Microsoft beëindigt gratis upgrade van Windows 7 of 8 naar Windows 10 of 11

Microsoft zegt dat het niet langer mogelijk is om vanaf de Windows 7- en 8-besturingssystemen te upgraden naar Windows 10 of 11. Het bedrijf zei in 2015 dat deze gratis upgrade slechts een jaar zou worden aangeboden, maar de upgrade werd nooit uitgeschakeld.

Het bedrijf zegt de installatiemethode om de gratis upgrade te verkrijgen te hebben verwijderd. Het Duitse Deskmodder.de, dat als eerste over de beëindiging schreef, zegt dat het in de huidige stabiele versie van Windows 11 nog wel mogelijk is om de gratis upgrade uit te voeren, maar dat dit in de recentste Canary Insider-bètabuild niet langer mogelijk is. De upgrade werkt door een Windows 7- of Windows 8-activatiesleutel in te voeren bij de installatie van Windows 10 of 11, waarna Microsoft de sleutel automatisch en gratis een upgrade geeft.

Microsoft kondigde de gratis upgrade in januari 2015 aan met het doel om zoveel mogelijk gebruikers op het destijds nieuwe Windows 10-besturingssysteem te krijgen. Toen zei het bedrijf dat die upgrade maar een jaar geldig zou zijn, maar de upgrademogelijkheid bleef na dat jaar gewoon bestaan. Begin 2020 gaf het bedrijf aan hier voorlopig niet mee te gaan stoppen. Het is niet duidelijk waarom het bedrijf hier nu wel mee stopt. Het blijft mogelijk om Windows 10 gratis te upgraden naar Windows 11, meldt Microsoft.