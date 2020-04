Donateurssite Patreon ontslaat 13 procent van werknemers

Crowdfundingplatform Patreon heeft 13 procent van zijn werknemers ontslagen vanwege de onzekerheid over de gevolgen van de coronacrisis. Het gaat in totaal om 30 mensen. Patreon heeft in totaal rond 230 mensen in dienst.

Patreon wil zich met de ontslagen 'voorbereiden' op de financiële gevolgen van de coronacrisis, zegt het bedrijf in een statement aan The Verge. Het ging niet alleen om geld, benadrukt het bedrijf. "Deze beslissing hebben we niet licht genomen en er waren diverse andere factoren in het spel dan alleen financiële overwegingen. Voor deze pandemie hadden we (...) een nieuwe bedrijfsstrategie gevormd en die toonde aan dat we andere vaardigheden nodig hebben in de toekomst."

Het crowdfundingplatform benadrukt dat het niet in geldproblemen zit. Bovendien kwamen er in maart 50.000 nieuwe gebruikers bij die geld proberen in te zamelen. Patreon is een site waar mensen een maandelijkse donatie kunnen doen aan makers van onder meer blogs, podcasts, video's en kunst. Vervolgens krijgen zij in ruil voor de steun extra's in de vorm van bedankjes, merchandising, contact met de maker of extra teksten, video's of audio.