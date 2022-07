Apple blokkeert Business Manager voor Firefox-gebruikers

Apple blokkeert om onbekende redenen het gebruik van de Apple Business Manager-website via Mozilla Firefox. Als de website bezocht wordt via de betreffende browser krijgt de gebruiker een foutmelding te zien: 'Je browser wordt niet ondersteund'.

De Apple Business Manager is wel gewoon toegankelijk via andere prominente browsers, waaronder Apples Safari, Microsoft Edge en Google Chrome, zo blijkt uit de foutmelding. Dat zijn browsers die op Webkit dan wel Chromium gebaseerd zijn. Ook andere browsers als Opera en Brave, respectievelijk op basis van Chromium en Webkit, hebben gewoon toegang tot Apple Business.

Apple heeft nog geen uitleg gegeven over het uitsluiten van Firefox; het gebrek aan ondersteuning in de betreffende browser lijkt al langere tijd te spelen. Er volgens Ghacks wel een workaround mogelijk. Het medium ontdekte de Firefox-beperking en wist toen door middel van het aanpassen van de user agent in de about:config -instellingen de identificatie van Firefox als zodanig aan te passen. Dit vereist meerdere stappen en kan eventueel instellingen veranderen. Daarom wordt aangeraden om een eventuele browserextensie te gebruiken om de user agent aan te passen.

Apple Business Manager is een platform waarmee administrators op grote schaal toestellen kunnen beheren. De dienst is, zoals de naam al doet vermoeden, bedoeld voor bedrijven. Het platform is vanuit praktisch alle populaire browser te gebruiken, behalve Firefox. Uiteraard is het vrij eenvoudig om even een andere browser op te starten, maar voor een enkeling zou de inlogblokkade voor ongemak kunnen zorgen.

Update, 20.25 uur: Verschillende Tweakers melden dat het gebrek aan Firefox-ondersteuning al langer van toepassing is. Het artikel is daarop aangescherpt.