Microsoft maakt eerste stabielere Windows 11-versie in Beta Channel beschikbaar

Microsoft heeft een eerste Beta Channel-versie van Windows 11 uitgebracht. Deze Windows 11-versie zal stabieler zijn dan de releases in het Dev Channel. De Beta-versie heeft veel functies van de Dev-versie, al is onder meer de Teams-chatfunctie in de taakbalk nog niet actief.

Gebruikers in het Beta-kanaal kunnen nu Windows 11 Insider Preview Build 22000.100 downloaden. Deze versie verscheen vorige week donderdag voor gebruikers in het Dev-kanaal. De Beta-versie heeft dezelfde fixes en verbeteringen als de Dev-versie, al heeft Microsoft nu wel enkele nieuwe problemen ontdekt. Het gaat bijvoorbeeld om links naar specifieke pagina's in Instellingen die niet juist werken, of de Taskbar die continu crasht in Windows Sandbox.

Daarnaast heeft de Beta-versie vooralsnog geen toegang tot Chat from Microsoft Teams. Hierbij wordt er een chatfunctie van Teams toegevoegd aan de taakbalk. Bij het klikken op de Teams-knop opent er een venster zoals het startmenu zich opent en wordt er dus geen los venster geopend. Deze functie wordt nu gefaseerd naar Dev-gebruikers gebracht; ergens in de komende weken krijgen Beta-gebruikers de functie pas.

De Beta Channel-versie is volgens Microsoft stabieler dan de Dev-versies en geschikt voor 'early adopters en professionele IT'ers' die willen zien wat nieuw is aan Windows 11, of de nieuwe versie willen valideren. Deze krijgt 'betrouwbare updates die door Microsoft zijn gevalideerd'. Dev-gebruikers moeten volgens Microsoft overwegen of ze niet beter over kunnen stappen naar de stabielere Beta-versie.

The Verge merkt op dat het overstappen van Dev naar Beta normaliter een volledige herinstallatie van het besturingssysteem vereist, maar bij Windows 11 zou een reboot voldoende zijn. In het instellingenmenu onder het kopje Windows Update kunnen gebruikers kiezen in welk Insider-kanaal gebruikers willen zitten.

In de huidige Beta-versie zitten veel wijzigingen ten opzichte van Windows 10, zoals een nieuwe interface met gewijzigd startmenu, gewijzigde taakbalk en widgets, en herziene Microsoft Store. Deze Windows 11-versie heeft nog niet alle aangekondigde functies; het is bijvoorbeeld nog niet mogelijk om Android-apps via de Microsoft Store te downloaden. Windows 11 verschijnt later dit jaar.