The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2 komt naar PSVR en PSVR2

Het vervolg op The Walking Dead: Saints & Sinners verschijnt eind 2022 voor PSVR en in 2023 voor PSVR2. Chapter 2: Retribution werd eerder al aangekondigd voor Steam en Oculus, maar nu zijn er meer details bekend over de VR-game.

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution is een standalone game met nieuwe personages en vijanden. De VR-titel verschijnt eind 2022, twee jaar na de release van de originele game, op PSVR, Steam en Oculus. In 2023 komt de game volgens Sony ook naar de nog niet verschenen PSVR2.

Nieuw zijn onder meer geluidsdempers en wapens als een SMG, een afgezaagde shotgun en een kettingzaag. Een andere verandering in de gameplay is de mogelijkheid om 's nachts op expeditie te gaan. Volgens Sony is het tweede deel van Saints & Sinners 'zo uitgebreid en meeslepend als altijd'.

Sony stelt dat stealth een stuk belangrijker wordt. Spelers kunnen zich dus verbergen voor 'walkers'. Ook zijn er fakkels toegevoegd om zombies af te leiden. Verder zijn er achtergelaten overlevingstassen te vinden in de duisternis. De animaties van de walkers zijn naar verluidt ook uitgebreid, waardoor ze beter moeten reageren op de omgeving.