Honda en Sony tonen prototype van hun elektrische auto die in 2026 uitkomt

Honda en Sony hebben middels hun gezamenlijke bedrijf Sony Honda Mobility een prototype onthuld van de elektrische auto die ze samen gaan uitbrengen in 2026. Het betreft een auto die onder de nieuwe merknaam Afeela zal uitkomen.

De bedrijven herhalen de intentie dat de preorders voor de eerste helft van 2025 gepland staan, gevolgd door de verkoop tegen eind 2025 en de leveringen in de lente van 2026. Daarbij wordt alleen Noord-Amerika genoemd, maar eerder werd al gezegd dat Japan in de tweede helft van 2026 aan de beurt is en daarna Europa.

Het getoonde prototype zal in totaal 45 camera's en sensoren krijgen binnen en buiten het voertuig. De fabrikant noemt onder meer de integratie van time-of-flightsensoren, maar ook lidar, ultrasone sensoren en radar zullen aanwezig zijn. Voor het verwerken van alle data worden socs van Snapdragon Digital Chassis gebruikt. Dat is een aan te passen pakket systemen dat autofabrikanten kunnen afnemen bij Qualcomm.

Het doel is om 'onder beperkte omstandigheden' een zelfrijdende capaciteit conform level 3-autonomie mogelijk te maken, maar level 2 inclusief rijassistentie zal in meer situaties aan de orde zijn. Bij level 0 tot en met 2 moet de menselijke bestuurder de rijomgeving in de gaten houden, maar vanaf level 3 neemt het systeem dat voor zijn rekening. Level 3 wordt dan ook gezien als het eerste niveau waarbij daadwerkelijk van autonomie gesproken kan worden.

Een blik op het interieur toont een open stuurwiel en meerdere schermen en via augmented reality kan de bestuurder op 'intuïtieve' wijze de navigatie krijgen voorgeschoteld. Verder wordt meerdere keren benadrukt dat er wordt samengewerkt met Epic Games om 'nieuwe concepten voor mobiliteit en entertainment' uit te werken. Er zullen geavanceerde entertainmentopties aanwezig zijn en interactiviteit krijgt ook een belangrijk rol, maar het is niet duidelijk wat het gamebedrijf precies gaat doen.

Waarschijnlijk zijn voor de productieauto nog steeds de eerder bekendgemaakte specificaties aan de orde, namelijk twee elektromotoren die alle wielen aandrijven en goed zijn voor een gezamenlijk vermogen van 400kW of 536pk. Daarmee is een sprint van 0 tot 100km/u mogelijk in 4,8 seconden. Er is nog geen informatie over het accupakket of de prijs.