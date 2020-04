Zoom kondigt update met beveiligingsfuncties aan

Zoom heeft versie 5.0 van zijn app aangekondigd, met daarin vooral veel wijzigingen aan de beveiliging van videovergaderingen. Zo heeft Zoom een beter algoritme voor versleuteling toegepast en kunnen admins instellen hoe dataverkeer wordt gerouteerd.

Zoom gebruikt straks aes 256-bits encryptie met gcm, schrijft het bedrijf. Gcm-ondersteuning zit in updates voor alle clients en vanaf 30 mei komt die voor alle accounts tegelijk beschikbaar. De verstevigde versleuteling moet betere beveiliging bieden. Ook kunnen admins na de update instellen per groep of per individu waar het dataverkeer langs gaat. Dat gaat per regio.

Daarnaast komt er een mogelijkheid voor admins om gebruikers te melden bij Zoom vanwege misbruik; die moet 'zoom-bombing' tegengaan, waarbij onbekenden in de call komen en zich misdragen. Bovendien staat Waiting Room, een wachtruimte voor gebruikers die een meeting in willen, nu standaard aan bij veel gesprekken. Ook dat moet 'zoom-bombing' tegengaan. De update is nu beschikbaar voor desktop via de site van het bedrijf.

Zoom heeft een periode van drie maanden genomen om de beveiliging en privacy van zijn dienst te verbeteren. Daar besloot het bedrijf toe nadat er binnen korte tijd veel beveilgingslekken in de dienst naar buiten kwamen.