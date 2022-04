Upgrade van Windows 7 naar Windows 11 kan alleen met schone installatie

Gebruikers die een systeem met Windows 7 willen upgraden naar Windows 11, kunnen dat straks alleen doen met een schone installatie. Het upgraden wordt wel gratis, maar documenten en geïnstalleerde programma's gaan dan niet mee.

Dat staat te lezen in een faq van Lenovo over het nieuwe besturingssysteem. Die is gebaseerd op informatie van Microsoft zelf. Daarin staat dat 'apparaten die aan de hardware-eisen voldoen' een clean install of een herinstallatie moeten uitvoeren om te upgraden naar Windows 11. Het gaat alleen om Windows 7, maar er staat niets over apparaten die nog op Windows 8 of Windows 8.1 draaien.

Windows 11 wordt een gratis upgrade voor apparaten die nu Windows 10 draaien. Gebruikers daarvan kunnen wel gewoon upgraden naar het nieuwe OS, met behoud van documenten en hun geïnstalleerde software. Microsoft heeft eerder wel gezegd dat software die werkt op Windows 7 ook op Windows 11 zal werken.