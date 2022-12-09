Japanse miljardair maakt passagiers eerste commerciële SpaceX-maanreis bekend

De Japanse miljardair Yusaku Maezawa onthult wie hem zullen vergezellen op de eerste commerciële maanreis van SpaceX. Het gaat onder anderen om de Amerikaanse dj Steve Aoki, de eveneens Amerikaanse youtuber Tim Dodd en de Zuid-Koreaanse rapper T.O.P.

Naast bovengenoemde personen gaan ook de Britse en Ierse fotografen Karim Iliya en Rhiannon Adam, de Amerikaanse filmmaker Brendan Hall, de Indiase acteur Dev Joshi en de Tsjechische artiest Yemi A.D. mee. De reserveplaatsen zijn toebedeeld aan de Japanse danser Miyu en de Amerikaanse snowboarder Kaitlyn Farrington. In totaal hebben meer dan een miljoen mensen zich aangemeld voor de reis.

Omdat Maezawa alle beschikbare stoelen kocht, mag hij zelf bepalen wie er met hem meereizen. De reis moet ongeveer zes dagen duren en staat gepland voor 2023. Er zal gebruik worden gemaakt van de Starship-raket, waar momenteel nog de laatste hand aan wordt gelegd. De crew zal binnen 200 kilometer van het maanoppervlak reizen, aldus SpaceX.

In 2018 werd al bekend dat Maezawa de eerste betalende toerist voor een reis rond de maan was. De Japanner heeft zijn vermogen onder meer te danken aan zijn modemerk Zozo. Eerder bracht hij al twaalf dagen door in het ruimtestation ISS.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 09-12-2022 12:28 203

09-12-2022 • 12:28

203

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Reacties (203)

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JP1980 9 december 2022 12:39
Tim Dodd heeft vind ik een mooi youtube kanaal en is buitengewoon technisch op de hoogte over ruimtevaart. Hij heeft urenlang een interview en rondleiding mogen doen over Starbase van SpaceX. Gun het hem van harte. (kanaal is 'everyday astronaut')
mphilipp
@JP19809 december 2022 13:02
Sterker nog: Tim is zijn youtube avontuur begonnen met de aankondiging van deze meneer om een ruimtevlucht te maken. Little did he know... :+
RJG-223
@mphilipp9 december 2022 14:08
Sterker nog: Tim is zijn youtube avontuur begonnen met de aankondiging van deze meneer om een ruimtevlucht te maken. Little did he know... :+
Huh ? Tim Dodd was al veel langer actief op Youtube. De eerste 'everyday astronaut' video die zichtbaar is dateert van ruim anderhalf jaar eerder, en mijn indruk is dat dat niet echt zijn eerste video was. Hij zegt zelf dat hij in 2016 begonnen is. Dus misschien een paar maanden daar voor ?

Hij zegt ook dat zijn eerste 'educational' video in 2017 was, dus nog steeds wellicht een jaar eerder dan de eerste aankondiging van deze vlucht.

Edit: OK, hij zegt zelf dat zijn video in 2017 over dit onderwerp zijn eerste video was, toen zou die vlucht nog in de crew dragon zijn, maar dat lijkt dus niet te kloppen. Of misschien heeft hij zijn oudere video's later gepubliceerd ? Feit is, dat zijn eerste video die op Youtube staat, van een paar maanden eerder is.

[Reactie gewijzigd door RJG-223 op 25 juli 2024 17:53]

Notlupus 9 december 2022 12:36
Modeontwerpers, Youtubers en rappers. Ik kan niemand verzinnen die ik het meer gun en het meer verdienen om als ruimtepioniers de geschiedenis in te gaan. Insert kots emoji. Minnen mag hoor.
svenvbins @Notlupus9 december 2022 12:40
De meesten ken ik niet, maar YouTuber Tim Dodd lijkt me juist enorm geschikt gezien zijn populaire account "Everyday astronaut".
Falcon @svenvbins9 december 2022 13:22
Zeker, dat vind ik nou ook. Zeker omdat Tim uiteindelijk Musk heeft geholpen.
Alxndr @Falcon9 december 2022 15:06
Wat bedoel je? (sorry, ik open principieel geen tiktok links)
pagani @Alxndr9 december 2022 15:09
Tim heeft regelmatig wandelingen over het SpaceX terrein gemaakt met Elon. Tim gaf ondermeer een opmerking aan over een stuk techniek in de trant van "waarom doe je het niet zo?", toen heeft Elon het licht gezien en het hele design van dat component omgegooid.
Alxndr @pagani9 december 2022 15:21
ah dit filmpje (of deel twee of drie van deze serie op Youtube)

Ik moet zeggen dat ik één zo'n (redelijk voor de hand liggende) opmerking in het niets vind vallen met hoe hij met zijn youtube kanaal ruimtevaart toegankelijk maakt voor het gewone publiek.
pagani @Alxndr9 december 2022 15:24
Daar ben ik het zeker ook mee eens, hij is een extreem goed stukje marketing voor deze reis, want vrijwel iedereen met een wat diepere interesse voor de ruimtevaart volgt zijn video's wel.
Milanobrotchen @Alxndr9 december 2022 16:21
A man of culture 8-)
wankel @Milanobrotchen10 december 2022 00:46
A man of culture 8-)
.. as in ... The Culture?
flippy @svenvbins9 december 2022 13:01
klopt de titel eindelijk ook een keer. :+

gun het die gast zeker wel.
DigitalExorcist @Notlupus9 december 2022 12:56
Tot nu toe zijn het vooral érg goed geconditioneerde militairen geweest, anders kom je niet zomaar als astronaut bij de NASA aan de bak. Ok en af en toe wat PR-materiaal zoals docenten en zo. Maar 'zomaar' een random persoon als een rapper of zo gaat never nooit die kans krijgen.
dasiro @DigitalExorcist9 december 2022 13:24
om dit hoopje mensen de ruimte in te schieten wil je dan ook geen overheidsgeld misbruiken. Dat een of andere rijkaard het wel wil betalen is zijn beslissing
DigitalExorcist @dasiro9 december 2022 13:25
Precies. Dus waarom dan niet gewoon 'normale' mensen .. :)
dasiro @DigitalExorcist9 december 2022 13:27
hij is ook geen 'normale' mens, dus waarom wél als het zijn geld is
DigitalExorcist @dasiro9 december 2022 13:29
Nja hij moet toch zelf weten wat ie met z'n geld doet. Maar in plaats van enorm getrainde en ervaren straaljagerpiloten te laten vliegen neemt hij 'gewone' stervelingen mee. Prima toch. Lekker laten gaan. Eerst maar eens zien of Starship van de launchpad komt en niet ineens 's werelds duurste vuurbal wordt.
IStealYourGun @dasiro9 december 2022 13:29
Een deel van de ontwikkeling gebeurt gewoon met nasa contracten dus die dragen bij aan de ontwikkeling. Er is wel maar weinig bekend over hoe groot dat aandeel is.
N0lan @IStealYourGun9 december 2022 13:48
De Dear-moon deal was gemaakt nog lang voordat Nasa het Artemis contract aan SpaceX gaf. Wat je zegt slaat de plank behoorlijk mis.
IStealYourGun @N0lan9 december 2022 14:00
Dat is niet het enige contract, het cryogenic refueling in orbit is ook een contract van nasa dat noodzakelijk is voor starship om naar de maan te geraken.

En zo zijn er nog enkele contracten dat ze gebruiken voor de ontwikkeling van starship. En dat is oké he.
N0lan @IStealYourGun9 december 2022 14:14
Ook dat contract is ruim twee jaar later gekomen.
Mijn punt is dat Maezawa in een vroeg stadium van de ontwikkeling van Starship een mega investering in het project heeft gedaan. Dat heeft in dat stadium meer bijgedragen dan de contracten van NASA. Daar moet je niet achteraf zuur over gaan doen.
IStealYourGun @N0lan9 december 2022 15:24
Dus... Als ze geen nood hadden aan die contracten dan hadden ze die wel niet aangenomen. Vermoedelijk komen ze er niet met de investering van Yusaku Maezawa alleen. And again, dat is oké, space is niet goedkoop (op dit moment).
RJG-223
@IStealYourGun9 december 2022 16:01
Als ze geen nood hadden aan die contracten dan hadden ze die wel niet aangenomen
Huh ???? Een bedrijf neemt contracten aan omdat het bij de bedrijfsvoering hoort. SpaceX zit in de ruimtevaartbusiness, dus neemt het ruimtevaartcontracten aan. Als ze die contracten wel kúnnen doen, ze binnen de business passen (en dat doen ze), en SpaceX zou ze niet proberen te krijgen zou dat juist extreem onzakelijk zijn, en dan zouden de aandeelhouders (terecht) klagen. En als je naar dit specifieke contract kijkt: er zijn maar een paar bedrijven die het kúnnen doen, en SpaceX was blijkbaar het bedrijf die het het goedkoopst kon, en tevens geloofwaardig was. Dát is pas zakelijk !

Ga je Boeing, Blue Origin, ULA, Arianespace, etc. ook beschuldigen van 'contracten aannemen omdat ze er nood aan hebben' ? Of wil je gewoon even SpaceX-bashen, of Elon-bashen ?
dasiro @IStealYourGun9 december 2022 13:32
de ontwikkeling ja, maar dat is om het product tot een goed einde te brengen. Ga er maar van uit dat ze op wat nuttige testen na voor deze vlucht niet al te veel zullen hebben bijgedragen.
gp500 @DigitalExorcist9 december 2022 19:36
Nee hoor, dat heb je mis.
De doorlopende bemanningen van het ISS zijn professioneel maar militair geweest zijn is een bijkomstigheid geen voorwaarde.

In deze selectie zie ik in de helft geen waarde, behalve marktwaarde voor zichzelf.
Terracotta @gp50011 december 2022 09:08
Het is een toeristisch reis as in: voor de fun van de mensen die betalen.
RJG-223
@DigitalExorcist9 december 2022 17:28
goed geconditioneerde militairen
Je bedoelt waarschijnlijk: militairen met een goede conditie. Conditioneren is iets heel anders: algemeen, klassiek, operant.
DigitalExorcist @RJG-2239 december 2022 20:47
Goed getraind dan ;)
lulkoekje @RJG-22310 december 2022 02:11
Hij bedoelde inderdaad wat anders maar had geen ongelijk. :Y)
Polderviking @Notlupus9 december 2022 12:42
Ik kan niet spreken voor de rest van de mensen hier want geen idee wie dat zijn maar die Youtuber is Everyday Astronaut en dat vind ik toch wel passend en gun ik dat oprecht wel.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 25 juli 2024 17:53]

Stefandepefan @Notlupus9 december 2022 13:03
Steve Aoki wil misschien nog wel testen of taarten gooien in de ruimte ook lukt? ;)

Overigens had ik begrepen dat zijn vader een avonturier was die met een luchtballon de Stille Oceaan over was gegaan, dus misschien komt daar die drang vandaan om een tour langs de maan te nemen.
Alxndr @Notlupus9 december 2022 15:13
Welk lijstje lees jij?

Ik zie geen modeontwerper, maar één youtuber (die een icoon is wat betreft ruimtevaart) en één rapper. Voor de rest zijn het creatievelingen, mensen die de ervaring anders (beter?) kunnen delen dan een wetenschapper.

Bovendien gaat het hier om een commerciele/toeristen vlucht, dat de eerste daarvan "pioniers" genoemd worden is toch niet vreemd? Ik zal al bijna denken dat je gewoon ordinair jaloers bent.
Verwijderd @Notlupus9 december 2022 19:31
Ik zie nog wel eens een commerciële vlucht voor seks vluchten ook in space :+
icecreamfarmer @Notlupus9 december 2022 12:51
Het idee was juist artiesten ipv wetenschappers mee te nemen zodat ze hun ervaringen konden uitdrukken in kunst.

Ergens wel Nobel.

En deze mensen dienen als testpersonen. Als het mis gaat ben je alleen wat rappers kwijt.

[Reactie gewijzigd door icecreamfarmer op 25 juli 2024 17:53]

Hatsjoe @icecreamfarmer9 december 2022 13:09
En Tim Dodd, wat wel een enorm gemis zou zijn.

Daarnaast, @Notlupus de afgunst spat er inderdaad vanaf. Wie betaalt, bepaalt. En Yusaku Maezawa heeft voor deze mensen gekozen. Wat jij daar verder van vindt boeit niemand. Dit is een nieuw hoofdstuk in onze reis tot het universum. Vind het dan ook juist toepasselijk om af te stappen van enkel wetenschappers naar boven te sturen en eens mensen met een andere kijk op de wereld daarvoor in de plaats.
kodak @Hatsjoe9 december 2022 13:57
De kans is groot dat tussen die 2 miljoen aanmeldingen ook behoorlijk wat personen zitten die een andere kijk beter kunnen tonen dan vooral op basis van bekendheid. Wat dat betreft lijkt dit een herhaling van de opkomst van het eerdere tourisme: na het professioneel reizen volgen de rich en famous. Het gaat duidelijk dus niet alleen om de art maar ook de exposure. Eigen keuze uiteraard, maar wel weinig creatief ondernemend, erg gericht op de huidige populariteit en een gemiste kans. En dat zal waarschijnlijk ook terug te lezen zijn in de geschiedenis.
Verwijderd @kodak9 december 2022 14:38
Deze mensen kunnen uiteindelijk een groter en gevarieerder publiek bereiken dan een willekeurige wetenschapper die een wetenschappelijke research paper plaatst op publieke domeinen.

Zij kunnen deze ervaring tevens beter vertalen naar de 'gewone man' dan een wetenschapper die dit met allerlei wetenschappelijke vaktermen overbrengt naar het publiek en eigenlijk geen platform heeft om dit op te doen.

Dit zorgt er ook voor dat men ook meer begrijpt waarom dit onderzoek nodig is, waarom je in eigen land zoveel belasting afdraagt omwille dergelijk onderzoek en brengt wetenschap dichterbij de gewone man.
kodak @Verwijderd9 december 2022 15:13
Alleen gaat dit dus niet om wetenschapper versus bekend persoon, maar om 2 miljoen aanmeldingen met tal van vaardigheden omdat ook en waarschijnlijk zelfs beter te kunnen. In de keuze is dat alleen weer niet terug te zien, het lijkt dus weer een herhaling van de geschiedenis.
Verwijderd @kodak9 december 2022 15:40
Herhaling van welke geschiedenis? Dit is naar mijn idee een unicum dat reguliere burgers (geen wetenschappers) zo dichtbij de maan komen.

Wat voor 'kijk' moet je hebben om een burgervlucht door de ruimte te doen? Het is uiteindelijk de bedoeling dat de 'gewone man' ook een reis door de ruimte kan maken in de verre toekomst, maar dan wil je bij de eerste vlucht enkel mensen met een IQ van boven de 150 + een wetenschappelijke achtergrond hierbij betrekken o.i.d.?

Zat jij toevallig bij de 2 miljoen aanmeldingen en ben je nu gepikeerd omdat ze voor deze mensen hebben gekozen toevallig? Dan kan ik het nog wel ergens plaatsen.
kodak @Verwijderd9 december 2022 17:13
De discussie gaat er niet om hoe het 'moet', maar dat er het een en ander opvallend is aan de keuzes door ze op verschillende manieren te bekijken. Jou mening is er misschien een van dit is goed genoeg en het gaat me om de huidige tijd. Andere tweakers zien dat anders door bijvoorbeeld breder te kijken omdat het een historisch moment is.
Verwijderd @kodak9 december 2022 17:39
SpaceX bood plekken aan, miljardair koopt alle plekken op en kiest op basis van de aanmeldingen mensen wie hij wilt meenemen. Hij heeft hier uiteindelijk $80 million (€71 million) voor betaalt of bijna 6.5 miljoen euro per plek.

Als hij het niet had gedaan, hadden die plekken naar andere willekeurige bieders gegaan, dan was je waarschijnlijk alsnog bij zelfde doorsnee volk gekomen, sterker nog waarschijnlijk nog minder gevarieerd want die Youtuber met 1.5k subscribers (Todd) zou dit al niet kunnen betalen (vermoed ik) en de rest is het maar de vraag of ze dit geld hebben behalve DJ Aoki.
Andere tweakers zien dat anders door bijvoorbeeld breder te kijken omdat het een historisch moment is.
Je bedoelt veel roepen maar niet met alternatieven komen, waarom is het bijvoorbeeld zo'n probleem dat deze mensen gaan? Had Musk willekeurige namen uit een gouden gids moeten vissen? Wat is je suggestie?

Misschien is deze miljardair wel fan van de mensen die hij gekozen heeft, of hebben ze bij aanmelding een leuk verhaal neergezet wat hem aansprak. Uiteindelijk is de keuze aan hem, hij had ook kunnen zeggen ik koop alle plekken op en ga lekker alleen.
siggy @Verwijderd9 december 2022 15:38
En het resultaat is dat nu studenten eerder youtuber zouden willen worden, dan wetenschapper of techneut. Je moet rijk en/of bekend zijn ipv iets te kunnen. En we hebben al een steeds groter wordend tekort in de tech sector.

Dat ze een groter publiek bereiken zal best zijn, maar wat zeg je dat publiek? Ga vooral niet de techniek in, want je komt er toch niet. Je moet rijk en bekend worden, wordt youtuber. Weinig inspirerends voor de toekomst als je het mij vraagt.
Verwijderd @siggy9 december 2022 15:47
En het resultaat is dat nu studenten eerder youtuber zouden willen worden, dan wetenschapper of techneut. Je moet rijk en/of bekend zijn ipv iets te kunnen. En we hebben al een steeds groter wordend tekort in de tech sector.
Dat willen ze nu al, ook omdat dit voor velen al realistischer is om te bereiken en de miljoenen die jij er mee kan verdienen dat krijg je als een willekeurige wetenschapper echt niet.
Dat ze een groter publiek bereiken zal best zijn, maar wat zeg je dat publiek? Ga vooral niet de techniek in, want je komt er toch niet. Je moet rijk en bekend worden, wordt youtuber. Weinig inspirerends voor de toekomst als je het mij vraagt.
Welk publiek bereiken ze als je een tiental wetenschappers de ruimte instuurt terwijl ze geen platform hebben behalve publieksomroepen die ze vragen te spreken?

De reacties daarop zullen weer zijn:
"Oh je mag enkel een burgervlucht in de ruimte doen als je een wetenschapper bent, dus ik als de plaatselijke kaasboer met een gemiddeld IQ zal nooit zo'n reis mogen maken."
kimborntobewild @Verwijderd10 december 2022 10:45
Zij kunnen deze ervaring tevens beter vertalen naar de 'gewone man' dan een wetenschapper die dit met allerlei wetenschappelijke vaktermen overbrengt naar het publiek...
Dan ga je er vanuit van de wetenschapper niet dezelfde termen kan/gaat/wil gebruiken als de niet-wetenschapper-die-een-grote-groep-volgers-heeft.

Hoe kom je daarbij?
Verwijderd @kimborntobewild10 december 2022 19:02
Dan ga je er vanuit van de wetenschapper niet dezelfde termen kan/gaat/wil gebruiken als de niet-wetenschapper-die-een-grote-groep-volgers-heeft.
Hoeveel wetenschappers ken jij met een grote groep doorsnee mens als volgers? Deze artiesten bereiken een groep mensen die sterk gevarieerd is, waaronder mensen die misschien momenteel niet eens interesse hebben in wetenschap.

Wetenschappers met een eigen following wordt door neem ik aan grotendeels door wetenschap-liefhebbers gevolgd.

Ik ken bijvoorbeeld niemand in mijn directe omgeving die kanalen als de volgende volgt:
Veritasium
Scishow Space
Vsauce
Crashcourse

Nu zijn dit niet per se 'wetenschappers' maar zijn het wel grote kanalen die wetenschappelijke feitjes overbrengen.

Maar ik ken daarentegen wel een aantal mensen die naar DJ Aoki luisteren en uiteraard andere artiesten.
kimborntobewild @Verwijderd14 december 2022 08:42
Je reageert op iets waar ik het niet over had; nl. over aantallen volgers.
HenkEisDS @Tintel9 december 2022 14:54
Heel mooi dat die persoon zelf eens kan ervaren hoe klein de aarde eigenlijk is toch?
Tintel @HenkEisDS9 december 2022 15:08
Mits hij de kleding afvalbergen kan zien... :9
marco-ruijter @Tintel9 december 2022 16:20
Kijk en nu leg je exact uit waar juist het issue zit......

De rijken verdienen geld aan consumenten. En juist de consumenten willen steeds goedkoper en meer voor hun geld.

Albert Heijn is niet rijk geworden omdat het rijk wilde worden.....het is rijk geworden doordat mensen gemak willen. H&M is zo groot omdat mensen voor 50 euro een volle kledingkast willen...

Dus stop eens met zo te doen alsof de rijken mensen dwingen om hun product af te nemen. Het zijn juist de consumenten die de markt bepalen.

Albert Heijn was nooit zo groot geworden als de meeste mensen naar de kaasboer/bakker/slager/drogisterij/melkboer zouden gaan.

Dus dat we zo in een enorme consumerende wereld leven komt toch echt door de consument zelf. Dat daar bedrijven onwijs groot en rijk door worden is toch echt een vraag en aanbod ding.
Tintel @marco-ruijter9 december 2022 17:36
Dat is apart; dan leg je probleem dus geheel bij de consument.

AH is wel degelijk rijk geworden over de ruggen van anderen en ook omdat ze dat wil [dat is het doel van elk bedrijf, meer geld verdienen???]. Inmiddels zie je in supermarkten vooral kinderen vakkenvullen want die zijn goedkoper. Dat lijkt slim maar ondertussen werken ze wel mensen eruit die prima werk verrichten maar vanwege de minimumloon eisen (en die zijn er niet voor niets), 'te duur' zijn. (studenten baantje...)
Vervolgens is inmiddels wel bekend dat de boeren worden uitgemolken (pun intended). Die ontvangen steeds minder voor hun produkt. Puur omdat de supermarkten de markt beheersen.

Dat consumenten zo goedkoop mogelijk in willen kopen kun je hen eenvoudig niet verwijten. Die hebben nu eenmaal beperkte middelen.
En wie zegt dat mensen niet naar de drogisterij gaan? (die notabene inmiddels ook door supermarkt ketens zijn overgenomen. Maar dat terzijde).
Ook de bakker bestaat toch nog gewoon? Dit vooral omdat brood-prijzen deels door de overheid worden gereguleerd denk ik.
En slagers bestaan ook nog?

Dat een consument goedkope produkten wil is onvermijdelijk en heel normaal. Maar om dan goed te praten dat de fabrikant/leverancier alles kan doen en laten wat hij nodig acht om de inkoopprijs omlaag te krijgen, dat is toch onzin?

Stellen dat consumenten dan maar duurdere produkten moeten kopen of minder produkten om zo de fabrikanten/supermarkten/leveranciers, te dwingen anders te handelen, dat klinkt heel simpel maar zo werkt het toch niet.
Polderviking @icecreamfarmer9 december 2022 12:54
Ik had dat ding afgeladen met flat earthers, gewoon omdat het kan.
MarnickS @Polderviking9 december 2022 12:57
Die vinden dan alsnog wel een manier om het te ontkennen
Cergorach @MarnickS9 december 2022 13:21
The earth is a plate! Just look at it! ;-)

NASA gebruikte aapjes, de Russen gebruikte een hond... SpaceX gebruikt artiesten...
Tintel @Cergorach9 december 2022 14:23
In ieder geval opt-in... en goede(!) artiesten sterven nooit... :9
GamingZeUs @Tintel15 december 2022 05:46
Dat is een mooie zin om over de speakers te gooien terwijl ze de rakket aan het starten zijn ;)
Polderviking @MarnickS9 december 2022 12:58
Ongetwijfeld, maar de mentale gymnastiek die daarvoor dan nodig is gaat wel records breken.
Sandor_Clegane @Polderviking9 december 2022 14:00
Misschien kunnen we dat gebruiken als energiebron.
Polderviking @Sandor_Clegane9 december 2022 14:10
Het heeft in ieder geval potentie als reality show, of dicipline op de Olypische spelen.
RJG-223
@Polderviking9 december 2022 16:07
Ongetwijfeld, maar de mentale gymnastiek die daarvoor dan nodig is gaat wel records breken.
Helemaal niet. Stel dat er een paar erkende en fanatieke flath-earthers mee zouden gaan. Twee mogelijkheden: Of ze komen terug, en ze willen niet afgaan voor hun publiek, en liegen dus over wat ze ervaren hebben: dat de aarde inderdaad plat was, en dat men geprobeerd heeft ze bij de samenzwering te betrekken, en dat dat niet gelukt is, Of ze komen terug, overtuigd dat de aarde toch rond is, en communiceren dat publiekelijk. In dat geval zullen alle andere flat-earthers beweren dat ze omgeturnd zijn, en nu deel van die samenzwering.

Vechten heeft geen zin tegen dit soort waanzin. Je verliest toch, linksom of rechtsom. Je kunt ze het beste negeren. Of zorgen voor een deugdelijke schoolopleiding...
Polderviking @RJG-2239 december 2022 22:38
Grapjes werken het beste als je ze niet uit hoeft te leggen.
NMN1665 @Polderviking10 december 2022 11:55
Vast niet. Raam is scherm met ronde aarde en geen echt beeld. Ontkennen is niet lastig.
Zentac @Polderviking9 december 2022 12:58
_/-\o_
HenkEisDS @Polderviking9 december 2022 15:35
Heeft totaal geen zin. Er zijn al meerdere flat-earthers geweest die middels een experiment probeerde te bewijzen dat de aarde plat is, één met een 20.000 dollar kostende gyroscooplaser (oid) en één met een simpel licht experiment, maar als de hypothese dan niet bewezen kan worden negeren ze de resultaten.

https://www.triplem.com.a...y-prove-it-s-round-129953

https://twitter.com/rainmaker1973/status/1559907302483935237

Daarnaast kan ik me niet voorstellen dat deze mensen door de, hopelijk verplichte, psychologische test heen komen. Zo'n gek wil je niet mee in een capsule zitten.
rbr320 @Fermion9 december 2022 13:58
Absoluut. Een ding dat ik veel astronauten hoor zeggen na of over hun eerste ruimtevlucht is dat, als je eenmaal op die hoogte bent en neer kijkt op die blauwe bal in die oneindige leegte, je je dan pas echt beseft hoe nietig wij zijn en wat een grote onzin het is dat we hier op aarde elkaar het leven zuur maken omdat we toevallig een andere huiskleur, seksuele voorkeur of geloofsovertuiging hebben. We kunnen wel wat meer woke mensen gebruiken op deze planeet.
Tintel @rbr3209 december 2022 14:28
eh.... woke heeft inmiddels niets te maken met 'vrede onder ons allen'. Woke bevat ondertussen de uitwassen van de maatschappij:
  • Mensen die geen geslacht meer hebben omdat het een 'social construct' is.
  • Mensen die denken dat 'obese' een prima levensinstelling is.
  • Feministen die denken dat (blanke) mannen het kwaad zelf zijn.
Het mag dan misschien begonnen zijn als 'ieder mens is gelijk ongeacht zijn of haar kleur' - dat is het niet meer.
rbr320 @Tintel9 december 2022 15:31
Deze nare, negatieve interpretatie van het woord woke is er aan gekoppeld door de anti-woke mensen, vandaar dat ik dat liever gewoon negeer en uit ga van de daadwerkelijke betekenis van het woord.
Tintel @rbr3209 december 2022 16:37
Daarmee beweer je dat de anti-woke zich vergist of zich bewust verzet tegen 'we zijn allen gelijk'. Maar dat is niet waar. Die nare negatieve interpretatie is een gevolg van nare mensen die zichzelf woke noemen.
rbr320 @Tintel9 december 2022 17:01
Volgens mij zijn beiden waar, want ook de eerste groep die jij beschrijft bestaat wel degelijk.
Tintel @rbr3209 december 2022 17:45
Dat zou kunnen. Racisme is niet verdwenen. Sterker nog - als de economische omstandigheden slechter worden dan neemt racisme vaak ook toe. Minder resources dus eigen groep eerst met daarbij rationalisering dat anderen inferieur zijn en het niet verdienen.
Tassadar32 @rbr3209 december 2022 14:12
Als dat het geval is zouden we juist wat mensen uit de politiek mee moeten sturen, dat had meer impact gehad ;)
L-VIS @Verwijderd9 december 2022 14:21
Als het zo simpel is dan kan iedereen het toch? De afgunst druipt eraf in dit topic :-)

Ik had ook graag meegewild! En ik ben ook een veredeld knopjes drukker (Qwerty knopjes dan).
Verwijderd @L-VIS9 december 2022 15:06
Als het zo simpel is dan kan iedereen het toch? De afgunst druipt eraf in dit topic.
Iedereen kan dat ja. Er zijn niet voor niks workshops voor Henk en Ingrid.
Heeft overigens niets met afgunst te maken. Ik stam nog uit de vinyl tijd.
marco-ruijter @Verwijderd9 december 2022 16:34
Vinyl mixen is in de basis niet veel anders dan digitaal mixen.

Maar qua denkwijze gebruik jij dus alleen de terminal van de computer en niks qua gui? Want ja terminal is pas echt een computer gebruiken en gebruik van een gui is een veredelde muisklikker.
marco-ruijter @Verwijderd9 december 2022 16:29
Ik ben een producer en moet altijd lachen om de term knopjes drukken.

Ik nodig je keer graag uit waarbij ik je een track laat maken en kijken hoever je komt met zaken zoals:

- harmonie
- dynamics
- compression
- stereo imaging
- effects
- phasings
- arrangment

En dan geef ik je ook even de tijd om achter de draaitafels muziek te mixen.

Ben benieuwd of je dan nog denkt dat je/producers knopjes drukkers zijn.

Professioneel muziek produceren is een lange weg vol complexe theoretische en technische materie.

Dat iets simpels klinkt betekent alsnog niet dat het ook simpel is.

Daarnaast is het toppunt van arrogantie andere muziek stylen afkraken dat het geen kunst is. Daarmee bedoel je te zeggen dat jouw smaak goed is en dat soort van de heilige graad is.

[Reactie gewijzigd door marco-ruijter op 25 juli 2024 17:53]

Verwijderd @marco-ruijter9 december 2022 16:36
:F

Producen is wat anders dan een voorgeprogrammeerde set afspelen op een festival en daarvoor inderdaad op wat knopjes drukken.
Want dat is wat Steve Aoki doet. Hij wordt echter in het artikel DJ genoemd en dat vind ik hem gewoon niet.

Overigens heb ik jaren geleden zelf ervaring opgedaan met produceren en draaien, maar bedankt voor het aanbod.
marco-ruijter @Verwijderd9 december 2022 16:49
Zat sets van Steve die live performed. Dat je nu festivals (grote) in je voordeel gebruikt om aan te duiden dat er gewerkt wordt met vooruit gedachte sets.

Dit doen ook de grote djs omdat je een club met 200-1000 man goed kan lezen en daarop in kan spelen. Echter kan je bij een terein van 30.000 mensen niet inspelen. Daarnaast heb je bij grote festivals ook te maken met light en effects artists die de shows/sets een extra dimensie geven.

Om daarom Steve een veredelde plaatjes draaier te noemen die geen dj is vind ik zeer laag. Je gebruikt een festival setting ineens om Steve in een bepaalde "knopjes drukker die geen dj is" te positioneren.

Juist als je wat groter bent en dus de shows ook groter worden krijg je al snel te maken met het organiseren van een show. Of denk je dat vroeger een Tiësto of andere djs zonder voorbereiding vinyl gingen draaien voor 10.000 man?

[Reactie gewijzigd door marco-ruijter op 25 juli 2024 17:53]

mphilipp
@Notlupus9 december 2022 13:01
Ruimtepioniers? Die zie ik niet zo. Er zijn meer mensen de ruimte in geweest, ook 'toeristen'. Ik zie het probleem niet zo wat veel mensen lijken te hebben met rijkelui die een ticket kopen. Het is voor SpaceX een manier om deze dure business te financieren en nieuwe dingen te blijven ontwikkelen.
Vliegen was ook ooit alleen voor de rijken, en nu voor nagenoeg iedereen bereikbaar. Ik wil niet zover gaan dat ik zeg dat we straks allemaal voor de lol de ruimte in kunnen, maar het wordt over laten we zeggen 20 jaar voor veel meer mensen bereikbaar.

Nee, ik snap de kinnesine niet zo goed eigenlijk. Wat is er precies op tegen?
Mathijs22 @mphilipp9 december 2022 13:28
Het is voor SpaceX een manier om deze dure business te financieren en nieuwe dingen te blijven ontwikkelen.
Naar verluid (SpaceX is niet erg openbaar met dit soort data) zullen de gasten ongeveer 6% van de totale kosten dragen. Voor SpaceX is dit veel meer een opstapje naar de Mars missies waar duizenden gewone burgers de rumte in gaan. Of je daar nu in geloofd of niet, dat is een serieus bedrijfsdoel van SpaceX.

Gezien in dat licht is het meenemen van niet astronauten die wat betalen gewoon een zeer begrijpelijke stap. Wie het dan zijn maakt mij persoonlijk niet veel uit, snap niet goed dat tweakers zich daar zo druk over maken.
RJG-223
@Mathijs229 december 2022 15:51
Naar verluid (SpaceX is niet erg openbaar met dit soort data) zullen de gasten ongeveer 6% van de totale kosten dragen
Waar heb je dit vandaan ? Het lijkt me sterk. Als het goed is zijn de echte kosten (exclusief de bouw van Starship, etc,) voor SpaceX niet extreem hoog, en MZ is zeker in staat, en ongetwijfeld bereid, om 100 miljoen neer te leggen. En zelfs als hij slechts ca. 10 miljoen betaalt, dan zouden de werkelijke kosten, met ca. 200 miljoen, nog extreem hoog zijn, gezien het feit dat SpaceX ruimtereizen juist goedkoper wil maken, en Starship juist goedkoper moet worden dan F9 (die 60 miljoen kost, misschien wat meer met mensen aan boord). Elon Musk heeft gezegd dat Starship minder dat 10 miljoen moet gaan kosten per lancering...
Grimm @Tintel9 december 2022 16:14
Het grote probleem is de verdeling tussen arm en rijk. Daarom krijg je afgunst.
Afgunst is een negatieve eigenschap. Helaas maken veel mensen de fout om hun situatie te vergelijken met voornamelijk andere mensen die het beter hebben/rijker zijn/succesvoller zijn/etc. Daardoor riskeren ze
afgunstig en/of depressief te worden.
Dat bestrijdt je niet door alles min of meer gelijk te trekken (socialisme/communisme) maar door mensen anders op te voeden en door zelf meer te doen aan liefdadigheid.
Tintel @Grimm9 december 2022 17:24
Mee eens dat socialisme niet de oplossing is. Ik doelde vooral op het extreme verschil tussen de uitersten. En aangezien we hier iemand hebben die dus extreem rijk is (miljardair) leek me dat van toepassing.

Een groot probleem is velen hun enorme kapitaal verdienen over de ruggen van anderen. Dat iemand meer verdiend/bezit is geen probleem. Neem meneer Bezos; bijzonder rijk maar ondertussen worden medewerkers uitgeknepen. Is dat nu werkelijk nodig?
mphilipp
@Tintel9 december 2022 15:45
Verschil arm en rijk, jada jada jada...vreselijk, maar wat ga je eraan doen? Nivelleren zoals de SP heel graag wil? Rijke mensen bestoken met belasting zodat ze terugvallen tot bijstandsnivo oid?

Er zullen altijd mensen blijven die (veel) meer hebben dan de rest. En verruit de meeste daarvan doen iets bijzonders, zijn ondernemer of beheersen een bepaald truukje waar veel mensen geld voor over hebben. Moet dat dan maar strafbaar gemaakt worden?
Het irritante is dat heel veel mensen heel graag nét zo rijk willen worden, maar ondertussen de rijke mensen verketteren. Zo lust ik er nog wel een paar. Ik neem dat dus niet serieus en accepteer gewoon dat die mensen er nu eenmaal zijn.
Tintel @mphilipp9 december 2022 17:20
Oh nee, begrijp me niet verkeerd. Dat arm en rijk bestaat zie ik niet als het probleem. Het probleem is dat de op dit moment extreem rijken steeds rijker wordt en armen steeds armer. En dus ook de uitspatingen van die extreem rijken, extremer worden.

Ik heb niets tegen rijkdom (no pun intended).

En mijn opmerking was omdat dus blijkbaar iemand zo rijk is dat hij alle plaatsen in 1 keer kan opkopen.
mphilipp
@Tintel9 december 2022 19:32
Ja, het is waanzin. Maar in ieder geval komt het geld tenminste nog ergens terecht waar er iets 'goeds' mee wordt gedaan. SpaceX zal die vlucht niet zomaar weggeven en het is weer wat extra geld om research van te kunnen doen. Hij had ook een eiland kunnen kopen en daar met een stel supermodellen cocktails gaan drinken en ganzenborden... :+
(misschien heeft ie al een eiland)
Tintel @mphilipp12 december 2022 10:00
Ja, dat eiland heeft weinig voordelen voor de ontwikkeling van nieuwe technologie. Maar als ik moest kiezen of ik mee zou gaan naar een eiland met supermodellen of in een raket zou zitten met wat DJ's, rappers en influencers dan zou ik toch weer kiezen voor dat eiland. :9
tunnelforce1 @mphilipp10 december 2022 19:26
Het grote probleem is dat de overheid een groot deel van Nederlanders afhankelijk heeft gemaakt van de Staat. Ze noemen het toeslag.
mphilipp
@tunnelforce110 december 2022 21:33
Liever verslaafd aan toeslagen dan aan mijn lot overgelaten. In tal van landen worden mensen in de steek gelaten als ze bijvoorbeeld geen werk meer hebben. Wij hebben hier in ieder geval nog een vangnet.

Dat 'verslaafd gemaakt aan' klinkt als een hele nare framing van een nare politieke agenda. Zo kun je alles naar iets fouts draaien. Blij dat ik daar niet zo bevattelijk voor ben.
pang-frang-punk @Tintel9 december 2022 17:04
Die verdeling wordt alleen nog maar groter. Mensen zijn namelijk niet gelijk. Sterker nog, het verschil tussen klassen kon niet groter zijn.
Nu ligt het verschil qua vervoer nog voor de hand: de gewone mens rijdt een gewone auto, de rijkere mens rijdt een elektrische auto en de allerrijksten boeken een tripje maan of mars ofzo.
Straks wordt het terug zoals vroeger: de gewone mens op de fiets, de rijkere mens met de auto, en voor de allerrijksten verandert er niet veel.
Helaas voor de mensen op de verkeerde kant van de curve, maar de realiteit zou wel eens pijn kunnen gaan doen.
siggy @Notlupus9 december 2022 15:23
Dat is de wereld van vandaag. Je kunt beter populair zijn dan een steentje proberen bij te dragen aan een betere wereld. Rappers en youtubers horen daar niet bij. That's life.
OriginalFlyingdutchman @siggy10 december 2022 15:44
Ik durf te beweren dat ze heel veel bijdragen, het is niet mijn muziek, maar ze verdienen hun bakken met geld omdat er veel mensen zijn die het blijkbaar wel prettig vinden. Ze dragen wel degelijk bij een een fijne wereld voor heel veel andere mensen, anders zouden ze niet zoveel geld verdienen. Miljoenen mensen genieten van hun muziek tijdens werk, sport, festivals, of wat dan ook. Enig idee hoeveel geluk dat mensen brengt?

Het is puur jouw mening dat ze niets bijdragen.

[Reactie gewijzigd door OriginalFlyingdutchman op 25 juli 2024 17:53]

siggy @OriginalFlyingdutchman10 december 2022 18:44
Heftig. Welke artiest heeft ooit en vaccin ontwikkelt? Welke artiest heeft ooit een brug gebouwd zodat mensen minder tijd kwijt zijn om van A naar B te gaan. Kindsterfte verbeterd? Of, ik noem maar iets stoms, bijgedragen aan rakettechnologie? Kennis over het universum of wat dan ook heeft voortgeholpen? Hoeveel van die mensen hebben levensreddende operaties ondergaan die er niet zouden zijn zonder wetenschappers en techneuten?

Als artiesten de wereld zouden regeren zouden we nog allemaal in grotten wonen en met bloed tekeningtjes aan de grotwand maken.

Geld verdienen is in de verste verte geen maat van 'bijdrage aan een betere wereld'. Uitvinder van de autogordel bijv.......
Tim AtSharp @Notlupus9 december 2022 16:41
wees er maar zeker van dat de gezegde reeks 'artiesten' dit in hun 'producties' zullen verwerken... Dus ja kan het zien als 'toegankelijk maken voor een groter publiek', maar ook als 'plat opportunisme'...
Ik kan je zeker volgen wat betreft je kots emoji's...
keesg @Tim AtSharp11 december 2022 17:23
als ze dan slim zijn gaan ze het nu al verwerken in hun producties. Der is een kleine kans dat ze het niet na kunnen vertellen.
witstert @Notlupus9 december 2022 18:43
This recipient of UK State Pension and Pension Credit would have applied had he/it known of the opportunity.
Verwijderd @Notlupus10 december 2022 10:52
Dit zijn misschien net mensen die een beetje ruimer besef over het universum wel goed kunnen gebruiken en doorgeven aan hun volgers.
OriginalFlyingdutchman @Notlupus10 december 2022 15:39
Eerlijk verdiend met hun business model, wat is je probleem? Afgunst?
1nsane @Notlupus10 december 2022 17:19
Maar is dit nou juist niet een (small) step voorwaarts?

Ooit was vliegen in een vliegtuig ook alleen weggelegd voor de elite en mensen met verstand van zaken.

We staan nu juist op de drempel waarop ruimtevaart stapje voor stapje toegankelijk word voor lieden anders dan alleen mensen die 2 Ph.D's hebben afgerond cum-laude in allerhande relevante vakgebieden.

Juist het meenemen van mensen die wetenschappelijk vrij weinig bij te dragen hebben, is onderdeel van de ontwikkeling.
rickvdvulkaan 9 december 2022 12:33
Het is in ieder geval wel meteen duidelijk dat het om iets commercieels gaat.
Mathijs22 @rickvdvulkaan9 december 2022 13:34
SpaceX kan ongeveer 6% van de kosten betalen met de verkoop van deze tickets. Als jij dat commercieel noemt hoop ik dat je geen ondernemer bent. Ruimtetoerisme is iets waar SpaceX veel mee heeft.

Wel met het transporteren van duizenden mensen naar Mars en daarom gebruiken ze nu specifiek niet-astronauten. Het is PR, marketing, en dat is de normaalste zaak van de wereld,
RJG-223
@Mathijs229 december 2022 15:09
SpaceX kan ongeveer 6% van de kosten betalen met de verkoop van deze tickets
Heb je ook een bron ? Of is dit gewoon Elon-bashing ?

Als je rekent dat Elon Musk verwacht de kosten van een starship lancering in de toekomst onder de 10 miljoen zullen liggen, en dat hiervoor wellicht 2 lanceringen nodig zijn (een om brandstof bij te tanken), dan betekent 6% het dat MZ hiervoor misschien 1 miljoen betaald zou hebben. Beetje vreemd, aangezien hij miljardair is, en makkelijk de volledige kosten (minder dan 20 miljoen dus) kan betalen. En nu kun je zeggen dat de werkelijke kosten op dit moment hoger zijn, maar dat betwijfel ik. De raketten bestaat al, en worden daarna niet afgedankt (neem ik aan), dus de enige kosten zijn brandstof (misschien hooguit een paar miljoen), en de training van de bemanning, de begeleiding van de vlucht vanuit SpaceX, etc. Dat kan ook niet al te veel kosten. Misschien nog een paar miljoen erbij. Dus minder dan 10 miljoen echte direkte kosten voor SpaceX. De rest zou bruto-winst zijn. En omdat dit een soort 'eerste' vlucht is, is het voor SpaceX ook gedeeltelijk publicitair, en kunnen ze sowieso nog geen commerciële tarieven rekenen.

Dus als hij (MZ) 10 tot 20 miljoen betaald zou hebben, dan is dat gewoon kostendekkend voor SpaceX. En hij zou dus makkelijk 50 of 100 miljoen ervoor hebben kunnen betalen (hij wilde aanvankelijk mert de crew dragon. Zo'n vlucht zou richting de 100 miljoen gekost hebben!). En stel dat SpaceX het voor 100 miljoen zou doen, zeg 10 miljoen per persoon, dan nog zouden mensen onmiddelijk in de rij (een zeer lange rij!) staan om voor dat bedrag (5 tot 10 miljoen per persoon ?) een zelfde soort vlucht te mogen maken. Dan heeft SpaceX MZ echt niet nodig.

Je zult moet met goede argumenten (feiten) moeten komen, om mij, of iemand iha, te overtuigen dat, stel dat MZ het luttele bedrag van 10 miljoen betaald zou hebben, de werkelijke kosten voor SpaceX richting de 200 miljoen zijn. Als dat zo was, dan was de hele business-case van Starship weg, want die moet nu juist aanzienlijk goedkoper worden dan F9. En als hij slechts het belachelijk lage bedrag van 1 miljoen betaald heeft, dan zul je dat ook hard moeten maken. En zelfs al heeft hij 1 miljoen betaald, dan zul je nog steeds hard moeten maken dat de werkelijke kosten van SpaceX richting de 20 miljoen zijn (anders kom je niet aan die 6%).

En bedenk: er is een (groot!) verschil tussen de kosten die SpaceX maakt voor een vlucht, en de prijs die ze ervoor op commerciële basis gaan rekenen. Bij zo'n eerste (test?)vlucht kunnen ze (nog) geen commerciële prijzen rekenen. Dan is het voldoende als ze uit de kosten zijn. Bij commerciële prijzen komt er een fatsoenlijke winstmarge bovenop de kosten, zodat ze ook de investeringen kunnen gaan terugverdienen.
mvoosten @rickvdvulkaan9 december 2022 12:36
SpaceX is een commercieel bedrijf . Had je anders verwacht?
Auredium 9 december 2022 12:38
Tim van Everyday Astronaut deed het inderdaad pas aankondigen. Super tof natuurlijk dat iemand die wat zelf het publiek voorziet van informatie over ruimtevaart als enthousiasteling wordt gekozen om mee te gaan.

Natuurlijk moet die sigaar (red.: Starship) wel nog bewijzen dat het ook nog goed gaat met daadwerkelijk in de ruimte reizen. Er lijken toch nog wat hobbeltjes zijn met o.a. de hoeveelheid motoren en de kracht ervan en we moeten nog zien hoe de heattiles het weten uit te houden.
xzaz @Auredium9 december 2022 13:00
Dat ding is echt nog niet menswaardig om te vliegen; dat kan zomaar nog 10 jaar duren.
SuperDre @xzaz9 december 2022 13:16
Echt niet, de ervaring met falcon en dragon crew cabin zorgen ervoor dat dat heel ver ingekort kan worden.
xzaz @SuperDre9 december 2022 13:20
Alles is nieuw aan dat systeem; van lancering tot aan landen tot aan de motoren die nog nooit vaccuum hebben meegemaakt. Sterker nog de raptors hebben nog nooit 1 baan om de aarde gevlogen; sterker nog nooit hoger dan 30k foot.

De hitteschild is nog nooit op grote schaal getest het tanken in orbit nog nooit, wat doe je als er een abort van 4 van de raptors in de main stage is hoe abort je? Wat doe je niet kan landen vanwege het weer. Heeft het uitwijkmogelijkheden inplaats van opgevangen worden door de kraan?

Er is nog zoveel niet zeker met dit systeem.
Mathijs22 @xzaz9 december 2022 13:29
Dat ding is echt nog niet menswaardig om te vliegen; dat kan zomaar nog 10 jaar duren.
Werk je bij SpaceX? Dat is namelijk een boude uitspraak die wel wat uitleg verdient.
Avenger 2.0 @Auredium9 december 2022 12:44
Inderdaad, gezien al dit werk zou het mij niet verwonderen moest deze missie pas na de artemis maanlanding test plaats vinden. Dan zijn ineens ook alle systemen voor 'life support' grondig getest. Moet Starship trouwens ook niet in een baan om de aarde bijgetankt worden voor deze missie? Indien dit het geval is mag je nog wel wat jaren bijtellen vrees ik...
Damic @Avenger 2.09 december 2022 13:00
Normaal niet, het is een weeg onderweg en gaat rond de maan terug.
Turtle @Avenger 2.09 december 2022 17:35
Voor de maanlanding is het bijtanken in de ruimte vereist. Dus als dit er na komt, dan is het net als 'life support' al grondig getest.
alhoewel life support op zich ook in Dragon al getest is. Dat kun je makkelijk voorbij 1 week helpen. Volgens mij moeten ze al 5+ dagen in Dragon makkelijk door kunnen komen. Heen en terug naar ISS met eventueel wat vertraging. Al ze eenmaal gas geven richting de maan (zou zonder bijtanken ook moeten kunnen) is het daarna natuurkunde & een beetje fine-tuning/bijsturen. Dan duurt het een vast aantal dagen voor ze landen.

Belangrijkste lijkt mij om na 7 tot 10 dagen in de ruimte met hoge snelheid terug te komen (hitte) en dan goed te landen met die koude/warme raketmotoren en oud restje brandstof.
Misschien sturen ze de meeste kunst voor de landing al even door... Als eventuele "legacy"..Just in case.. (Hoe wordt je als artiest eeuwig beroemd?)
bramseltje @Auredium9 december 2022 14:43
deed het inderdaad pas aankondigen
kondigde het inderdaad laatst al aan fixed that for you
AlphaWierie 9 december 2022 12:42
Jammer dat dit soort (rijke) onbelangrijke gasten de geschiedenisboeken in gaan als pioniers. Maar goed een commercieel bedrijf heeft een verdienmodel en snap de keuze.
flippy @AlphaWierie9 december 2022 13:02
het is juist het idee dat het "normale" mensen zijn en niet (ex)millitairen met een decennia aan training. de bedoeling is dat ruimtevaart beschikbaar komt voor de reguliere mens en niet alleen jeff bezos en zijn vrienden.
AlphaWierie @flippy9 december 2022 13:05
Eens over dat het geen ex militairen horen te zijn, maar als je dan voor ''normale'' mensen gaat.. dan kies je toch niet voor deze samenstelling? Kies dan wat mensen van grote symbolische waarde die wat hebben bijgedragen aan onze geschiedenis en planeet. En niet een Youtuber...
flippy @AlphaWierie9 december 2022 13:08
die joubuizer is juist dat: een normale gozer. in dit geval eentje die grote interesse heeft voor de ruitemevaart en een boel volgers lijkt te hebben die men hem indentificeren. dat maakt hem een uitstekend voorbeeld voor de doorsnee jongere generatie die nog steeds savonds naar boven kijkt.

hij is inderdaad geen symbool van zijn generatie. dat is hij als hij terugkomt. een gozert die je buurjongen kan zijn die om de maan is gegaan. dat is pas een symbool.

[Reactie gewijzigd door flippy op 25 juli 2024 17:53]

svenvbins @AlphaWierie9 december 2022 13:08
En juist die Youtuber is uitermate geschikt. Zeker, er zijn zat nutteloze Youtubers, maar blind afgeven op iemand omdat hij een Youtubeaccount heeft vind ik ook weer zo wat...
BadRespawn
@AlphaWierie9 december 2022 16:11
Het enige "pionieren" zal zijn als ruimtetoerist, ze zullen niet de eersten zijn die een rondje rond de Maan maken.
Avenger 2.0 9 december 2022 12:32
Mooi, al lijkt mij 2023 voor een bemande Starship missie toch aan de optimistische kant. Denk dat men blij mag zijn om een succesvolle onbemande missie in 2023 te doen.
SuperDre @Avenger 2.09 december 2022 13:07
Juist, origineel was de komende testvlucht gepland voor vorig jaar, en het is nu zelfs nog niet precies bekend wanneer die nu wel gaat plaatsvinden, laatst werd nog halverwege november gezegd, maar dat is ook niet gelukt, denk niet dat die nog dit jaar gaat plaatsvinden.
Wallus @Avenger 2.09 december 2022 14:04
Dat dacht ik ook ja. Ben door de jaren heen toch Cynische geworden als ik data zie in ruimte projecten. Maar goed liever uitstel en goed gedaan in plaat van snel snel een deadline willen halen en eventueel een mislukking krijgen.
HakanX @Wallus9 december 2022 14:41
Die data is puur om investeerders voor te liegen. Je weet dat je er minimaal een jaar op moet tellen in positieve gevallen.
tunnelforce1 @HakanX10 december 2022 19:32
Wat dat betreft is het niet anders dan andere grote projecten.

Een tunnel bouwen is ook zoiets
kuurtjes 9 december 2022 15:33
Omdat Maezawa alle beschikbare stoelen kocht, mag hij zelf bepalen wie er met hem meereizen.
Betekend dit dat hij deze heeft doorverkocht aan de andere reizigers?

Zou anders wel een mooie investering zijn geweest om snel wat geld te verdienen.
multikoe
@kuurtjes9 december 2022 16:53
Hij heeft gewoon de hele vlucht gekocht en neemt mensen mee.
kuurtjes @multikoe9 december 2022 18:22
Ik bergrijp het niet.

Zijn die andere mensen zijn vrienden?

Waarom juist die mensen?
ArcticWolf @kuurtjes9 december 2022 19:20
Maakt dat uit als je geld hebt?
multikoe
@kuurtjes10 december 2022 10:19
Daar kun je veel over vinden op het internet, maar de samenvatting is: Yusaku Maezawa heeft een beetje veel geld en is niet te beroerd om daar leuke dingen mee te doen.
Zijn idee is ook gewoon heel bijzonder: hij wilde een reis rond de maan maken, maar dan met kunstenaars. Nu interpreteert hij dat begrip erg breed, maar het idee blijft hetzelfde: hij wil mensen meenemen met een artistieke, creatieve achtergrond, met het idee dat de reis iets anders oplevert dan wetenschappelijke resultaten. Dit gaat een heel, heel bijzondere reis worden.
multikoe
@kuurtjes10 december 2022 10:52
Mischien helpt dit: Wikipedia
Fermion 9 december 2022 13:10
Verder geen ervaren astronauten om hen te begeleiden?
multikoe
@Fermion9 december 2022 16:56
Dat is een eis van NASA, SpaceX mag voor hun eigen vluchten doen wat ze willen. Bovendien ondergaat de hele groep een intensieve training de komende periode, waarschijnlijk vergelijkbaar met wat de teamleden van de Inspiration4 missie hebben gedaan.
Seth_Chaos @Fermion9 december 2022 13:27
Die hoeven niet mee. Want er valt niets te besturen en of doen. de crew zijn test dummies. Niets meer of minder.
TNG128MB 9 december 2022 12:39
Voor Tim "the everyday astronaut" ben ik wel heel blij, de gast heeft echt een super kanaal waar ik al veel van heb bijgeleerd.
Al die anderen heb ik nog nooit van gehoord ...
SuperDre 9 december 2022 13:18
Ben benieuwd wanneer nu eindelijk de volgende testvlucht van Starship gaat gebeuren, want die zou van origine al ergens eind vorig jaar plaatsvinden.

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