Mozilla past Firefox-useragent aan vanwege verwarring met Internet Explorer

Mozilla gaat de useragent van Firefox veranderen omdat websites de browser soms aanzien voor Internet Explorer 11. Dat gebeurt door foute configuraties op sommige sites, maar Mozilla vindt het probleem dusdanig groot dat het de useragent helemaal aanpast.

De browserontwikkelaars hebben voor een verandering gestemd waarmee de useragent in Firefox tijdelijk wordt veranderd. In de huidige versies van de browser wordt die useragent nog aangemerkt als rv:110.0 voor Firefox 110 of rv:119 voor Firefox 119. Dat levert problemen op sommige websites, schrijven de ontwikkelaars. Die websites doen een controle op de useragent van een bezoeker en passen de site daar mogelijk op aan. Dat doen die websites voor Internet Explorer-gebruikers, waar zij dan een alternatieve UI voor inladen.

Internet Explorer 11 heeft echter een useragent die lijkt op die van Firefox. Voor IE11 is dat rv:11.0. Websites die op useragents controleren, zien het rv:110.0 van Firefox in sommige gevallen aan voor het rv:11.0 van IE11. Ze schotelen dan een 'verkeerde' versie van de website voor.

Om die reden komt het probleem ook alleen voor bij Firefox-versies 110 tot 119. De ontwikkelaars hebben besloten om voor die versies de useragent tijdelijk stop te zetten. Versies rv:110 tot en met rv:119 maken voortaan gebruik van de useragent rv:109. De originele useragent wordt weer hersteld als Firefox aan versie 120 toe is. Die staat op de planning voor november van dit jaar.