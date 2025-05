Patreon werkt aan oplossing voor twee losstaande betalingsproblemen

Lidmaatschaps- en donateursplatform Patreon werkt momenteel aan twee losstaande problemen rondom betalingen via het platform. Enerzijds zouden creators onbedoeld minder inkomsten binnenkrijgen. Anderzijds lijken sommige abonnees niet meer te kunnen betalen.

Contentmakers zouden sinds eerder deze week via Patreon onterecht geen geld ontvangen van Patreon. Volgens een statuspagina van het platform waren er problemen met het betalingssysteem Payoneer. In een statement zegt het bedrijf dat betalingen via deze service tijdelijk gestopt werden; naar verwachting is Payoneer vanaf later vandaag weer beschikbaar voor het uitbetalen van Patreon-creators.

Tegelijkertijd erkent Patreon dat abonnees via het platform vaker dan normaal een melding te zien krijgen dat hun betaling mogelijk frauduleus is. The Verge zegt op basis van verschillende getroffenen dat het erop lijkt dat Patreon sinds kort is overgestapt van een Amerikaanse geldoverdrachtservice naar een vergelijkbare dienst die in Ierland is gevestigd. Verschillende banken zouden de maandelijkse betalingen via Patreon als verdacht aanmerken omdat de locatie waarnaar het geld overgemaakt wordt plotseling veranderde.

In een statement zegt het bedrijf: "We hebben een upgrade doorgevoerd wat een van onze betaalverwerkingspartners betreft. Hierdoor zouden makers plotseling een andere boodschap op hun facturen kunnen zien." Naast makers en abonnees hebben kennelijk ook verschillende banken door dat het om een andere locatie gaat, waardoor sommige banken vooralsnog betalingen tegen lijken te houden. Patreon geeft nog geen informatie over een concrete oplossing voor dit probleem.