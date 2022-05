Automerken Lancia en Alfa Romeo worden vanaf 2026 en 2027 volledig elektrisch

Het moederbedrijf Stellantis wil dat Lancia vanaf 2026 en Alfa Romeo vanaf 2027 volledig elektrisch worden. De focus op EV's voor de twee merken werd dinsdag bekendgemaakt door het bedrijf tijdens de presentatie van de halfjaarresultaten

Tijdens de presentatie kondigde Stellantis de nieuwe strategie voor Alfa Romeo en Lancia aan. Daarnaast wil het bedrijf de komende 24 maanden 11 nieuwe elektrische auto's op de markt brengen, verdeeld over de verschillende automerken. Het bedrijf kondigde eerder al aan meer in te willen zetten op elektrische voertuigen.

Het bedrijf geeft verder nog weinig informatie over hoe het denkt de doelstellingen te gaan bereiken. Ook is niet duidelijk of Lancia weer door heel Europa verkocht gaat worden. Op dit moment is Lancia vooral gericht op de Italiaanse markt.

Stellantis heeft naast de twee Italiaanse automerken nog een groot aantal andere merken onder zijn hoede. Zo valt Fiat ook onder Stellantis, net als Maserati. Ook niet-Italiaanse merken zoals Opel, Dodge, Citroën en Chrysler behoren inmiddels tot het portfolio van de multinational.

Eerder maakte Stellantis ook al bekend dat het Duitse automerk Opel volledig elektrisch zal worden. Het is de bedoeling dat vanaf 2028 alle Opel-auto's elektrisch zullen zijn. Het gaat daarbij vooralsnog wel alleen om Europa.