The Callisto Protocol-maker Striking Distance Studios ontslaat 32 werknemers

Striking Distance Studios, de ontwikkelaar achter de horrorgame The Callisto Protocol, bevestigt dat 32 werknemers zijn ontslagen. De ontslagronde zou het bedrijf 'beter uitlijnen voor het succes van huidige en toekomstige projecten'.

Het is niet duidelijk hoeveel werknemers het bedrijf precies nu nog heeft. De Amerikaanse gamestudio heeft volgens de LinkedIn-pagina 169 werknemers maar op de officiële website van het bedrijf staan nog slechts 139 werknemers vermeld. Het ontslagen aantal werknemers is hoe dan ook aanzienlijk gezien het relatief kleine team van de Amerikaanse gamestudio, die overigens ook een vestiging in Spanje heeft.

Moederbedrijf Krafton geeft in een statement tegenover IGN alleen aan dat er 32 werknemers ontslagen zijn, maar niet wat de exacte reden hiervoor is. Vermoedelijk heeft de ontslagronde iets te maken met het beperkte succes van The Callisto Protocol. Begin dit jaar kwam naar buiten dat Krafton verwachtte dat het spel vijf miljoen keer verkocht zou worden, maar dat er op dat moment slechts twee miljoen eenheden verkocht waren. De horrorgame kreeg na de release eind 2022 uiteenlopende recensies en werd dus niet per se goed ontvangen. Tweakers schreef in zijn review: "The Callisto Protocol is een leuk tussendoortje voor gamers die Dead Space en vergelijkbare games erg missen, maar niet veel meer dan dat."

The Callisto Protocol is een Dead Space-achtige horrorgame vanuit het derdepersoonsperspectief. Voor de game werd de studio Striking Distance Studios opgericht en onder uitgever en moederbedrijf Krafton zou het spel oorspronkelijk een onderdeel van het PUBG-universum worden. Later werd de game losgekoppeld van de PUBG-spelwereld. Er hebben tientallen ontwikkelaars aan de game meegewerkt die eerder aan Dead Space hadden gewerkt, waardoor het spel als spirituele opvolger van die laatstgenoemde game werd gezien.