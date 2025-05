Qualcomm ontslaat 1258 medewerkers in Californië

Qualcomm gaat 1258 medewerkers ontslaan in twee van zijn kantoren in Californië. Dat blijkt uit documenten die het bedrijf indiende bij die Amerikaanse staat. Het betreft ongeveer 2,5 procent van Qualcomms personeelsbestand.

Amerikaans nieuwsmedium CNBC merkte de documenten van Qualcomm op. Daaruit blijkt dat de chipontwerper 'ongeveer' 1064 van zijn medewerkers in San Diego ontslaat, naast 194 personeelsleden in Santa Clara. De ontslagen gaan rond 13 december op beide locaties in. Er worden geen volledige afdelingen gesloten.

QUalcomm verwijst tegenover CNBC naar zijn eerdere kwartaalcijfers. Het bedrijf zei daar al dat het verwachtte om ontslagen te doen en reorganisaties te houden. "Gezien de aanhoudende macro-economische onzekerheid en de vraag verwachten we aanvullende herstructureringsmaatregelen te nemen om te kunnen blijven investeren in belangrijke groei- en diversificatiemogelijkheden", meldt het bedrijf. Qualcomm verwacht naar eigen zeggen dat die maatregelen 'grotendeels' zullen bestaan uit het verminderen van zijn personeelsbestand.