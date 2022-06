Team 17 presenteert VR-'comedyhorrorgame' Killer Frequency - update

Ontwikkelaar Team 17 brengt dit jaar zijn eerste VR-game uit. Killer Frequency is volgens de makers een grappige horrorgame waarin spelers de rol van een radiopresentator aannemen. Het spel speelt zich af in de jaren tachtig en komt naar de Meta Quest 2-headset.

Als radiopresentator Forrest Nash krijgen spelers telefoontjes van luisteraars die door een mysterieuze moordenaar achtervolgd worden. Volgens de makers kunnen spelers levens reden door puzzels op te lossen en schakelaars te bedienen en dat alles terwijl er naar muziek uit de jaren tachtig wordt geluisterd.

Killer Frequency is de eerste VR-game van Team 17. De ontwikkelaar is onder andere bekend van Worms. Het spel komt ergens dit jaar uit voor de Meta Quest 2. Een verschijningsdatum is nog niet bekendgemaakt en ook is nog niet duidelijk wat het spel gaat kosten.

Killer Frequency verschijnt ook op Steam, maar dat gaat om een 'flatscreen'-versie van het spel en dus geen VR-game. Vooralsnog is de VR-versie enkel voor de Meta Quest 2-headset aangekondigd.

Update 19.16 uur: de Steam-versie is geen VR-game, blijkt uit een persbericht van Team17. Het artikel is daarop aangepast.

Screenshots van Steam-versie Killer Frequency (geen VR)