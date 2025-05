Variabele laadtarieven duiken op bij Tesla Supercharger-laadpunten

Tesla Superchargers lijken variabele laadtarieven te krijgen in tenminste België, Duitsland en Nederland. Tesla onderscheidt drie periodes waarin verschillende tarieven aangerekend worden. Het is niet duidelijk of de variabele elektriciteitstarieven ook in andere landen zijn ingevoerd.

De eerste periode loopt van middernacht tot 06.00 uur ‘s ochtends, de tweede periode loopt van 06.00 uur ‘s ochtends tot 22.00 uur ‘s avonds en de derde periode loopt van 22.00 uur ‘s avonds tot middernacht. Het is in de eerste en laatste tijdsperiode dat Tesla het minste lijkt aan te rekenen voor elektriciteit aan zijn Superchargers. Het bedrijf kwam nog niet met een officiële aankondiging, maar volgens Autoweek voert het bedrijf de maatregel in om het lokale elektriciteitsnet te ontlasten.

Volgens Autoweek zijn de variabele laadtarieven momenteel niet beschikbaar op alle locaties in Nederland waar een Supercharger-laadpunt is, maar wel op “meerdere” locaties. Welke dat zijn, is niet duidelijk. Het is voorlopig ook onduidelijk in welke andere landen Supercharger-laadpunten variabele laadtarieven krijgen. Uit de afbeelding die Autowereld heeft gedeeld, blijkt dat Duitsland een van de landen lijkt te zijn. Uit een andere afbeelding op Twitter blijkt dat de variabele laadtarieven ook in België geactiveerd zijn.