe generatie IT-ers (denken te) weten hoe ze een server online trappen. Alles met Docker of Kubernetes.

Combineer dat met de centralisatie en je hebt het recept voor een gigantische clusterfuck.

Beeld je even in dat zowel Github als Dockerhub plotsklaps een lange downtime hebben. De devops jongens leumen daar enorm op - wellicht ook onbewust. Docker scripts of images die primair daar te vinden zijn, een van de vele duizenden dependencies die je nu als kitchen sink bij Node / Vue / Electron 'apps' krijgt - etc.

Als dat zou gebeuren, hoeveel kunnen zelf tot een oplossing komen? Dus zonder op StackOverflow, Reddit of whatever te kijken?

Ik verbaade mij vanmiddag ook weer in de comments dat Hue een account gaat vereisen; "we hebben een local optie", " hopen dat die blijft", etc. Hallo?! Plug een Zigbee stick in een SBC en je kunt zelf zorgen dat je helemaal onafhankelijk bent.

Ik denk dat de crux daarin zit: we zijn enorm afhankelijk van anderen en vooral een paar commerciele partijen geworden. Dat is in mijn ogen erg ongezond en een zeer fragiele constructie.
Cergorach @jurroen22 september 2023 09:49
Ja en nee. Je doet alsof het vroeger allemaal beter was...

20+ jaar geleden, NT4 servers op locatie, in de server ruimte, baremetal. Je had dan een andere vorm van centralisatie, namelijk alles moest een connectie hebben met die serverruimte. De IT was toen ook een heel stuk platter en smaller. Een NT4 gast wist weinig van de AS400 en vaak vice versa. En denk jij dat een doorsnee NT4 beheerder alles zelf kon oplossen? Hell no! Dan ging je ook gewoon naar een goede senior of de leverancier. Dat doen we nu ook nog, alleen bij de leverancier duurt het over het algemeen veel te lang voordat je een fatsoenlijk antwoord krijgt (dat probleem hadden we vroeger ook) en gaat men op andere manieren kijken, op het Internet. Nu StackOverflow, Reddit, etc. Maar toen specifieke fora, nieuwsgroepen, IRC kanalen, etc. 35 jaar geleden belde men in op specifieke BBSen. En voordat we toegang hadden tot het Internet/BBS, gingen we naar computerclub en deelden we zo kennis. 'Computerclub' bestaat nog steeds, dat heet echter 'lunchen met collegae' of 'events'... ;)

25+ jaar geleden op mijn opleiding HBO Informatica, waren er 2-3 mensen in een grote klas die ooit een computer hadden opengetrokken. In diezelfde periode deden we dingen (via het Internet) met servers waar diens beheerders nooit aan hadden gedacht of van hadden gehoord, laat staan dat ze er tegen konden beveiligen.

10+ jaar geleden begon ik met Office 365, na een periode kon ik daar alles van en kon ik de wijzigingen bijhouden, dat kan ik ondertussen al heel wat jaartjes niet meer. Het is te uitgebreid en te diep geworden, teveel veranderingen die te snel op elkaar komen.

En hoe weet jij dat je die Zigbee stick erin moet douwen? Juist, dat heb je ergens op het Internet gelezen.

Laat ik het zo stellen, ik kreeg ongeveer 1x per jaar de vraag van "Het zet ik weeknummers aan in de agenda van Outlook?" en ik wist exact het antwoord daarop een jaar+ daarvoor. Ik zou weten waar ik ongeveer zou moeten zoeken in Outlook en zou die functie veel sneller vinden dan de doorsnee gebruiker. Als ik echter weet hoe ik google naar deze functie, dan heb ik het antwoord veel sneller. Ik zou het zonder het Internet kunnen vinden, maar dat kost veel meer tijd en dat is zonde.

Als Windows beheerder hoef jij niet ook nog eens VMware, Hyper-V, Azure, AWS, etc. te kunnen. Natuurlijk zijn er gasten die dat wel kunnen, maar hoe meer ze weten, hoe zeldzamer ze zijn. Die situatie is niet veranderd. Er is gewoon meer te weten.
Seth_Chaos @MicGlou21 september 2023 21:17
Je hebt juist meer tijd om over zaken na te denken. De triviale zaken besteed je juist uit aan Ai. Gemak dient de mens. Vrijwel de gehele administratieve kant van mijn werk besteed ik uit aan Ai. Iedere dag met cash geld op zak rond lopen vanwege die hele kleine kans dat je net iets wilt kopen wanneer het pinverkeer er uit ligt vindt ik compleet zinloos. Ik maak me er liever helemaal niet druk om. Ik ga niet dood van een dag niet eten.

Ik stoor me ook altijd aan de opmerking we worden te afhankelijk van technologie. Alsof iemand niet meer zou kunnen functioneren en in één of ander kasplantje zou veranderen, wanneer ze zonder stroom komen te zitten. Wat een onzin. Als m'n robot stofzuiger ermee ophoudt kan ik prima bezemen en dweilen. Maar dat doe ik niet voor m'n lol en besteed ik liever uit aan dat koekblik dat ieder hoekje en gaatje stofzuigt en dweilt zonder dat ik ervoor op m'n knietjes moet.

[Reactie gewijzigd door Seth_Chaos op 22 juli 2024 15:53]

Metallize @EldraziKlap21 september 2023 18:26
Ik denk dat men in de toekomst maar eens lessen moet gaan geven in "hoe je zonder de techniek kunt leven "

Ikzelf verveelde me ook in de lunchpauzes op het werk (van 1 uur lang) ... dus dacht ik , laat ik eens een boek gaan lezen in m'n auto ... en verrekt !! ik ben al aan mn vierde boek bezig ( The Great Dune Trilogy _/-\o_ )

of als er een internet / electriciteit's storing is ... ga wat anders doen, t is allemaal een verslaving genaamd " hoe kom ik het snelste af van mn verveling? " soms is verveling goed voor je ;)

[Reactie gewijzigd door Metallize op 22 juli 2024 15:53]

Blokker_1999
@Metallize21 september 2023 19:00
En ik maar denken dat een Trilogy uit slechts 3 boeken bestaat ...

Zelfs loop ik tot op heden ook met een grote boog om heel die AI hype heen. Je hebt mensen die je willen doen geloven dat bots zoals een ChatGPT alles weten en het antwoord hebben op al je vragen, maar deze mensen begrijpen vaak niet wat er achter een LLM schuilgaat en wat de beperkingen zijn.
Alfa1970 @Blokker_199921 september 2023 20:00
Die van Dune uit 6.
Of 25 als je het allemaal wil hebben, maar 6 van de originele schrijver.

Het gebeurt vaker dat een Trilogie uit méér dan 3 boeken bestaat.
Het hangt af van de uitgave.

Sommige uitgevers geven de originele serie als 6 boeken uit.
Anderen brengen het als Trilogie, in 3 boeken.
En weer anderen brengen het als één enkel boek.

Lord of The Rings is een ander voorbeeld ervan.
Ook 6 boeken, later samengevoegd in 3 boeken, maar ook in één enkel boek zoals het bedoeld was.
Ik wist altijd al dat er 6 waren maar wat ik niet wist is dat sommigen ervan onder 3 of 4 verschillende namen uitgebracht zouden zijn.
pven @Blokker_199921 september 2023 20:19
AI is geen hype
Metallize @Blokker_199922 september 2023 14:54
mja ik heb de Engelse great trilogy hardcover : https://www.amazon.co.uk/...en-GOLLANCZ/dp/1473224462 O+ ipv de paperbacks ...want t is Dune !! ;)

maargoed ... ik zeg altijd " je moet op passen met wat je op het internet zet ( of zegt tegen een AI), want t kan altijd lekken, of in een andere politieke omgeving van je land bevinden "

Maarja veel meer dan " hey Siri play judas priest " zeg ik ook niet tegen de AI :D

[Reactie gewijzigd door Metallize op 22 juli 2024 15:53]

dasiro @Metallize21 september 2023 18:56
Ik denk dat men in de toekomst maar eens lessen moet gaan geven in "hoe je zonder de techniek kunt leven "
bushcraft, survival en prepping is al een tijdje terug aan een opmars bezig, je moet het gewoon willen vinden en effectief gaan doen ;)
!GN!T!ON @EldraziKlap21 september 2023 17:48
Ik deel precies je mening en je zorgen. Rare dicotomie wel.
hoeksmarp @EldraziKlap21 september 2023 17:58
Waar ben je precies bang voor? De data die je via die chatbot opvraagt daar heeft Microsoft nu ook al toegang toe (anders zou die bot niet werken). Tenzij je dat natuurlijk zelf verandert.
Sograd @EldraziKlap21 september 2023 19:39
Ik word als ADHD'er echt super enthousiast van dit soort praktische dingen als 'Wat heb ik ookalweer afgesproken met Pietje 3 weken geleden op de app'. Dat kan mijn leven praktisch gezien vele malen leefbaarder maken.
Een AI weet niet wat u 3 weken geleden met Pietje hebt afgesproken als u dat niet invoert. Dus gewoon een mapje met vastgelegde notulen zou volgens mij hetzelfde effect hebben.
EldraziKlap @Sograd21 september 2023 20:58
Voor een neurotypisch brein, zeker. Ik heb het specifiek over uitdagingen voor mensen met ADHD.
MrMonkE @EldraziKlap22 september 2023 10:56
Ja, je moet je dat beseffen.
Ik plemp veel code in chatgpt en in copilot via een editor plugin en weet dat die code bij hun komt. Maar kunnen ze toch niets mee behalve epische code leren. O-)
bantoo 21 september 2023 17:41
Die rar en 7zip ondersteuning is zeer welkom. Ik ben een veel grotere fan van het feit dat ik gewoon explorer kan gebruiken om door zip en ISO bestanden te gaan. De WinRAR / 7ZIP achtige programma's waar je zo'n jaren 90 uitziende aparte net niet file manager in moet zal ik niet missen. Ook zal ik al die extra quick menu opties niet missen.
Verwijderd @bantoo21 september 2023 18:04
Wirar is wel lekker snel . Die Windows oplossing zal wel veel te simpel of veel langzamer zijn .
Verwijderd @Verwijderd21 september 2023 18:18
Kan inderdaad alleen uitpakken ;-)
Verwijderd @Verwijderd21 september 2023 19:48
idd, het kan geen archieven maken, ondersteund geen met wachtwoord beveiligde archieven en is net zoals de huidige zip implementatie in verkenner vrij traag.

tools als winirar zullen zeker nog blijven bestaan
ultimate-tester @bantoo21 september 2023 18:31
Leuk, maar waarschijnlijk gebruikt deze functie om uit te pakken nog steeds een temp folder op de OS schijf en niet de doel schijf. Mijn OS schijf is altijd 99% vol dus als ik een keer een groot archief wil uitpakken richting een andere schijf met zat ruimte gaat dat niet. Via 7z of winrar wel, mits ik geen drag en drop gebruik richting een explorer venster.

[Reactie gewijzigd door ultimate-tester op 22 juli 2024 15:53]

Sograd @ultimate-tester21 september 2023 19:43
Mijn OS schijf is altijd 99% vol dus als ik een keer een groot archief wil uitpakken richting een andere schijf met zat ruimte gaat dat niet. Via 7z of winrar wel
dus in feite gebruik je een workaround ipv dat je het daadwerkelijk probleem aanpakt en oplost (ondanks dat je weet wat het probleem is).
ultimate-tester @Sograd22 september 2023 09:13
Het vol hebben van een schijf is geen probleem. Ik heb niet meer nodig dan dit, maar ook niet minder. Maar, laat ik dan een scenario schetsen wat voor velen realistischer is: stel dat ik een archief van zo’n 60 gigabyte heb dat uitgepakt moet worden en ik heb maar 55 gigabyte vrij op m’n OS schijf. Zelfde probleem, het gaat je niet lukken om dat uit te pakken naar een andere schijf omdat het eerst naar die temp map op je OS schijf gaat.
RMYuma @ultimate-tester23 september 2023 18:22
Je kunt je relatieve verwijzing naar je temp-mappen gewoon verplaatsen naar een map op een andere schijf.
ultimate-tester @RMYuma23 september 2023 18:25
Ja natuurlijk. Maar eer dat ik dat gedaan heb is 7z al klaar met uitpakken 8)7
RMYuma @ultimate-tester23 september 2023 18:28
Dat verplaatsen van je temp-mappen is een eenmalige handeling.
Daarnaast schets je zelf een situatie, waarin 7-zip niet kan uitpakken doordat je temp-map op je OS-schijf staat.

[Reactie gewijzigd door RMYuma op 22 juli 2024 15:53]

ultimate-tester @RMYuma23 september 2023 21:37
Via 7z of winrar wel, mits ik geen drag en drop gebruik richting een explorer venster.
De situatie is dat Windows Explorer niet kan uitpakken, 7z en WinRar wel.
i7x @bantoo21 september 2023 18:38
Heb ik ook altijd. Ze worden ook nog steeds geüpdatet. Geen idee met wat, maar ook maar iets van een kleine visuele update zit er nooit bij. Heel lelijk zo'n Windows 98 uiterlijk binnen een moderne omgeving.
Blokker_1999
21 september 2023 19:08
En MS doet er blijkbaar echt alles aan om het sysadmins zo moeilijk mogelijk te maken deze nieuwe technologie wat tegen te houden om eerst na te gaan hoe het in je bedrijf zal inpassen. Iedereen had verwacht dat alles deel zou uitmaken van een 23H2 update, maar MS bevestigd in een eigen blogpost dat al deze goodies via gewone updates naar 22H2 zullen komen.

MS Blog post
These experiences, including Copilot in Windows and more will start to become available on Sept. 26 as part of our latest update to Windows 11, version 22H2.
@Kevinkrikhaar, heb jij ergens een bevestiging gezien dat dit effectief een feature update wordt, 23H2/moment 4? The Verge, waar je naar linkt, heeft namelijk een correctie aangebracht in hun artikel.
AuteurKevinkrikhaar Redacteur @Blokker_199921 september 2023 19:14
Nee, dat was inderdaad te voorbarig. Ik heb het artikel aangepast, dank voor het melden!
Swizzler24 21 september 2023 17:42
Wanneer komt die functie uit dat je je rgb via windows kan aanpassen?
PeeVé @Swizzler2421 september 2023 17:43
Daar hoop ik ook op ... Dat gedoe met Armoury Crate op mijn ASUS MoBo superlastig en erg traag ....
!GN!T!ON @PeeVé21 september 2023 17:52
https://openrgb.org/ Werd ook gek van Armoury Crate..... Gebruik nu openRGB sinds een paar maanden en dat is echt top! Kan zelfs de LEDS op mijn RX6900XT bedienen, waar normaal geen controls voor zijn. En verschillende fabrikanten en producten aan elkaar knopen in 1 pakket.

Gebruik het zelf vooral om bij boot de backlight van mijn keyboard op 40% white static te zetten (dan hoef ik razer drivers niet geinstalleerd te hebben) anders is het standaard een soort regenboog effect op 80% brightness, heel irritant), en de lichtjes op mijn headset, muis, mobo, GPU allemaal uit.

[Reactie gewijzigd door !GN!T!ON op 22 juli 2024 15:53]

atthias @!GN!T!ON21 september 2023 18:30
ofropic hoe krijg je dit aan de praat heb het ooit eens geinstaleerd maar kon er niks meer zag geen mogelijkheid iets aan of uit te zetten?
!GN!T!ON @atthias21 september 2023 19:18
Laatste twee moederborden gewoon geinstalleerd, eerste keer dat je 'm start moet je hem met admin rechten uitvoeren. bij starten scant ie op rgb apparaten die komen bij links in het scherm te staan. (tobo, muis, gpu, moederbord) als ik dan op een van die apparaten klik dan kan ik instellingen doen voor dat apparaat. Tot noch toe werkt het bij gewoon (tm).
atthias @!GN!T!ON21 september 2023 20:23
dit help wel maar mijn mobo zijn RGB kan niet uit

RGB van RAM en vidoekaaart wel

dat scheelt al enorm dankjewel
PeeVé @!GN!T!ON22 september 2023 16:50
Bedankt voor de Tip...Ga ik zeker proberen ! :)
Ra_gdd @PeeVé21 september 2023 18:10
OpenRGB to the rescue.
Ik heb Asus Armour bloatware verwijderd en RGB van Asus moederbord (en EVGA) videokaart wordt door compacte software OpenRGB geregeld.
+/- 11,4 MB RAM en 33 MB opslag.
cc12 @PeeVé21 september 2023 18:24
Zelfs een computer wordt gedegradeerd tot een mode artikel met al die RGB-ledjes :/
Theo_de_Ripper @Swizzler2421 september 2023 17:49
Verwacht er niet teveel van. Het werkt vooralsnog alleen met Razor muizen of toetsenborden had ik gelezen. Mijn MSI Mystic Light en Corsair software gooi ik er echt niet vanaf.
!GN!T!ON @Swizzler2421 september 2023 17:50
Volgens het artikel deze update:
en wordt het mogelijk om rgb-hardware te bedienen vanuit de Windows-instellingen.
Ik gebruik overigens al een tijdje openRGB en dat werkt echt super. https://openrgb.org/

[Reactie gewijzigd door !GN!T!ON op 22 juli 2024 15:53]

Cageman1984 @!GN!T!ON21 september 2023 18:01
Off topic vraag. Ik heb een Asus mobo en een Asus 6800xt met waterkoeling met rgb. Ongeacht welke software ik gebruik (bijvoorbeeld armoury crate of openrgb), ik kan enkel de rgb op de fans van de waterkoeling van de gpu aansturen. De rgb op de gpu zelf heb ik ooit één keer aangezien, verder hebben ze altijd uitgestaan en kan ik ze niet aanzetten.

Voor de de goede orde, de rgb fan connectors zitten op de gpu. Als je ze aansluit op de aura sync connectors, werken ze ook (maar de rgb op de kaart zelf dus niet)
!GN!T!ON @Cageman198421 september 2023 18:13
Poeh geen idee. Ik heb zelf een reference AMD 6900xt. Bij mij staat deze in openRGB als aparte entry en daar kan ik voor de RGB leds die de RADEON tekst oplichten de kleur kiezen, aan of uit zetten en brightness bedienen. Ding heeft verder geen RGB fans.

Hoe dat verder werkt met Asus geen idee eigenlijk. Misschien een issue aanmaken op de issuetracker van openRGB? https://gitlab.com/CalcProgrammer1/OpenRGB/-/issues/2612
Cageman1984 @!GN!T!ON21 september 2023 18:17
Issue aanmaken is een idee. Het is alleen zo'n specifiek iets dat ik me afvraag of men het antwoord weet ...

Openrgb 'ziet' overigens alle LEDs wel. Dus zowel op de fans als de gpu zelf.
GekkePrutser @!GN!T!ON21 september 2023 18:12
Bedankt voor de tip! Eindelijk ook eens linux support!
Verwijderd @Swizzler2421 september 2023 18:20
Staat er in het artikel niet dat dat dus met deze update zal zijn vanaf 26 september?
Roel1966 21 september 2023 19:45
Dacht eigenlijk dat Microsoft eindelijk eens de taakbalk ging aanpakken maar daar lees ik dan verder niets van in dit artikel. Eerlijkg gezegd heb ik het ook allemaal niet meer zozeer gevolgd qua vernieuwingen binnen Windows 11. Vooral wel omdat de meeste vernieuwingen allemaal dingen zijn die ik eerlijk gezegd niet echt gebruik of zinvol vind. Maar misschien dat inmiddels de taakbalk wel aangepakt is en ik daar wel benieuwd naar ben vanuit ervaringen van Windows 11 gebruikers.
atthias @Roel196621 september 2023 20:47
wat zou je aangepakt willen zien dan want zoals je bericht er nu staat wet ik niet wat je anders wil zien helaas :)
Roel1966 @atthias21 september 2023 21:03
Kort samengevat eigenlijk dezelfde taakbalk als in Windows 10, of in elk geval dan dezelfde instelmogelijkheden.
Carlos0_0
@Roel196622 september 2023 08:26
Op dat die misschien niet links, rechts of boven kan staan is die nu toch wel het zelfde ?
Roel1966 @Carlos0_022 september 2023 17:52
O nee, dat maakt mij niet uit want ik heb de taakbalk altijd gewoon beneden staan. Waar ik meer op doel is b.v. volledige tekst onderin in plaats van alleen iconen van openstaande programma's. Eigenlijk dus dezelfde instelmogelijkheden voor de taakbalk als in Windows 10.
Rene-Sackers @Roel196622 september 2023 09:36
De enige reden dat ik niet ben geswitcht is omdat "never combine" niet in Windows 11 zit, maar deze komt er aan, en ik geloof dat dat precies deze update is waar het in zit, maar ik weet het niet 100% zeker: https://www.bleepingcompu...-combine-taskbar-feature/

Dus hopelijk zit dat er de 26e in, anders is het nog even wachten. Snap echt niet hoe mensen met always combine kunnen werken. Zo extreem inefficient als je meerdere van 1 programma open hebt.
Roel1966 @Rene-Sackers22 september 2023 18:09
De enige reden dat ik niet ben geswitcht is omdat "never combine" niet in Windows 11 zit
Moest even zoeken wat dat ook alweer was maar inderdaad, dat is ook o.a. een instelling van de taakbalk die ik ook niet wil missen. Zeker omdat ik met een 21:9 formaat monitor werk vond ik het net ideaal dat je dan onderin alle openstaande programma's ziet staan. Die gestapelde icoontjes vind ik gewoon rampzalig en totaal onduidelijk.
nestview 21 september 2023 18:28
AI-assistent Copilot zet ik direct via group policy uit de pre-installed Adobe apps worden waarschijnlijk verwijderd. Ik wil gewoon een clean os zonder bload, gaat het niet goedschiks (een keuze krijgen vanuit microsoft) dan maar kwaadschiks (group policies en verwijderen van packages met powershell).

Ingebouwde rar en 7zip ondersteuning en een volumemixer in het quick settings-paneel waardeer ik dan weer wel.

[Reactie gewijzigd door nestview op 22 juli 2024 15:53]

Blokker_1999
@nestview21 september 2023 19:02
Moet MS wel eerst policies ter beschikking stellen.

Op dit moment kan ik alleen maar vinden hoe je de knop verbergt uit de taakbalk. Daar ben je niet veel mee natuurlijk. In Intune's CSP zit er nog geen enkele setting mbt tot copilot. De nieuwste GPOs heb ik nog niet bekeken, maar zou me niet verbazen dat daar ook nog niet veel zal inzitten.

[Reactie gewijzigd door Blokker_1999 op 22 juli 2024 15:53]

nestview @Blokker_199922 september 2023 06:22
Moet MS wel eerst policies ter beschikking stellen.

Op dit moment kan ik alleen maar vinden hoe je de knop verbergt uit de taakbalk. Daar ben je niet veel mee natuurlijk. In Intune's CSP zit er nog geen enkele setting mbt tot copilot. De nieuwste GPOs heb ik nog niet bekeken, maar zou me niet verbazen dat daar ook nog niet veel zal inzitten.
Ja hier heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Ik ging er blind vanuit dat die er zouden zijn. Edge heeft ook policies om die zijbalk, wallet, shopping, awards etc uit te zetten dus ik nam aan dat er wel een policy voor copilot beschikbaar zou zijn. Neem aan dat er zeker in een zakelijke omgeving redenen zijn om dit niet actief te willen hebben.
Some12 @nestview21 september 2023 21:17
Vroeger was de kritiek dat Linux zo moeilijk was om te installeren…
jurroen @Some1221 september 2023 23:48
Een OS installeren is moeilijk. En waarom zou je, Windows stsat er standaard op.en is gebruiksklaar. Problemen? Dan doe een poging bij Mycom Mediamarkt of whatever. Geen oplossing of geen zin an? Ding kapot verklaren en uit of door het raam mieteren.

/s
GekkePrutser 21 september 2023 17:46
Dit is een stuk sneller dan ik dacht. Ik wist dat het in early access zat. Maar dat het op 1 November al in produktie gaat, verbaast me wel.

Ik ben erg benieuwd in elk geval.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 15:53]

Theo_de_Ripper 21 september 2023 17:50
Vergeet niet de ondersteuning voor HDR wallpapers. Heel benieuwd, zal wel mooi lijken.

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