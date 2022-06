Zoom is begonnen met aanbieden eind-tot-eindversleuteling

Videobelplatform Zoom is begonnen met het aanbieden van eind-tot-eindversleuteling in zijn dienst. De versleuteling is beschikbaar voor gebruikers van de betaalde en de gratis versie van Zoom. De release was al aangekondigd.

Zoom biedt de functie wereldwijd aan, zegt het bedrijf. Gebruikers kunnen checken of de versleuteling werkt, doordat de software een cijfercode bij iedereen op het scherm zet om dat te verifiëren. Als die sleutel afwijkt, klopt er iets niet. Als de meeting op de nieuwe manier is versleuteld, zet de software een logo met een groen schild in beeld. Met de versleuteling aan kan Zoom de meeting niet opnemen.

De versleuteling werkt doordat de apparaten van gebruikers de sleutel aanmaken en daardoor kan Zoom op de eigen servers de data niet ontsleutelen. Bij normale versleuteling komen de sleutels van servers van Zoom.

Deze stap van Zoom past in het streven van de videobeldienst om de beveiliging en de privacy te verbeteren. Het bedrijf had eerder te maken met nogal wat beveiligingslekken, waarna er nieuwe beveiligingsfuncties werden aangekondigd. Het bedrijf kreeg in de zomer nog kritiek op het feit dat het in eerste instantie alleen eind-tot-eindversleuteling aanbood aan betalende klanten, maar twee weken later besloot Zoom dit ook beschikbaar te stellen aan gebruikers die niet voor de dienst betalen.