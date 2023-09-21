Windows 11-update met AI-assistent Copilot verschijnt op 26 september

Microsoft maakt zijn AI-assistent Windows Copilot op 26 september algemeen beschikbaar. De update waarin deze tool wordt toegevoegd, bevat meer dan 150 nieuwe functies waarvan het gros eerder dit jaar al in testversies beschikbaar was.

Microsoft gaat Windows Copilot integreren in de taakbalk van het besturingssysteem, schrijft The Verge op basis van de presentatie van de techgigant. Met een klik komt de applicatie in een zijpaneel beschikbaar. Naast dat gebruikers de bot, net als bij Bing Chat, vragen kunnen stellen, kan deze ook bijvoorbeeld Windows-instellingen en -apps openen, en systeemfuncties zoals darkmode in- of uitschakelen.

Copilot werkt niet alleen op Windows, maar moet ook verbinding kunnen maken met de telefoon van de gebruiker. In de presentatie werd bijvoorbeeld de prompt 'Zoek mijn vluchtinformatie naar New York van oktober in mijn sms'jes' op de pc ingevuld, waarna de berichten op de telefoon van de gebruiker door de AI-assistent werden doorzocht naar de juiste info. Ook kan Copilot gebruikt worden om, zonder de telefoon zelf te openen, een sms'je te laten sturen naar een van de contacten.

Tot slot wordt getoond dat ook het Knipprogramma van Windows compatibel wordt met Copilot. De assistent moet bijvoorbeeld automatisch achtergronden van geknipte foto's kunnen verwijderen, en kan de screenshots meteen laten openen in een Adobe-app. Daarnaast is Copilot in staat om Knipprogramma-screenshots uit te lezen. Zo wordt er een voorbeeld getoond van een wiskundesom in een pdf-bestand. Indien daar een screenshot van genomen wordt, kan Copilot deze zien en de som meteen oplossen.

Andere functies in de update

De update bevat naast Copilot ook een hoop andere nieuwe functie, die vrijwel allemaal al in eerdere testversies beschikbaar waren gemaakt. Zo ook de Ink Anywhere-functie. Op Surface-apparaten is het hiermee mogelijk om overal op het scherm met een stylus te tekenen. Daarnaast krijgt de Verkenner een nieuwe look, met grotere afbeeldingen en een 'Home'-pagina, waarin de recentste en als favoriet aangemerkte bestanden staan.

Verder krijgt Windows Hello toegang tot passkeys, krijgt Paint een donkere modus, komt de vernieuwde Outlook-app beschikbaar en krijgt Windows ingebouwde rar- en 7-zip-ondersteuning. Ook komt de update met een volumemixer in het quick settings-paneel en wordt het mogelijk om rgb-hardware te bedienen vanuit de Windows-instellingen. Ook komt er een losstaande back-upapp waarmee gebruikers sneller een back-up van hun computergegevens in de cloud moeten kunnen maken. Bij het instellen van een nieuwe pc kunnen bestaande instellingen hiermee meteen worden overgezet. De volledige lijst nieuwe functies heeft Microsoft op het moment van schrijven nog niet bekendgemaakt.

Update, 19.13: In een eerdere versie van dit artikel werd beweerd dat dit de 23H2-update betreft. In een blogpost van Microsoft meldt het bedrijf echter dat deze update nog onderdeel is van 22H2. Het artikel is hierop aangepast.