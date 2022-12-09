Sono Motors zegt zonder extra geld ontwikkeling Sion-zonneauto te moeten stoppen

Sono Motors zegt geldnood te hebben en de ontwikkeling van de Sion-zonneauto mogelijk te moeten staken. Daarom is het bedrijf een campagne begonnen waarmee het duizenden aanbetalingen voor de Sion hoopt te krijgen om zo de productie toch te kunnen starten.

Het bedrijf bouwt nu preproductiemodellen van de Sion om de elektrische auto geschikt te kunnen maken voor de openbare weg, maar zegt extra geld nodig te hebben om de ontwikkeling te kunnen afronden en de auto in productie te kunnen nemen. Sono Motors zegt dat investeerders niet meer in het bedrijf willen investeren vanwege de huidige omstandigheden op de financiële markten. Daarnaast zouden de energiecrisis en pandemie ook een impact hebben gehad op de levensvatbaarheid van het bedrijf.

Sono Motors is daarom een campagne gestart waarbij het Duitse bedrijf hoopt dat particulieren en bedrijven 3500 zonneauto's vooruitbetalen. Het bedrijf zegt 21.000 reserveringen voor die auto te hebben. De zonneauto kost 29.900 euro; Sono Motors hoopt dus zo'n 100 miljoen euro met de campagne op te kunnen halen. Klanten kunnen er ook voor kiezen om een minder grote aanbetaling te doen, te doneren of het bedrijf geld te lenen. Betalingen worden alleen geaccepteerd als de campagne succesvol is, zegt Sono Motors.

Als er genoeg geld wordt ingezameld, verwacht Sono Motors het vertrouwen van investeerders te kunnen winnen en zo meer geld te kunnen inzamelen. Daarnaast zegt het bedrijf dan genoeg geld in kas te hebben om de auto in 2024 in productie te kunnen nemen en onder meer de vereiste apparatuur te kunnen betalen.

Mocht de campagne niet lukken, dan zegt het bedrijf de ontwikkeling van Sion te moeten staken en te moeten focussen op andere zonne-energieproducten. Het bedrijf werkt bijvoorbeeld samen met busfabrikanten om de daken van elektrische bussen van zonnepanelen te kunnen voorzien. Hier zou het bedrijf wel genoeg geld voor hebben.

De Sion is een elektrische hatchback met honderden zonnepanelen op onder meer het dak, de motorkap en de deuren. Die zouden volgens Sono Motors gemiddeld 112km per week aan actieradius kunnen leveren. De auto heeft verder een 54kWh-accu met een actieradius van 305 kilometer, ondersteunt bidirectioneel laden en kan binnen 35 minuten tot 80 procent worden opgeladen. Waar andere EV-fabrikanten als Lightyear eerst focussen op de dure luxemodellen waar meer marge op zit om daarmee goedkopere auto's te kunnen financieren, richtte Sono Motors zich meteen op die goedkopere auto's.

Sono Motors Sion
Sono Motors SionSono Motors SionSono Motors SionSono Motors Sion

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 09-12-2022 13:04
104 • submitter: Dookiy

09-12-2022 • 13:04

104

Submitter: Dookiy

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Reacties (104)

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Joosie200 9 december 2022 15:04
Het blijft klinken als een prima plan. Een lightyear benadering verpakt in een BMW i3. Maar om nu je te committeren aan een aanbetaling in een reeks van rondes voor nieuw geld voor Sono en nul zicht op een feitelijke release? Op kickstarter 1k aanbetalen en niet terug krijgen (bijv ebike) is van minder grote impact dan je vastzetten op 27k en er niks van terug gaan zien. Zelfs al incasseren ze pas bij een succesvolle campagne.

Voor dat bedrag kun je ook shoppen voor een MG 4 standard, Opel Corsa e. En oké levertijden betekenen niet nu betalen en morgen rijden bij een nieuw exemplaar. Maar bij Opel/MG rij je volgend jaar wss nog wel rond in je nieuwe EV. Bij Sono moet ik het nog zien. Bij een faillissement ben ik benieuwd of de curator nog om een nabetaling kan vragen bijvoorbeeld. Voor de zoveelste keer verlegen zitten om kapitaal wat een investeerder niet wil geven en het ophalen bij de beoogde eindgebruiker klinkt risicovoller dan hoe ze het over willen brengen.
Blokker_1999
@Joosie2009 december 2022 20:59
Let op, zelfs als de campagne succesvol is, is er nog geen enkele garantie op succes. Ben zonet even over hun website gegaan, en wat ik dan lees jaagt mij bijna schrik aan.

In deze ronde, tegen eind Januari, wil men 50 miljoen ophalen. Dat is nog mogelijk. Men heeft blijkbaar ook al 70 miljoen aan investeringen toegezegd gekregen vanuit andere bronnen, maar tegen eind 2023 moeten ze daar bovenop nog eens 84 miljoen verzamelen om de productie effectief te kunnen starten.

Vandaag hebben ze ongeveer 55 miljoen aan middelen beschikbaar met een operationele kost (denk lonen, huur, ...) van tussen de 4 en 4,5 miljoen euro per maand, Dat wil zeggen dat je puur op je OpEx op een goed een jaar door je huidige middelen doorzit. Vandaar ook dat men extra geld nodig heeft.

Ze geven zelf aan dat ze verwachten het komende jaar een gunstigere markt aan te treffen om die financiering rond te krijgen, maar dan stel ik mij direct de vraag: wat weten zij dat wij niet weten? We zitten nog altijd met een zeer laag vertrouwen van investeerders en hoge inflatie.

En dat geven ze gelukkig ook zelf toe. Op hun pagina over de financiele toestand schrijft men ook dat er een reeele kans is dat men in het najaar van volgend jaar alsnog zal moeten stoppen als die financiering dan faalt.

En gelijktijdig kan het zelfs zijn dat ze bepaalde investeerders afschrikken. Sono heeft recent een ronde door de VS gemaakt met de Sion om met investeerders te gaan spreken, alsook de media en liefhebbers van het merk. Dat is mooi, maar ze schrijven nu ook dat er voorlopig geen plannen zijn om de Sion naar de VS te brengen daar dit de focus wegneemt van de Europese release. Schrikt zoiets Amerikaanse investeerders niet af? Het doel was om investeerders aan te trekken en de prijs op de beurs (NASDAQ: SEV) op te krikken. Wel, dat lijkt bij deze dan niet geslaagd te zijn want deze nieuwe campagne duwt de beurswaarde verder de dieperik in, -20% op dit moment. En sinds de IPO vorig jaar is dat een verlies van meer dan 96%.

Alles kan, maar ...
noes @Joosie2009 december 2022 23:58
Een eventuele curator heeft normaliter niks te eisen, er is ook niks geleverd. Je plaatst een bestelling en betaalt bij aflevering.

Maar... het kan zijn dat de voorwaarden heel rot zijn opgeschreven en je dus wel iets verschuldigd kan zijn. Lijkt me niet, en denk dat een rechter dat ook wel onderuit schoppen kan, want (consumenten)recht gaat boven overeenkomst. Blijft een nare situatie.
MSalters
@noes10 december 2022 18:22
Een koopovereenkomst moet wel verplichtingen voor beide partijen met zich meebrengen. Als Sono z'n verplichtingen niet meer nakomt, dan vervalt daarmee ook jouw betaalverplichting. Dat staat los van consumentenrecht.
noes @MSalters10 december 2022 23:32
Dat is precies wat ik bedoelde te zeggen :)
divvid 9 december 2022 13:23
probleem is dat kleine auto's in verhouding met hun gewicht en benodigde energie per km, weinig oppervlak hebben. Ik snap de dure 'strijkijzer' modellen van Lightyear wel, meer oppervlak, maar ook die halen de beloofde specs niet (in NL)
basfromasd @divvid9 december 2022 13:36
Het is geen kleine auto. De afmetingen zijn gelijk aan die van een Renault Espace uit de jaren negentig. Hij is ook erg ruim en praktisch van binnen (ik heb vorig jaar een proefrit gemaakt). Voor mij is dit een ideale auto: betaalbaar, elektrisch, zelf te repareren en er past veel in. De zonnepanelen vormen een extra voordeel, maar als ze het overleven zal ik hem meestal gewoon in de laadpaal steken.
Haddockk @basfromasd10 december 2022 03:24
Inderdaad, 650 liter aan ruimte achterin vind ik best riant.
Tortelli @divvid9 december 2022 13:35
De panelen op een auto zelf plaatsen lijkt leuk maar is vooral voor de bühne. Je hebt extreem dure panelen nodig, kom totaal op 500 – 1000 Wp aan vermogen totaal schat ik? Dit (en meer) op een gebouw (woning, kantoor) plaatsen is veel efficiënter.

In een land als Spanje zou dit nog wel redelijk kunnen renderen, in Nederland wek je per dag nu een paar honder watt op waarschijnlijk. Kun je maximaal een kilometer rijden :D.
Pierz @Tortelli9 december 2022 16:18
Toch beweert Sonomotors dat een bodypanel met zonnecellen minder kost dan hetzefde panel in gespoten staal. Sterker nog, dat is precies de tak van hun bedrijf waar de investeerders wèl mee door willen.
scsirob @Pierz10 december 2022 13:34
Daar zou ik graag onderbouwing van willen zien. Als die bewering zou kloppen, dan zouden andere fabrikanten dezelfde materialen inzetten, ook als ze er geen zonnepanelen van maken.
Pierz @scsirob10 december 2022 18:28
Dat heb ik momenteel niet paraat (stond vroeger op de site, maar is weg sinds de solar sectie is uitgebreid naar bussen en vrachtwagens), maar ik denk niet dat andere fabrikanten dat overnemen. De besparing zit namelijk voor een groot deel in de spuiterij. En een deel in de energie die nodig is voor metaal vs polycarbonaat. Sonomotors is van plan om de Sion zonder enige finishing te leveren. Daar kan je ook wat van vinden natuurlijk ;)

[Reactie gewijzigd door Pierz op 31 juli 2024 13:32]

Accretion @Pierz10 december 2022 10:38
Ja, maar bij een auto heb je minder oppervlakte, dus als je hetzelfde paneel legt; heb je niet genoeg opbrengst.

Het punt is dat je makkelijker/beter het dak van je huis vol kunt leggen met panelen en dan een normale/goedkopere EV kunt nemen.

Dus ja, het is niet raar dat de investeerders de rotte delen weg willen snijden en zich willen focussen op iets waar wel een business case voor is?
Pierz @Accretion10 december 2022 12:32
Daarmee mis je het punt van zonnepanelen op een auto. Het is bedoeld voor voor auto’s die afhankelijk zijn van openbare laadpalen. Die hoeven met zonnepanelen minder vaak te stekkeren. Dat levert niet alleen voordeel op voor de berijder. Ook de laadinfrastructuur is er bij gebaat.

Overigens heb je denk ik te snel gelezen, want de zonnepanelen tak is degene waarvoor investeerders wel warmlopen.
calvinbenik @Tortelli9 december 2022 14:58
Het grote voordeel van autos met zonnepanelen is dat je ze niet hoeft op te laden wanneer je ongeveer 30 km van je werk woont. Hierdoor zou ik bijvoorbeeld voor mijn huis kunnen parkeren in plaats van 100m verder op.
Tortelli @calvinbenik9 december 2022 15:35
Probleem is alleen dat je auto leeg is aan het eind van de dag, en de zon dan al (grotendeels) onder is. Of je moet snachts werken natuurlijk.
Jerra @Tortelli9 december 2022 16:07
Want elke werkgever ter wereld heeft alleen maar parkeerplaatsen in de schaduw?
Tortelli @Jerra9 december 2022 16:15
Als je het alleen op het zonnepaneel laden moet doen, zal je de laadtijd snachts ook nodig hebben. Met zeg 1 kW piek ga je maximaal een 6-7kWh per dag opwekken (waarschijnlijk haal je dit niet ivm ongunstige ligging etc). Met een verbruik van 0,2kWh per kilometer zou je zo’n 30km per moeten kunnen komen. Als je enkele reis 30 km is…. Gaat dit nogal een uitdaging zijn. Leuk idee maar in de praktisch niet bruikbaar.

En dan hebben we het al helemaal niet over het winterseizoen. Op mijn huis en veranda haalde ik vandaag 0,3 en 0,4 kWh/kW (met 15,9kW piek levert dit een 6kWh op...). In dat scenario zou je met de auto dus maar 0,3 of 0,4kWh totaal opwekken. Genoeg voor 1,5-2km.
Haddockk @Tortelli10 december 2022 02:52
Vergeet niet dat hij bovendien ook stroom aan je huis kan leveren. Een thuisbatterij dus, die ook nog eens een auto is.
Accretion @Haddockk10 december 2022 10:40
Maar dat kunnen meer EV's.

Dan kun je de zonnepanelen beter op je huis leggen en vanuit daar de auto opladen.

Dat is qua schaduw en prijs/kWh een stuk gunstiger.

En m'n huis slijt niet zo hard als m'n auto.
scsirob @Tortelli10 december 2022 13:41
Die 0.2kWh/km is een beetje optimistisch lijkt me? Met 54kWh aan accu wordt een range van 305km geclaimed. Je kunt het niet één op één vertalen maar dan zit je meer in de orde van grootte van 0.6kWh/km.

Uiteindelijk zou ik wel eens willen zien of het opgewekte vermogen van de panelen echt opweegt tegen het extra gewicht wat meegesleept moet worden voor de panelen, de bekabeling en de elektronica.
Blokker_1999
@Jerra9 december 2022 21:05
Nee, maar hoe efficient gaat dit werkelijk zijn? Men verwacht een piekvermogen van 1,2kWp. Dat klinkt niet slecht, totdat je bedenkt dat de zon nooit op alle panelen gelijktijdig onder goede hoek kan staan. De zon kan niet op de koffer en de motorkap gelijktijd goed schijnen, ook niet op de linker en rechterzijkant gelijktijdig. In de praktijk zal je dus hoogstens een 600 a 700W halen in de meest ideale omstandigheden.

Maar die zijn er ook weer niet zoveel. Als je geparkeerd staat is de kans groot dat je minstens een deel van de dag ook weer shaduw om je heen gaat hebben.

Sono geeft zelf aan dat de wagen ongeveer 112km per week kan toevoegen, dat is nog geen 20km per dag gemiddeld. En dat onder ideale omstandigheden, in het zuiden van Spanje,

Elke kilometer is mooi meegenomen, daar niet van. En als het kan zonder of met beperkte meerkost voor de productie ben ik er zeker niet op tegen. Maar de meerwaarde is beperkt en je moet je de vraag stellen of die panelen en de grondstoffen ervoor niet beter ergens anders hadden gebruikt kunnen worden.
Haddockk @Blokker_199910 december 2022 02:56
Ik heb het goed berekend: ik kan er voor woon-werkverkeer gratis mee rijden zonder bij te laden, ik woon ongeveer 15 km van mijn werk. In de winter met donkere dagen is de kans op heel af en toe bij laden natuurlijk wel iets groter.
En als ik verder weg moet zijn, dan zijn het toch maar mooi gratis extra kilometers.
blissard @Haddockk10 december 2022 09:27
Mijn zonnepanelen leveren nu al vrijwel niets op. En die zijn ideaal gepositioneerd. In de winter kun je voor deze auto rekenen op altijd bijladen. Die panelen doen dan niets (significants).

[Reactie gewijzigd door blissard op 31 juli 2024 13:32]

SuperDre @Jerra9 december 2022 20:52
Maar je moet dus ook weer naar huis rijden waardoor wat je misschien bij je werkgever op de parkeerplaats hebt bijgeladen dus weer op is.
Keypunchie @calvinbenik9 december 2022 15:13
Behalve in de winter…

Het is een heel leuk idee, panelen op de auto, maar het alternatief: een net iets grotere batterij, is goedkoper en effectiever.
Haddockk @calvinbenik10 december 2022 03:26
Precies, daarom verwacht ik eigenlijk dat Nederlanders hier in de toekomst massaal voor zullen gaan. Zolang hij maar in het zonnetje, of in ieder geval daglicht kan staan.
C64Boy 9 december 2022 14:41
Tja als je dit vergelijkt met bijvoorbeeld deze (die overigens wel al geproduceerd wordt):

https://www.e-go-mobile.com
dan weet je genoeg. Het ziet er moderner uit, is betaalbaar en in elk geval beschikbaar/ te koop.
Het is wellicht niet ieders smaak, maar het is naar mijn mening een kek autootje met voldoende innovatie.
Zonnecellen op de auto plakken is niet echt innovatief: een carrosserie ontwerpen die makkelijk door robots in elkaar kan worden gezet en met plaatmateriaal dat niet gespoten hoeft te worden om zo de productiekosten in de grip te houden dat is wel innovatie.
Blokker_1999
@C64Boy9 december 2022 21:19
Met dat ie beschikbaar is heb je dan ook alles gezegd. Je kan dit toch niet vergelijken met de Sion? Een klein stadswagentje, letterlijk klein, tegenover een ruime monovolume. Geen V2L mogelijkheden. Een motortje dat 60pk doet en ondanks het kleine formaat alsnog meer dan 18kWh/100km verbruiken. Ik ken crossovers die minder verbruiken. En volgens hun website is de homologatie ook nog niet rond.

Dat is een leuk karretje om boodschappen mee te gaan doen, als tweede wagen erbij. Maar als ik moest kiezen tussen die e.go of een Sion als enige wagen? Die keuze was verdomd snel gemaakt, en niet in het voordeel van dat kleine, leuk uitziende karretje.
Robbierut4 9 december 2022 13:14
Dit lijkt mij toch wel vrij kansloos.

Niemand gaat toch een aanbetaling doen voor een product wat op omvallen staat? Grote kans dat je je geld kwijt raakt als ze toch geen investeerders kunnen overhalen.

Mensen die eerder ingestapt zijn zullen nu ook wel het zweet uitbreken.
air2 @Robbierut49 december 2022 13:26
Daarom geven ze ook aan dat de betaling alleen geaccepteerd wordt als de campagne succesvol is. Dus mochten ze te weinig geld binnenhalen dan betaal je niet.
Blokker_1999
@air29 december 2022 13:45
Mijn grootste probleem met deze campagne is dat het niet de eerste keer is.

Toen ze begonnen, hebben ze crowdfunding opgezet, dan hebben ze pre-orders opengezet waarbij mensen toch al een mooi bedrag mochten betalen om op die lijst te komen. Dan hebben ze, ik geloof 2 jaar terug, ook al een keer zo een financieringsronde gedaan waarbij het beoogde doel ook niet gehaald werd, en toen hebben ze die campagne maar gewoon verlengd om dan enkele weken later alsnog hun doel te behalen. En nu is het geld weeral op.

Daar komt bovenop dat de prijs van de wagen ook aanzienlijk is gestegen in al die jaren. Van net onder de 20k bij introductie al die jaren terug naar net onder de 30k vandaag. Nu komen ze af met productie in 2024, dat is dus voor de meeste mensen nog +2 jaar wachten op die wagen want de eerste maanden van productie zullen zeer traag gaan, zoals met elk nieuw model. En dat terwijl er vandaag net enorm veel BEVs op de markt komen, en ook al enkele in die prijsklasse.

Dus ja, dit begint mij stilaan kansloos te lijken na al die jaren. Toen de Sion geintroduceerd werd dacht ik zelf na over mij op de lijst te zetten. Ondertussen rij ik al +3j met een BEV en is de Sion nog altijd niet in productie. Ik vraag me ook af hoeveel van de initiele reserveringen er ondertussen nog wel zo een wagen wensen, want ik verwacht dat sommige het wachten toch ook wel moe zijn.
oks @Blokker_19999 december 2022 14:08
Tja het nieuwe komt niet zomaar. En crowdfunding is ook een manier om iets tot volwassenheid te brengen. Het is vaak zo dat je in eerste instantie denkt dat je niet zoveel geld nodig hebt. En dan kom je er achter wat er bij komt kijken om zo iets dergelijkes op schaal te gaan produceren. Zonder naïviteit geen start zal ik maar zeggen. Tesla heeft precies hetzelfde gedaan. Wellicht in iets betere omstandigheden. Nu zul je dus een keuze moeten maken. Ga je helpen met de volgende iteratie of laat je alle opgedane ervaring en kennis en inzichten teloor gaan door een gebrek aan een middel... geld.
Ik krijg de neiging om te doneren moet ik zeggen. Een auto bedrag is nog wat anders dat wel... maar dat is mijn persoonlijke situatie...
Blokker_1999
@oks9 december 2022 14:44
Er is niets mis met crowdfunding, maar de vorige investeringsronde die ze hebben gedaan had eigenlijk voldoende moeten zijn om te zeggen dat het niet gaat lukken. Je haalt je doelstelling niet en in plaats van eerlijk te zijn en de handdoek in de ring te gooien verleng je de deadline met een maand. Want het gat was toen niet klein. Blijkbaar vliegt de tijd want we schreven toen eind 2019. Men beoogde 50 miljoen op te halen maar had bij de deadline slechts 32,5 miljoen opgehaald. De deadline werd opgeschoven en een bijkomende 20 miljoen euro werd toen opgehaald.

In 2021 stond het bedrijf evenwel opnieuw aan de rand van het bankroet en heeft dan in 2021 ook de beurs opgezocht waarbij 135 miljoen werd opgehaald waarna de prijs in essentie in elkaar is gezakt, van $25 bij de lancering naar $1,11 op moment van schrijven.

Ondertussen groeit het bedrijf, werken ze ook aan diversificatie, maar nu zitten ze dus opnieuw op een punt waar er weer geen geld is voor het produceren van de wagen.

Sono geeft zelf aan reeds 264 miljoen euro geinvesteerd te hebben, en komt nu opnieuw 50 miljoen vragen, diezelfde 50 miljoen die eind 2019 voldoende had moeten zijn om porductie te halen. Welke garanties kan dat bedrijf nog geven? Vergeet niet dat deze 50 miljoen nodig is voor pre-productie van de wagen. Wie zegt dat op het moment dat men klaar is voor productie, er nog geld gaat zijn voor productie? Want met de huidige gang van zaken denk ik: men sleept zich van milestone naar milestone.

Sono kan wel zeggen dat ze voldoende in kas hebben voor die productie van de preorders, maar wie durft daar garanties over geven? En wie durft, gegeven al die vorige investeringsrondes, nu ineens het bedrag voor een volledige wagen neer te leggen voor een bedrijf dat al jarenlang de kosten blijkbaar onderschat.

Ik vind de Sion nog altijd een heel mooi concept, maar het telkens blijven uitstellen en lanceren van nieuwe financieringsrondes geeft echt geen vertrouwen.

De vergelijking met Tesla gaat ook niet helemaal op. Die hebben initieel vooral op privaat kapitaal gewerkt met de roadster. Publieke funding, door pre-orders had je pas veel later bij hen.
B127 @Blokker_19999 december 2022 16:49
Dit. 3500 Sion's van €26900 is bijna 100 miljoen euro! Ik heb er eerlijk gezegd wel vertrouwen in dat sion een auto kan bouwen met genoeg geld, maar sommige auto's kosten 1 miljard of meer om te ontwikkelen en als ze dat moeten gaan ophalen met crowdfunding, dan gaat het hem gewoon niet worden. Als de solar business wel winst maakt dan is daar op focussen misschien helemaal niet zo'n slecht idee.
We zitten op het moment van schijven op 142 van de 3500 sion's met nog meer dan 48 dagen te gaan. Het kan beide kanten op, dus ik ben benieuwd.
Haddockk @B12710 december 2022 03:07
Dat klopt, maar de meeste ontwikkelingen en kosten daarvan hebben ze al achter de rug. Daarvoor hadden ze destijds meer dan 50 miljoen euro opgehaald. Dat ging daarna besteed worden aan vooral de kostbare ontwikkeling van de prototypes. Met het nieuw te verkrijgen geld gaan machines voor de massaproductie aangeschaft worden. Ik heb er dan ook vertrouwen in.
B127 @Haddockk10 december 2022 03:13
De meeste ontwikkelingskosten hebben ze inderdaad achter de rug, maar massaproductie kost ook klauwen met geld en als ze alle kosten tot nu onderschat hebben, hoe weet je dat ze dat nu niet ook doen?
bvdbos @Blokker_19999 december 2022 15:20
Bij de funding in 2019 was al bekend dat dit niet genoeg zou zijn om SOP te halen. Voor de rest heb je grotendeels gelijk trouwens.
oks @Blokker_199910 december 2022 11:09
Omdat 50 miljoen gewoon naïef is om een productieproces mee te starten natuurlijk. Maar ja ga je voor een groter bedrag dan gaat de crowd denken. Tja dat is wel wat veel. Wat ze niet vertellen is dat 50 miljoen bij de banken en de investeerders vaak een hefboom werking heeft. Dus bijv. 50 miljoen opgehaald betekend dat investeerders als banken etc het bedrag verveelvoudigen. Laten we zeggen met vier en dat is 200 miljoen en dat is een stuk realistischer... Maar ja leg dat maar eens uit in simpele termen...
Robbaman @air29 december 2022 13:29
Ja, en dan is de campagne succesvol, maar blijkt volgend jaar dat het toch te weinig was (verder stijgende energie of productiekosten bijvoorbeeld). Als ze dan niet weer mensen voor de kar kunnen spannen, dan is het geld van de aanbetalers al lang uitgegeven.

Ik snap @Robbierut4 z'n opmerking maar al te goed.
dasiro @air29 december 2022 13:30
de "campagne" is het ophalen van een bepaalde hoeveelheid geld, dat wil nog niet zeggen dat je er effectief een auto voor terug krijgt.
hrigteri @Robbierut49 december 2022 15:55
Ik vind het ook wel een spannend ding. Weg is weg.
Een van de voordelen van de campagne is om duidelijk te krijgen hoeveel ECHTE interesse er in je product is. Daarmee kun je andere investeerders dan mogelijk kietelen, dat die ook over de brug komen.
Robbierut4 @hrigteri9 december 2022 16:01
Ze hebben al 20.000 pre-orders. Wat voor investeerder vindt dat niet genoeg, maar 25.000 wel?
hrigteri @Robbierut49 december 2022 16:23
20.000 is echt niet genoeg voor een heel bedrijf op te zetten. ze hadden waarschijnlijk visioenen van zoals de Tesla met 600.000, of tenminste zoals de Hyundai Kona EV met 100.000.

De bedrijven achter die modellen hebben ook andere modellen in huis, dus zijn niet eens van 'die ene' afhankelijk.
Haddockk @hrigteri10 december 2022 03:12
Dat denk ik ook. Wanneer je erin slaagt om 100 miljoen bijeen te krijgen alleen al van je trouwe fans, dan geeft dat grote investeerders veel meer vertrouwen. Dat zal de financiële positie van SEV verder kunnen versterken. Bovendien geeft het geen 'verdunning' van de aandelen.
roawser @Robbierut49 december 2022 13:58
Niemand gaat toch een aanbetaling doen voor een product wat op omvallen staat?
Nu niet meer nee. Ik hd nog nooit van deze auto gehoord, tot gisteravond toen ik bij een lezing van Vincent Dekker (duurzaamheidscolumnist van dagblad Trouw) die aan het vertellen was dat hij geen Lightyear kon betalen maar binnenkort wel zijn Sion zou krijgen. Is dus een van die mensen die 25k geïnvesteerd heeft. Wel sneu voor die mensen, het lijkt me niet dat ze hun geld terugkrijgen maar hooguit een aandeeltje in de andere activiteiten van het bedrijf.
mphilipp @Robbierut49 december 2022 13:37
Het is Tesla ook gelukt... :+
sudo @mphilipp9 december 2022 16:49
Dat het Tesla gelukt is is een half wonder, je ziet nu ook bijvoorbeeld dat Lucid zwaar in de problemen zit.
Vorlon 9 december 2022 13:12
De Sono an sich vind ik een interessante auto, alleen die zonnepanelen had ik er liever niet op gehad. Dat maakt het ding onnodig duur. Ik heb mijn dak al volgelegd, dat is efficiënter dan dat anderhalve paneel op de auto.
Tintel @Vorlon9 december 2022 14:08
De Sion is een elektrische hatchback met honderden zonnepanelen op onder meer het dak, de motorkap en de deuren.
Nee, honderden panelen.... :?

Hoe dan? Of tellen we opeens anders? dak + motorkap + 4 deuren + 4 spatborden + achterklep = 11 plekken waar een 'paneel' zou kunnen worden geplaatst. En dat paneel wordt dan wel steeds kleiner en minder effectief.
Vorlon @Tintel9 december 2022 14:32
Ze bedoelen honderden cellen. Maar gezien de locatie van die cellen hebben de meeste een dramatische effectiviteit. Als ik twee 350wp panelen op mijn garage leg zijn die goedkoper en wekken meer op dan wat Sion op de Sono plakt.
Tintel @Vorlon9 december 2022 14:48
Dat dacht ik al (cellen) maar honderden klinkt natuurlijk lekker.

En idd - dat ding heeft toch een accu en staat toch ook stil op plaatsen waar laadpalen beschikbaar zijn?
HawksBrigade @Tintel9 december 2022 14:21
241 als ik goed heb geteld op de afbeelding in het artikel.
Strikt technisch klopt het wel dus…
ELD 9 december 2022 13:38
Kansloos, zonnepanelen moeten op daken en in velden. Op auto's is het echt onzin.
Verwijderd @ELD9 december 2022 14:12
Is dat per definitie zo? 10 jaar gelden hoorde je: kansloos, auto's rijden op benzine, elektriciteit is voor je huis. Blijkt dat die mensen toch fout zaten.

Zeker aangezien het stroomnet een grote uitdaging is lijkt het me juist toegevoegde waarde om zonnepanelen te gebruiken op plekken die niet door het stroomnet moeten. Een veld is leuk, maar als de infrastructuur op een gegeven moment zo groot wordt dat het niet meer te managen is, heb je alleen een veld met zonnepanelen (enige voordeel is een boer minder: :+).

Er is zeker een kans dat het niet werkt, maar als er niemand naar kijkt weet zeker dat het niet werkt. Het leuke van innovatie is juist dat er dingen worden geprobeerd die misschien niet werken.
Ik snap dat de maatschappij beweegt naar 'in 1x perfect of anders is je bedrijf een mislukking en was het nooit een goed idee', maar dat is een nekschot voor innovatie.
Natuurlijk prima dat jij het niks vindt, maar kruip niet meteen achter je toetsenbord om cynisch te doen en negativiteit te spuwen. Natuurlijk is het leuk om lekker radicaal te zijn 'DIT IS KANSLOOS'. Maar 1: het leven hoeft niet zo radicaal te zijn, dus doe even rustig. 2: het is pas kansloos om te roepen 'dit is hoe het hoort, alles wat niet dit is is niks', dat is namelijk letterlijk kansloos; je krijgt er nooit iets uit.
laurxp @Verwijderd9 december 2022 16:25
Ja.

In tegenstelling tot daken, staan auto's vrij vaak in de schaduw. Daarnaast zit de helft van de zonnecellen in de schaduw van de auto zelf. Ze gebruiken noodgedwongen extreem dure zonnecellen - voor een fractie van de prijs kan je een groter vermogen op je dak leggen.

En het laadvermogen is verwaarloosbaar. Volgens hun eigen informatie laad je onder ideale omstandigheden genoeg energie voor 16km per dag. Dat is 5% van de lading, een kwartiertje aan een reguliere laadpaal, of twee minuten aan een snellader. Iedere week een kwartier aan een snellader levert dus al meer acculading op dan deze peperdure zonnecellen.
SuperDre @ELD9 december 2022 20:57
Nouja, het idee ansich is natuurlijk niet slecht, maar het rendement van huidig beschikbare zonnepanelen is daar nog niet zo geschikt voor om het echt zinvol te maken voor een simpele personen auto. Grote bus en vrachtwagen maakt het wel wat interessanter als aanvulling om nog net ff wat extra KM's te rijden, vergelijkbaar met regeneratief remmen, maar daar natuurlijk niet afhankelijk van hoeven zijn.
mwolthers @ELD11 december 2022 13:06
Want?

Volgens mij kan je energie het beste opwekken waar het verbruikt wordt. En auto's zijn nogal grootverbruikers. Ik riep al lang voor ik Sono tegenkwam dat dit een logische combi zou zijn. Je vergroot je range en hoeft minder vaak aan de lader, en voor het klimaat is het ook beter.

Ik heb mijn aanbetaling verhoogd, en ben me bewust van het risico. Overigens zijn er meer redenen waarom de Sion voor mij een hele praktische auto zou zijn.
Jvann 9 december 2022 13:28
Jammer, ik vond dit een van de interessantste elektrische auto's van de laatste tijd. Goede ruimte en range voor een (voor elektrische auto's) lage prijs.
Blokker_1999
@Jvann9 december 2022 13:46
Even bij MG kijken?
Pasteis @Blokker_19999 december 2022 21:10
Even bij MG kijken?
Adviseer maar liever geen Chinese merken! China gaat onze markt namelijk de komende jaren overspoelen met diverse merken die scherp geprijst zullen zijn en logischerwijs veel in trek zullen gaan zijn. En dat gaat allemaal ten koste van de Europese automarkt (marktaandeel, banen, development etc...). Ik zou niet willen dat we als Europa nog afhankelijker gaan zijn van Chinese bedrijven.

Als het te mooi om waar te zijn is, dan is het ook. Wellicht profiteren we op korte termijn wel van de voordelige auto's, maar op lange termijn lijkt het me geen goede ontwikkeling.
Haddockk @Jvann28 december 2022 17:39
Nog niet wanhopen! De kracht van de crowd moet niet onderschat worden. Ik verwacht dat er een verlenging van de campagne aan gaat komen, maar dat ze wel het gewenst bedrag bijeen gaan krijgen.
Verder helemaal eens.
salipander 9 december 2022 13:25
Kom op Elon, Tesla heeft nog een klein model nodig onder de Model 3. Pak de Sono Sion op en laat deze uit de Teslafabriek rollen!
Ik heb van het begin af aan al m'n twijfels gehad over al die dure zonnepanelen op alle vlakken van de auto. Dat is gewoon niet rendabel. Ik denk dat ze teveel gefocust waren op hun achtergrond met zonnepanelen.

[Reactie gewijzigd door salipander op 31 juli 2024 13:32]

Haddockk @salipander10 december 2022 03:17
Dat blijkt dus mee te vallen. Deze zonnepanelen zijn namelijk helemaal niet kostbaar. Dat komt doordat er geen glas gebruikt wordt, ze flexibel zijn en er een speciale structuur aan is gegeven. Bovendien hoef je de auto niet van verf te voorzien wat veel geld scheelt, omdat de buitenkant grotendeels uit deze panelen bestaat.
jhnddy @Haddockk11 december 2022 09:04
Zonder glas... Dat klinkt wel als een slecht idee op een auto. Een keer een hagelbui en je al je panelen zijn defect.
Haddockk @jhnddy28 december 2022 17:42
Gelukkig zijn de engineers in München nu bezig om de Sion uitgebreid, onder andere hierop, te testen. De panelen zijn ter bescherming in een polymeeromhulsel ingesloten. Daarnaast zijn de panelen te vervangen na bijvoorbeeld een aanrijding. Hiervoor worden de Bosch onderhoudsstations ingeschakeld. Voor eenvoudigere reparaties kan men ook veel zelf doen.

[Reactie gewijzigd door Haddockk op 31 juli 2024 13:32]

ZeRoC00L @salipander9 december 2022 13:55
Alsof Tesla daar niet al zelf mee bezig is, hebben ze deze niet voor nodig.
Maar zolang ze nog alles verkopen wat ze kunnen maken zal Tesla weinig haast maken om een goedkoper model te ontwikkelen (goedkoper is minder marge).
Jeroenneman @salipander9 december 2022 14:39
Waarom zou Tesla met een Sion verder willen gaan?

Het lukt ze niet op eigen kracht, dus Tesla kan beter gewoon een hatchback versie van de Model 3 maken met een kleinere batterij.
rullzer 9 december 2022 14:18
Dit is toch jammer. Oud collega van me heeft die eerste aanbetaling gedaan. Toen best leuk dat je mee mocht stemmen over hoe bepaalde dingen er uit zouden gaan zien etc.

Maar ja die is inmiddels ook al lang op een andere auto overgestapt omdat het elke keer weer langer duurde.
litebyte @rullzer9 december 2022 14:25
Heel jammer. Zou mooi zijn als toch nog grote 'durf'investeerders worden gevonden, al moet je dan mogelijk als ontwikkelaars wat inleveren m.b.t. je idealen.
Blokker_1999
@rullzer9 december 2022 21:09
En dat is ook iets wat ik mij afvraag: van alle reserveringen die er ooit gemaakt zijn, hoeveel zouden er werkelijk in een bestelling worden omgezet? 60%? 80%? Sowieso niet de volle 100%, niet iedereen blijft wachten (of kan blijven wachten) en zeker niet iedereen heeft het geld voor er dan nog een andere wagen bij te nemen.
bvdbos @Blokker_199910 december 2022 22:03
Op 8-1-2019 had ik nummer 9104, op 8-12-2022 had ik nummer 6973
Dus in bijna 4 jaar hebben 2131 mensen hun reservering opgezegd. Ik ga er daarbij van uit dat dit veel mensen zijn die levering rond 2020 verwacht hadden...
LucW2 9 december 2022 14:22
Hyundai heeft ook zo'n projectje gehad met zonnepanelen op het dak, dat project is in stilte stopgezet, omdat er geen winstgevend rendement is en de meerkosten daarvan nooit iets zou opleveren, gewicht van de auto is te hoog en daar zit het spanningsveld.

Zonnepanelen op het dak van een vrachtwagen trailer is net zo effectief kansloos, het waren hersenspinsels die niet onderzocht waren in rendement. Je kan beter de ruimte onder een trailer vloer benutten voor een pakket accu's die de elektrische hybride vrachtwagen aan zijn stroom zou kunnen voorzien, want wegrijden in een 44 ton combinatie, trekt al bijna alle batterijen leeg, zelfde wat je nu al ziet in testen met een beladen caravan achter een EV, de range van 500 km is opeens nog maar120 km.

Investeren in waterstof hybride is het antwoord in het transport en Nederland investeert daar in, EV was een tussenstap
Jerra @LucW29 december 2022 16:10
Eerst ga je het hebben over het stilzwtten van projecten wegens lage rendementen en daarna zeg je dat the way to go bestaat uit lage rendementen?
SuperDre @LucW29 december 2022 21:00
Juist ja, en daarom hebben we dus al volledig EV vrachtwagens met behoorlijk bereik. En juist op trailers zijn zonnepanelen dus wel interessant om zo de range weer wat op te rekken, vergelijkbaar met regeneratief remmen, nee, niet bedoelt om puur op re rijden, maar vooral bedoelt als aanvulling (voorlopig).
Blokker_1999
@LucW29 december 2022 21:07
En nu gaan we eens tellen hoeveel waterstof vrachtauto's er zijn en hoeveel batterij elektrische er zijn ... Zelfs in de zwaarste klasses heb je vandaag al meerdere opties. Tesla was zelfs niet de eerste met de Semi.
Haddockk @LucW210 december 2022 03:00
De zonnepanelen op trucks en bussen die Sonomotors levert zijn vooral bedoeld voor de airco, of koeling van de koeltrailer. Dat scheelt nogal wat liters (2500L) diesel op jaarbasis.

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