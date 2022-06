Mozilla maakt offline vertalingen Firefox-webpagina's mogelijk

Mozilla brengt een gratis extensie voor Firefox uit waarmee vertalingen lokaal en offline uitgevoerd kunnen worden. De dienst maakt gebruik van machine learning om accuraat een tekst te vertalen en vereist geen verwerking via de cloud.

De gratis browserextensie gebruikt dus geen extern datacentrum om vertalingen te genereren, maar doet dit direct op het systeem van de gebruiker. Het praktische nut van het offline vertalen van teksten via een internetbrowser is vrij klein, aangezien er vanzelfsprekend internet nodig is om überhaupt op een webpagina te belanden. Het idee is dan ook vooral dat er geen data over en weer verzonden hoeft te worden, wat volgens Mozilla voor privacyvoordelen zorgt.

"Het doel van Mozilla was om een websitevertalingsplugin te ontwikkelen die lokaal werkt. Dit houdt in dat de engines, taalmodellen en vertalingsalgoritmes volledig opgeslagen en uitgevoerd moeten worden op de computer van de gebruiker zodat er geen data naar de cloud gestuurd hoeft te worden. Dit maakt het proces volledig besloten."

Momenteel kan Firefox Translations alleen webpagina's in het Spaans, Estisch, Duits, Tsjechisch, Bulgaars, Noors, Portugees en Italiaans naar het Engels vertalen. Mozilla werkt aan de vereisten voor het vertalen van enkele andere talen, maar Nederlands zit daar vooralsnog niet bij.

De uitdaging bij het ontwikkelen van het offline vertalingssysteem was volgens het Amerikaanse bedrijf het ontwikkelen van een machine learningalgoritme dat snel genoeg is op een normale cpu. Ook zouden de berekeningen niet mogen berusten op de gpu, de processor die doorgaans voor de verwerking van taken binnen deep- en machine learning zorgt. De extensie is het resultaat van Project Bergamot, een samenwerkingsverband van verschillende universiteiten en met financiering van de Europese Unie.