Tesla krijgt miljoenenboete in Zuid-Korea om misleiden met actieradius in kou

De Zuid-Koreaanse markttoezichthouder heeft Tesla een boete opgelegd van omgerekend 2,1 miljoen euro, omdat de EV-fabrikant klanten onvoldoende informeerde over de actieradius in koude omstandigheden. Die actieradius kan in de kou tot 49,5 procent lager uitvallen.

Tesla overtrad Zuid-Korea's reclamewet met drie valse claims, stelt de Zuid-Koreaanse Fair Trade Commission. Het bedrijf zou klanten hebben misleid met de actieradius van EV's, omdat het bijvoorbeeld bij Model 3 adverteerde met een actieradius van 446,1 kilometer. Deze actieradius klopt volgens het Zuid-Koreaanse ministerie van Milieu wel, maar alleen bij temperaturen van zo'n 20 tot 30 graden Celsius en bij een mengsel van snelweg- en stadkilometers.

Rijdt de Model 3 Long Range in koudere omstandigheden en alleen in de binnenstad, dan komt de auto niet verder dan 220,7 kilometer, stelt het Zuid-Koreaanse ministerie van Milieu. Tesla zegt op zijn website echter alleen dat een auto met een volle accu een bepaalde afstand kan rijden, zoals die 446,1 kilometer. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder daarbij onvoldoende aan dat dit in andere omstandigheden, zoals in de kou, de helft minder kan zijn.

De Fair Trade Commission wijst bovendien naar de Amerikaanse site van Tesla, waar het bedrijf wel aangeeft dat de aangegeven actieradius een maximum is. Op de Zuid-Koreaanse website zegt het bedrijf juist dat de klant mogelijk meer kan rijden dan de aangegeven actieradius.

De toezichthouder geeft de boete van 2,852 miljard Koreaanse won daarnaast omdat het bedrijf in Zuid-Korea niet duidelijk zou zijn over de competenties van het Supercharger-laadnetwerk. Tesla adverteert bijvoorbeeld dat een Model 3 Long Range met een kwartier laadtijd 247 kilometer kan rijden, maar dit vindt de Fair Trade Commission eveneens misleidend. Deze laadtijd hangt immers af van de snelheid van de gebruikte laadpaal, de buitentemperatuur en de staat van de accu, wat Tesla niet duidelijk genoeg zou communiceren naar klanten.

Het bedrijf zou klanten tot slot ook hebben misleid met de besparingsclaims die klanten zouden halen, omdat ze na het aanschaffen van een Tesla geen dure benzine of diesel meer hoeven kopen. De Fair Trade Commission stelt dat Tesla de wet sinds augustus 2019 overtrad.