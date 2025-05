Rodin stopt voorlopig met aanleg glasvezel en straalverbinding in Groningen

Internetprovider Rodin Group is voorlopig gestopt met het aanleggen van glasvezel en straalverbindingen in de provincie Groningen. Het bedrijf noemt een reeks tegenslagen, waaronder onenigheid met de provincie, als oorzaak van de vertraging.

Via een advertentie in Dagblad van het Noorden geeft Rodin een verklaring voor het tijdelijk stopzetten van het zogenoemde Snel Internet Groningen-project. Daarin schrijft het dat de 'uitrol van het project gedurende de jaren op nogal wat oponthoud gestuit'. Zo zouden vergunningstrajecten voor onder andere het plaatsen van zendmasten door 'omgevingsweerstand' langer duren dan gepland en zouden de kosten van het project omhoog zijn gegaan. Dit komt doordat 'meer en meer mensen een vaste, duurdere glasvezelverbinding willen, in plaats van straalverbinding', zegt de provider.

Daarnaast stelt Rodin dat de provincie Groningen en lokale overheden toezeggingen hebben gedaan over de aanleg van glasvezel aan bewoners zonder eerst met het bedrijf te overleggen. Rodin probeerde naar eigen zeggen in januari in gesprek te gaan met de provincie, maar dat leverde niets op. "De genoemde tegenslagen en gecreëerde verwarring brengen veel vertraging en teleurstelling voor de bewoners met zich mee. Uiteraard kosten dit soort zaken binnen bouwprojecten altijd veel tijd en geld. Het Snel Internet Groningen-project is niet opgewassen tegen dit soort tegenslagen. Om het project af te kunnen ronden zal meer tijd nodig zijn en daardoor ook meer geld."

De provincie Groningen had in 2017 veertig miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van 'supersnel internet' in de provincie, vooral in de buitengebieden. Rodin kreeg de opdracht om aan het einde van dat jaar met de aanleg te beginnen. RTV Noord schreef destijds dat het project in 2018 af moest zijn.