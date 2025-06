Foto's tonen Tesla HW4-platform met verbeterd systeem voor autonoom rijden

Er zijn nieuwe afbeeldingen en details van Tesla's komende HW4-computersysteem verschenen. Het platform krijgt onder andere ondersteuning voor meer camera's en een radarsysteem voor autonoom rijden. Daarnaast beschikt HW4 over een verbeterde soc.

Details over het Tesla HW4-computersysteem werden op Twitter gedeeld door green, die vaker over Tesla schrijft. Green zou het systeem vroegtijdig bemachtigd hebben uit een Model X. In een teardown is te zien dat het systeem onder meer beschikt over een nieuwe soc voor autonoom rijden. Deze is volgens de Twitter-gebruiker nog steeds gebaseerd op Exynos-IP van Samsung, maar de hoeveelheid cores is opgehoogd van 12 naar 20. Die kernen worden verdeeld over vijf clusters van ieder vier cores en moeten kloksnelheden van maximaal 2,35GHz halen. Bij idle moet de kloksnelheid 1,37GHz bedragen. Verder is het aantal TRIP-cores opgehoogd van twee naar drie, zegt de leaker. Ieder systeem beschikt over twee van deze socs voor zelfstandig rijden.

Het platform heeft daarnaast ondersteuning voor meer camera's. Het bord beschikt over twaalf cameraconnectors, waarvan er een als reserve dient. Huidige Tesla's beschikken over acht camera's. Extra camera's zouden onder meer geplaatst worden in de voorruit en de bumpers. Green vond daarnaast een Phoenix-radar. Er gaan al langer geruchten rond dat Tesla een 4d-radar voor zijn zelfrijsystemen zou toevoegen. Het bedrijf stapte daar eerder juist vanaf, in het voordeel van een systeem dat volledig is gebaseerd op camera's. Er zit daarnaast een nieuw triband-gps-systeem in HW4.

Daarbij moet de opbouw van de rest van het systeem licht versimpeld zijn. De gpu voor het infotainmentsysteem zit niet langer op een los dochterbord, zoals bij het huidige HW3-platform het geval was. In plaats daarvan zit de gpu geïntegreerd op het moederbord. Verder beschikt het platform over dezelfde AMD-cpu en -gpu voor het infotainmentsysteem en krijgt het systeem weer 16GB geheugen en 256GB NVMe-opslag.

Verder krijgt het HW4-systeem een nieuwe formfactor, waardoor deze niet achteraf in oude Tesla's geplaatst kan worden. Musk bevestigde eerder al dat bestaande Tesla's niet uitgerust kunnen worden met HW4. Tesla heeft de details over zijn HW4-platform verder nog niet officieel aangekondigd. Mogelijk doet het bedrijf dat binnenkort, omdat er dus al auto's worden geproduceerd waarin het nieuwe systeem zit geïntegreerd. Tesla houdt op 1 maart een Investor Day-evenement voor aandeelhouders.

Tesla zou al toestemming hebben gekregen om HW4 te gebruiken in Europa. Dat blijkt uit documenten die onlangs werden gepubliceerd door RDW, de Nederlandse organisatie die de registratie van voertuigen in Nederland regelt. Daarin werd al gesproken over de komst van een vierde generatie voertuigbesturingssysteem voor autonoom rijden, maar daar stonden toen nog geen technische details in over HW4.

Foto's van Tesla's nieuwe HW4-systeem. Bron: green, via Twitter