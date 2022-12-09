Japanse miljardair maakt passagiers eerste commerciële SpaceX-maanreis bekend

De Japanse miljardair Yusaku Maezawa onthult wie hem zullen vergezellen op de eerste commerciële maanreis van SpaceX. Het gaat onder anderen om de Amerikaanse dj Steve Aoki, de eveneens Amerikaanse youtuber Tim Dodd en de Zuid-Koreaanse rapper T.O.P.

Naast bovengenoemde personen gaan ook de Britse en Ierse fotografen Karim Iliya en Rhiannon Adam, de Amerikaanse filmmaker Brendan Hall, de Indiase acteur Dev Joshi en de Tsjechische artiest Yemi A.D. mee. De reserveplaatsen zijn toebedeeld aan de Japanse danser Miyu en de Amerikaanse snowboarder Kaitlyn Farrington. In totaal hebben meer dan een miljoen mensen zich aangemeld voor de reis.

Omdat Maezawa alle beschikbare stoelen kocht, mag hij zelf bepalen wie er met hem meereizen. De reis moet ongeveer zes dagen duren en staat gepland voor 2023. Er zal gebruik worden gemaakt van de Starship-raket, waar momenteel nog de laatste hand aan wordt gelegd. De crew zal binnen 200 kilometer van het maanoppervlak reizen, aldus SpaceX.

In 2018 werd al bekend dat Maezawa de eerste betalende toerist voor een reis rond de maan was. De Japanner heeft zijn vermogen onder meer te danken aan zijn modemerk Zozo. Eerder bracht hij al twaalf dagen door in het ruimtestation ISS.