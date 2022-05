Windows 11-testversie bevat aanpassingen aan taakbalk en Microsoft Store

Microsoft heeft een nieuwe testversie van Windows 11 vrijgegeven aan Insider-gebruikers en deze biedt enkele wijzigingen met betrekking tot de taakbalk en de Microsoft Store. Onder andere is de eerder aangekondigde chatfunctie van Teams toegevoegd aan de taakbalk.

De update betreft de previewbuildversie 22000.100 van Windows 11, die beschikbaar is gemaakt aan gebruikers in het Dev Channel van het Insider-testprogramma. De belangrijkste wijziging werd woensdag al bekendgemaakt en dat is de toevoeging van Teams Chat, dat via zijn eigen knop op de taakbalk te openen is.

Nieuw is verder dat apps op de taakbalk knipperen als deze de aandacht van de gebruiker vereisen. Volgens Microsoft gaat het om een subtiel effect dat uiteindelijk stopt, waarna een lichtrode achtergrond en dieprode onderstreping aangeven dat de app aandacht nodig heeft.

Ook is de grootte van het toetsenbordicoontje aangepast en is de agenda-fly-out volledig in te klappen. Het fly-outvenster met overige icoontjes, rechtsonder in de taakbalk, heeft nu geen scherpe hoeken meer en de Focus Assist-instellingen zijn voortaan direct vanaf het notificatiecentrum te benaderen.

Daarnaast heeft Microsoft zijn Store een opfrisbeurt gegeven met tal van nieuwe animaties bij het navigeren van items. Microsoft wil zijn softwarewinkel aantrekkelijker maken, met een nieuw uiterlijk en meer apps. Onder andere een lagere afdracht door ontwikkelaars en de komst van Android-apps, via de Amazon Appstore, moeten daar voor zorgen. Die Android-apps staan nog niet in de huidige versie van de Microsoft Store.