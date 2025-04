Worms- en Overcooked-uitgever Team17 bevestigt reorganisatie en ontslaat ceo

Team17 bevestigt dat er een reorganisatie aanstaande is die mogelijk tot het verlies van 'tientallen banen' zal leiden. De uitgever van Worms bevestigt daarnaast het vertrek van ceo Michael Pattison. Astragon en Storytoys vallen volgens Team17 buiten de herstructurering.

Team17 zegt in een statement aan VG247 dat de Britse uitgever op een vriendelijke wijze afscheid heeft genomen van Team17 Digital-ceo Michael Pattison. De uitgever is naar eigen zeggen bovendien een 'periode van overleg' ingegaan. Team17 benadrukt dat 'Astragon en StoryToys onaangetast blijven door de herstructureringsplannen'.

Eerder vandaag bracht Eurogamer het nieuws van de reorganisatieplannen en het ontslag van de ceo al naar buiten. Toen waren de plannen nog niet door de uitgever zelf bevestigd. Volgens de anonieme bron wordt het herstructureringsoverleg in november van dit jaar afgerond en vallen er 'tientallen ontslagen'. De rol van ceo wordt naar verluidt ingevuld door Ann Hurley.

Team17 is een Britse game-uitgever en -ontwikkelaar. Het bedrijf is voornamelijk bekend van de Worms-franchise en Overcooked, maar heeft ook games als Blasphemous, Moving Out en Hell Let Loose in zijn portfolio. Eerder dit jaar hield Team17 ook al een ontslagronde. Ook Epic Games, Ascendant Studios, Bioware en Striking Distance Studios kondigden recent ontslagen aan.