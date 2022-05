Windows 11 LTSC verschijnt enkele jaren na op 21H2 gebaseerde Windows 10 LTSC

Windows 11 krijgt een Long-Term Servicing Channel-release en deze verschijnt waarschijnlijk over drie jaar. Microsoft gaat de LTSC-versie van Windows 11 dan vijf jaar ondersteunen, net als de komende LTSC Enterprise-release, die op Windows 10 21H2 is gebaseerd.

Windows 11 LTSC, de versie van Windows met relatief lange ondersteuning, verschijnt op zijn vroegst in 2024. Dat valt op te maken uit opmerkingen van het bedrijf tijdens een ask me anything-sessie, die opgemerkt werd door Petri. Microsoft meldt dat in die tijdsspanne van alles kan gebeuren, maar dat Windows 11 LTSC vijf jaar ondersteuning krijgt.

Dat is dan net zo'n lange ondersteuningsperiode als de komende LTSC-release van Windows 10 Enterprise. Die verschijnt later dit jaar en Microsoft baseert deze op de 21H2-release van Windows 10, waarvan inmiddels testreleases zijn vrijgegeven.

Microsoft ondersteunt de LTSC-release van Windows 10 tien jaar lang, maar dat verandert bij de komende 21H2-release. De huidige LTSC-versie van Windows 10, gebaseerd op versie 1809, behoudt zijn tien jaar ondersteuning en die loopt dan ook pas in 2029 af. Er zijn twee LTSC-varianten: Windows 10 Enterprise LTSC en Windows 10 IoT Enterprise. De IoT Enterprise-editie behoudt wel tien jaar ondersteuning. De LTSC-releases zijn bedoeld voor systemen die lang op een enkele versie van het OS moeten draaien.

Windows 11 krijgt anders dan Windows 10 geen twee grote updates per jaar, maar een enkele, met 36 maanden ondersteuning. Hiermee komt het bedrijf IT-beheerders tegemoet. Volgens Microsoft is het besluit om een enkele feature-update per jaar uit te brengen, genomen in antwoord op feedback.