Japanse miljardair maakt passagiers eerste commerciële SpaceX-maanreis bekend

SpaceX kan ongeveer 6% van de kosten betalen met de verkoop van deze tickets
Heb je ook een bron ? Of is dit gewoon Elon-bashing ?
Als je rekent dat Elon Musk verwacht de kosten van een starship lancering in de toekomst onder de 10 miljoen zullen liggen, en dat hiervoor wellicht 2 lanceringen nodig zijn (een om brandstof bij te tanken), dan betekent 6% het dat MZ hiervoor misschien 1 miljoen betaald zou hebben. Beetje vreemd, aangezien hij miljardair is, en makkelijk
de volledige kosten (minder dan 20 miljoen dus) kan betalen. En nu kun je zeggen dat de werkelijke kosten op dit moment hoger zijn, maar dat betwijfel ik. De raketten bestaat al, en worden daarna niet afgedankt (neem ik aan), dus de enige kosten zijn brandstof (misschien hooguit een paar miljoen), en de training van de bemanning, de begeleiding van de vlucht vanuit SpaceX, etc. Dat kan ook niet al te veel kosten. Misschien nog een paar miljoen erbij. Dus minder dan 10 miljoen echte direkte kosten voor SpaceX. De rest zou bruto-winst zijn. En omdat dit een soort 'eerste' vlucht is, is het voor SpaceX ook gedeeltelijk publicitair, en kunnen ze sowieso nog geen commerciële tarieven rekenen.
Dus als hij (MZ) 10 tot 20 miljoen betaald zou hebben, dan is dat gewoon kostendekkend voor SpaceX. En hij zou dus makkelijk 50 of 100 miljoen ervoor hebben kunnen betalen (hij wilde aanvankelijk mert de crew dragon. Zo'n vlucht zou richting de 100 miljoen gekost hebben!). En stel dat SpaceX het voor 100 miljoen zou doen, zeg 10 miljoen per persoon, dan nog zouden mensen onmiddelijk in de rij (een zeer lange rij!) staan om voor dat bedrag (5 tot 10 miljoen per persoon ?) een zelfde soort vlucht te mogen maken. Dan heeft SpaceX MZ echt niet nodig.
Je zult moet met goede argumenten (feiten) moeten komen, om mij, of iemand iha, te overtuigen dat, stel dat MZ het luttele bedrag van 10 miljoen betaald zou hebben, de werkelijke kosten voor SpaceX richting de 200 miljoen zijn. Als dat zo was, dan was de hele business-case van Starship weg, want die moet nu juist aanzienlijk goedkoper worden dan F9. En als hij slechts het belachelijk lage bedrag van 1 miljoen betaald heeft, dan zul je dat ook hard moeten maken. En zelfs al heeft hij 1 miljoen betaald, dan zul je nog steeds hard moeten maken dat de werkelijke kosten van SpaceX richting de 20 miljoen zijn (anders kom je niet aan die 6%).
En bedenk: er is een (groot!) verschil tussen de kosten die SpaceX maakt voor een vlucht, en de prijs die ze ervoor op commerciële basis gaan rekenen. Bij zo'n eerste (test?)vlucht kunnen ze (nog) geen commerciële prijzen rekenen. Dan is het voldoende als ze uit de kosten zijn. Bij commerciële prijzen komt er een fatsoenlijke winstmarge bovenop de kosten, zodat ze ook de investeringen kunnen gaan terugverdienen.