Sono Motors zegt zonder extra geld ontwikkeling Sion-zonneauto te moeten stoppen

Sono Motors zegt geldnood te hebben en de ontwikkeling van de Sion-zonneauto mogelijk te moeten staken. Daarom is het bedrijf een campagne begonnen waarmee het duizenden aanbetalingen voor de Sion hoopt te krijgen om zo de productie toch te kunnen starten.

Het bedrijf bouwt nu preproductiemodellen van de Sion om de elektrische auto geschikt te kunnen maken voor de openbare weg, maar zegt extra geld nodig te hebben om de ontwikkeling te kunnen afronden en de auto in productie te kunnen nemen. Sono Motors zegt dat investeerders niet meer in het bedrijf willen investeren vanwege de huidige omstandigheden op de financiële markten. Daarnaast zouden de energiecrisis en pandemie ook een impact hebben gehad op de levensvatbaarheid van het bedrijf.

Sono Motors is daarom een campagne gestart waarbij het Duitse bedrijf hoopt dat particulieren en bedrijven 3500 zonneauto's vooruitbetalen. Het bedrijf zegt 21.000 reserveringen voor die auto te hebben. De zonneauto kost 29.900 euro; Sono Motors hoopt dus zo'n 100 miljoen euro met de campagne op te kunnen halen. Klanten kunnen er ook voor kiezen om een minder grote aanbetaling te doen, te doneren of het bedrijf geld te lenen. Betalingen worden alleen geaccepteerd als de campagne succesvol is, zegt Sono Motors.

Als er genoeg geld wordt ingezameld, verwacht Sono Motors het vertrouwen van investeerders te kunnen winnen en zo meer geld te kunnen inzamelen. Daarnaast zegt het bedrijf dan genoeg geld in kas te hebben om de auto in 2024 in productie te kunnen nemen en onder meer de vereiste apparatuur te kunnen betalen.

Mocht de campagne niet lukken, dan zegt het bedrijf de ontwikkeling van Sion te moeten staken en te moeten focussen op andere zonne-energieproducten. Het bedrijf werkt bijvoorbeeld samen met busfabrikanten om de daken van elektrische bussen van zonnepanelen te kunnen voorzien. Hier zou het bedrijf wel genoeg geld voor hebben.

De Sion is een elektrische hatchback met honderden zonnepanelen op onder meer het dak, de motorkap en de deuren. Die zouden volgens Sono Motors gemiddeld 112km per week aan actieradius kunnen leveren. De auto heeft verder een 54kWh-accu met een actieradius van 305 kilometer, ondersteunt bidirectioneel laden en kan binnen 35 minuten tot 80 procent worden opgeladen. Waar andere EV-fabrikanten als Lightyear eerst focussen op de dure luxemodellen waar meer marge op zit om daarmee goedkopere auto's te kunnen financieren, richtte Sono Motors zich meteen op die goedkopere auto's.