Sony en Honda willen eerste EV's leveren vanaf 2026 in Noord-Amerika en Japan

Sony en Honda willen in 2025 beginnen met de productie van hun elektrische auto's. De voertuigen komen in de eerste helft van 2026 beschikbaar in Noord-Amerika en in de tweede helft van dat jaar in Japan. Europa volgt waarschijnlijk daarna.

De voertuigen worden door Sony Honda Mobility Inc geproduceerd, dat bij de oprichting in maart de werktitel New Company had. De EV's worden gebouwd in de Noord-Amerikaanse fabrieken van Honda en de verkoop van de auto's zal voornamelijk online plaatsvinden, zegt Honda-ceo Yasuhide Mizuno tijdens een persconferentie donderdag.

Sony Honda gaat aanvankelijk EV's maken die in een hoge prijsklasse zitten, maar wil op den duur ook goedkopere modellen op de markt brengen, meldt Bloomberg. Verder wordt productie in andere regio's niet uitgesloten. In januari houdt het bedrijf een showcase over de EV's op techbeurs CES in Las Vegas.

Eerder dit jaar maakte Sony bekend dat het bezig was met het ontwikkelen van een elektrische auto. Het bedrijf heeft twee concepten gepresenteerd van hoe deze voertuigen eruit kunnen komen te zien.