Zoom wil schikken voor 85 miljoen dollar in rechtszaak met gebruikers

Zoom wil schikken voor 85 miljoen dollar in een rechtszaak in de Verenigde Staten. De collectieve rechtszaak werd aangespannen, omdat Zoom beweerde videogesprekken eind-tot-eind te versleutelen terwijl dat niet gebeurde.

In de collectieve rechtszaak tegen Zoom eisten gebruikers een vergoeding voor het feit dat het bedrijf loog over het bieden van eind-tot-eind-encryptie, het doorspelen van data naar Facebook en Google zonder toestemming en de beveiligingsproblemen waardoor mensen konden inbreken in Zoom-meetings. Zoom heeft een voorstel om te schikken ingediend bij de rechtbank.

Tegenover Ars Technica geeft Zoom in een verklaring niet toe dat het bedrijf fout zat door te liegen over de eind-tot-eind-encryptie. Zoom laat alleen weten dat "de beveiliging en privacy van zijn gebruikers nog altijd de hoogste prioriteit heeft".

Volgens de aanklagers versleutelde Zoom de videogesprekken wel, maar ging het niet om eind-tot-eind-encryptie. De sleutels werden gegenereerd door de servers van Zoom en niet op het apparaat van de gebruiker. Daarom mag Zoom niet spreken van eind-tot-eind-encryptie volgens de aanklagers.

Als de schikking wordt geaccepteerd kunnen Zoom-gebruikers in de Verenigde Staten aanspraak maken op de schadevergoeding. Zowel betalende gebruikers als gratis gebruikers kunnen een vergoeding ontvangen. Gratis gebruikers in de VS die Zoom tussen 30 maart 2016 en 30 juli 2021 hebben gebruikt, kunnen tot 15 dollar krijgen. Betalende gebruikers kunnen 15 procent terugkrijgen van het geld dat ze aan Zoom-abonnementen spendeerden in deze periode.

Sinds eind vorig jaar biedt Zoom wel eind-tot-eind-encryptie aan. In eerste instantie kregen alleen betalende klanten toegang tot eind-tot-eind-encryptie van gesprekken. Na veel kritiek besloot Zoom om zowel betalende als gratis gebruikers van de dienst toegang te geven tot het eind-tot-eind-versleutelen van hun videogesprekken.