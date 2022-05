Documenten Microsoft en Intel hinten naar Windows 11-release in oktober

In documenten van Intel en Microsoft wordt gehint naar een release van Windows 11 in oktober. Intel verwijst in een update voor drivers naar het nieuwe besturingssysteem van Windows en ook Microsoft zelf lijkt zich te richten op oktober 2021 voor de release.

De verwijzing naar Windows 11 werd ontdekt door Bleeping Computer. In de releasenotes van Intel werd verwezen naar een Windows 11-update, die gepland staat voor oktober 2021. Inmiddels heeft Intel de verwijzing weggehaald, maar de verwijzing is wel opgeslagen in de Internet Archive.

Daarnaast werd ook al een hint ontdekt in een blogpost van Microsoft zelf. In de post staat dat fabrikanten tot eind september hebben om drivers in te dienen bij Microsoft als ze met Windows 11 geleverd moeten worden. Dit wijst mogelijk ook op een release in oktober.

Bij de aankondiging van Windows 11 maakte Microsoft nog geen releasedatum bekend, alleen dat de nieuwe versie van het besturingssysteem later dit jaar moet verschijnen. Eerder deze zomer kwam er al een eerste Insider Preview-build uit voor ontwikkelaars van Windows 11. Vorige maand verscheen er ook een stabielere build in het Beta-kanaal. Daarin zijn al een groot aantal van de nieuwe features van Microsofts besturingssysteem te bekijken.